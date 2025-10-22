Sorteo de La Tinka del 22 de octubre: resultados completos y ganadores del Pozo Millonario

Resultados del sorteo de la Tinka HOY, miércoles 22 de octubre de 2025 | Foto: La Tinka

Resultados del sorteo de la Tinka HOY, miércoles 22 de octubre de 2025 | Foto: La Tinka

Este miércoles 22 de octubre se efectúa el sorteo de La Tinka. Intralot organiza esta edición, que presenta un pozo de S/6.112.920. Cada miércoles y domingo, los jugadores pueden optar al premio principal o a premios menores, dependiendo de los aciertos en su boleto. Asimismo, pueden jugar en las modalidades 'Sí o Sí' y 'Boliyapa'.

La Tinka se sortea este miércoles 22 de octubre. En esta fecha, Intralot ofrece un pozo que asciende a S/6.112.920. Como es usual los miércoles y domingos, los jugadores tienen la chance de llevarse el premio gordo o premios de menor valor, conforme a los números de su jugada. Pueden además tentar suerte en los juegos 'Sí o Sí' y 'Boliyapa'.

TE RECOMENDAMOS ESTADO DE EMERGENCIA Y NOS HABÍAMOS T3RRUQU34D0 TANTO | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

Es posible jugar en diversos puntos de venta, como centros comerciales y locales tipo Plaza Vea, Vivanda, Promart y Oeschle. Es importante saber que el sorteo se emite en vivo desde las 10.30 p. m. por América TV y sus canales oficiales (Facebook, Youtube). Los resultados también se podrán consultar en La República.