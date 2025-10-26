HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
¿Dónde va la procesión del Señor de los Milagros?
¿Dónde va la procesión del Señor de los Milagros?     ¿Dónde va la procesión del Señor de los Milagros?     ¿Dónde va la procesión del Señor de los Milagros?     
Universitario vuelve a ser tricampeón del fútbol peruano
Universitario vuelve a ser tricampeón del fútbol peruano     Universitario vuelve a ser tricampeón del fútbol peruano     Universitario vuelve a ser tricampeón del fútbol peruano     
Sociedad

Luego de 35 años, renovarán importante zona de SJL: inversión de casi S/2 millones transformará calles con nuevas pistas y veredas

La Municipalidad de San Juan de Lurigancho inició una esperada obra de mejoramiento urbano luego de más de tres décadas. El proyecto, que beneficiará a miles de familias, contempla la construcción de pistas, veredas, escaleras y muros de concreto.

Renovarán importante zona de San Juan de Lurigancho tras 35 años
Renovarán importante zona de San Juan de Lurigancho tras 35 años | Composició'n LR | Municipalidad de SJL

Después de más de tres décadas, los vecinos de Lomas de Canto Grande, en el distrito de San Juan de Lurigancho (SJL), por fin verán concretado un proyecto largamente anhelado. El pasado 19 de octubre, la Municipalidad de SJL colocó la primera piedra de una obra de mejoramiento vial y peatonal que transformará completamente la zona.

La inversión, que bordea los S/2 millones, contempla la construcción de 3.000 m² de pistas modernas y más de 2.000 m² de veredas y pisos adoquinados, con el objetivo de garantizar un tránsito más seguro y mejorar la accesibilidad de miles de vecinos. Esta iniciativa busca no solo embellecer el entorno urbano, sino también impulsar la calidad de vida de la comunidad.

TE RECOMENDAMOS

CASO 'TRVKO': ARRIOLA CAMBIA DE VERSIÓN, ACOMODOS Y REACOMODOS | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

PUEDES VER: La avenida más larga de Lima tiene 32 kilómetros y une 6 distritos: inicia en San Miguel y culmina en Carabayllo

lr.pe

San Juan de Lurigancho se moderniza tras 35 años de espera

El proyecto en Lomas de Canto Grande no se limita a la renovación de pistas y veredas. También incluye la construcción de escaleras, muros de concreto, barandas, sardineles, señalización y áreas verdes, elementos clave para mejorar la movilidad peatonal y vehicular. Estas obras permitirán un desplazamiento más seguro y cómodo, especialmente en una zona caracterizada por su terreno irregular.

Según la Municipalidad de SJL, el diseño de la infraestructura ha sido pensado para mejorar la conectividad entre los diferentes niveles del terreno, brindando a los vecinos un entorno más seguro, funcional y estéticamente renovado. Además, la intervención busca reducir el polvo y el deterioro de las vías.

PUDES VER: Conoce la avenida más corta de Lima: mide solo una cuadra y ocupa dos distritos

lr.pe

Vecinos de Lomas de Canto Grande celebran nuevo proyecto

La intervención en Lomas de Canto Grande es parte de una estrategia de recuperación y modernización urbana que impulsa la Municipalidad de San Juan de Lurigancho, según anunció en sus canales oficiales. Al respecto, anunciaron que esta obra busca "mejorar la calidad de vida de cientos de niños y niñas para que cran en un futuro mejor".

Los habitantes de Lomas de Canto Grande recibieron la noticia con alegría y esperanza. Durante la ceremonia, los vecinos salieron con globos y pancartas para expresar su emoción por ver concretado un proyecto esperado durante más de tres décadas.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

Notas relacionadas
Cámaras de seguridad revelan el momento exacto del ataque a madre e hija en San Juan de Lurigancho

Cámaras de seguridad revelan el momento exacto del ataque a madre e hija en San Juan de Lurigancho

LEER MÁS
Extorsionadores amenazan a padres de colegio en SJL con atentar contra sus hijos si no pagan cupo: clases fueron suspendidas

Extorsionadores amenazan a padres de colegio en SJL con atentar contra sus hijos si no pagan cupo: clases fueron suspendidas

LEER MÁS
Integrante de la banda ‘Los Fatales Puñaleros del Este’, implicado en el asesinato de madre e hija en SJL, confiesa crimen: “Estaba drogado”

Integrante de la banda ‘Los Fatales Puñaleros del Este’, implicado en el asesinato de madre e hija en SJL, confiesa crimen: “Estaba drogado”

LEER MÁS
Prueba de Nombramiento Docente 2025: ¿cuándo es la nueva fecha tras el cambio de Minedu?

Prueba de Nombramiento Docente 2025: ¿cuándo es la nueva fecha tras el cambio de Minedu?

LEER MÁS
Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

LEER MÁS
¿Adiós al pase libre para policías de civil? Congreso propone nueva ley que exigiría pagar pasaje en transporte público

¿Adiós al pase libre para policías de civil? Congreso propone nueva ley que exigiría pagar pasaje en transporte público

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Señor de los Milagros EN VIVO: sagrada imagen recibe homenajes en su paso por calles del Callao

Señor de los Milagros EN VIVO: sagrada imagen recibe homenajes en su paso por calles del Callao

LEER MÁS
¿En dónde se encuentra el Señor de los Milagros? revisa el recorrido de la procesión por el Callao y rutas afectadas

¿En dónde se encuentra el Señor de los Milagros? revisa el recorrido de la procesión por el Callao y rutas afectadas

LEER MÁS
Corte de luz en Cusco desde el 27 al 31 de octubre: ¿qué zonas serán afectadas por Electro Sur Este?

Corte de luz en Cusco desde el 27 al 31 de octubre: ¿qué zonas serán afectadas por Electro Sur Este?

LEER MÁS
Expertos advierten riesgos por restricción de visitas en penales de Lima y Callao durante el estado de emergencia

Expertos advierten riesgos por restricción de visitas en penales de Lima y Callao durante el estado de emergencia

LEER MÁS
¿Qué pasó con el Puente de la Paz de Miraflores y por qué cerraron temporalmente a dos meses de su inauguración?

¿Qué pasó con el Puente de la Paz de Miraflores y por qué cerraron temporalmente a dos meses de su inauguración?

LEER MÁS
Procesiones del Señor de los Milagros en Trujillo 2025: guía con fechas, horarios y actividades religiosas

Procesiones del Señor de los Milagros en Trujillo 2025: guía con fechas, horarios y actividades religiosas

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Cisterna choca con camión de carga y explota en la Panamericana Sur: ambos choferes murieron en Arequipa

Curwen afirma que no quiere canjes para su boda con Carlita y provoca divertida reacción: “Está pagando bien el ‘Pelao’”

Cuarto recorrido del Señor de los Milagros: todo sobre su regreso al Callao y llegada al hospital Carrión este 26 de octubre

Sociedad

Cisterna choca con camión de carga y explota en la Panamericana Sur: ambos choferes murieron en Arequipa

Cuarto recorrido del Señor de los Milagros: todo sobre su regreso al Callao y llegada al hospital Carrión este 26 de octubre

¿A qué hora inicia la procesión del Señor de los Milagros en el Callao este domingo 26 de octubre?

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Luis Magallanes podría reincorporarse a la PNP en los próximos días, anuncia Óscar Arriola

Carlincatura expone cómo la venta informal de chips beneficia a extorsionadores

Generación Z presentará proyecto de ley para derogar las leyes 'procrimen' aprobadas desde el Congreso

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025