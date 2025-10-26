Después de más de tres décadas, los vecinos de Lomas de Canto Grande, en el distrito de San Juan de Lurigancho (SJL), por fin verán concretado un proyecto largamente anhelado. El pasado 19 de octubre, la Municipalidad de SJL colocó la primera piedra de una obra de mejoramiento vial y peatonal que transformará completamente la zona.

La inversión, que bordea los S/2 millones, contempla la construcción de 3.000 m² de pistas modernas y más de 2.000 m² de veredas y pisos adoquinados, con el objetivo de garantizar un tránsito más seguro y mejorar la accesibilidad de miles de vecinos. Esta iniciativa busca no solo embellecer el entorno urbano, sino también impulsar la calidad de vida de la comunidad.

San Juan de Lurigancho se moderniza tras 35 años de espera

El proyecto en Lomas de Canto Grande no se limita a la renovación de pistas y veredas. También incluye la construcción de escaleras, muros de concreto, barandas, sardineles, señalización y áreas verdes, elementos clave para mejorar la movilidad peatonal y vehicular. Estas obras permitirán un desplazamiento más seguro y cómodo, especialmente en una zona caracterizada por su terreno irregular.

Según la Municipalidad de SJL, el diseño de la infraestructura ha sido pensado para mejorar la conectividad entre los diferentes niveles del terreno, brindando a los vecinos un entorno más seguro, funcional y estéticamente renovado. Además, la intervención busca reducir el polvo y el deterioro de las vías.

Vecinos de Lomas de Canto Grande celebran nuevo proyecto

La intervención en Lomas de Canto Grande es parte de una estrategia de recuperación y modernización urbana que impulsa la Municipalidad de San Juan de Lurigancho, según anunció en sus canales oficiales. Al respecto, anunciaron que esta obra busca "mejorar la calidad de vida de cientos de niños y niñas para que cran en un futuro mejor".

Los habitantes de Lomas de Canto Grande recibieron la noticia con alegría y esperanza. Durante la ceremonia, los vecinos salieron con globos y pancartas para expresar su emoción por ver concretado un proyecto esperado durante más de tres décadas.

