HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Maju Mantilla renuncia EN VIVO a 'Arriba Mi Gente'
Maju Mantilla renuncia EN VIVO a 'Arriba Mi Gente'      Maju Mantilla renuncia EN VIVO a 'Arriba Mi Gente'      Maju Mantilla renuncia EN VIVO a 'Arriba Mi Gente'      
Economía

Obras paralizadas superan los S/44.000 millones en el Perú a junio del 2025

Inversión comprometida se concentra en gobiernos regionales y en proyectos de transporte y comunicaciones, según datos de la Contraloría difundidos por ComexPerú.

Arequipa destaca con S/7.742 millones en 133 obras paralizadas. Foto: ComexPerú
Arequipa destaca con S/7.742 millones en 133 obras paralizadas. Foto: ComexPerú

A junio del presente año, el Perú acumula más de S/44.298 millones en inversión comprometida en 2.428 obras públicas paralizadas a nivel nacional, regional y local, de acuerdo con información de la Contraloría General de la República recogida por ComexPerú.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio

Inteligencia Artificial
Únete a nuestro canal de política y economía

El mayor monto de inversión en proyectos detenidos corresponde a los gobiernos regionales, con S/17.339 millones distribuidos en 327 obras. Le siguen el Gobierno Nacional, con S/17.252 millones en 369 proyectos, y los gobiernos locales, con S/9.707 millones en 1.732 iniciativas sin avances.

TE RECOMENDAMOS

MARTÍN VIZCARRA cuenta detalles de su encierro en BARBADILLO | Sin Guion con Rosa María Palacios

Regiones más afectadas

El impacto es heterogéneo, pero cinco regiones concentran los montos más altos. Arequipa lidera la lista con S/7.742 millones y 133 obras detenidas, seguida de La Libertad (S/5.675 millones y 86 obras), Lima (S/4.742 millones y 196 obras), Piura (S/3.928 millones y 128 obras) y Cajamarca (S/2.830 millones y 132 obras).

Sectores en crisis

En cuanto a sectores, Transportes y Comunicaciones concentra el mayor número de proyectos paralizados, con 694 obras (28,6% del total nacional) y un monto comprometido de S/11.811 millones.

Le siguen Vivienda, construcción y saneamiento (S/8.182 millones), Agricultura (S/7.582 millones), Salud (S/5.460 millones) y Educación (S/1.628 millones).

Causas de la paralización

De acuerdo con la Contraloría, las principales razones detrás de la paralización de obras son: incumplimientos contractuales (25,1%), falta de recursos financieros (21,3%), y deficiencias en los expedientes técnicos (10,3%). A esto se suman causales como abandono de obras, controversias legales, arbitrajes e incumplimiento de pagos.

La magnitud de los proyectos detenidos no solo refleja un serio problema de eficiencia en la ejecución pública, sino que también representa un alto costo de oportunidad para el crecimiento económico y el bienestar ciudadano, dado que los recursos comprometidos no se traducen en infraestructura ni en servicios básicos para la población.

Notas relacionadas
Paralizan obras en puente histórico del siglo XVI en el Centro de Lima por "seguridad" de Dina Boluarte

Paralizan obras en puente histórico del siglo XVI en el Centro de Lima por "seguridad" de Dina Boluarte

LEER MÁS
'La avenida del barro': obra abandonada en Villa María del Triunfo ha empeorado con las fuertes lluvias

'La avenida del barro': obra abandonada en Villa María del Triunfo ha empeorado con las fuertes lluvias

LEER MÁS
Niña que cayó de 5 metros en obra paralizada en Chosica recibe alta médica tras 10 días: padre pide ayuda para cubrir gastos

Niña que cayó de 5 metros en obra paralizada en Chosica recibe alta médica tras 10 días: padre pide ayuda para cubrir gastos

LEER MÁS
Trabajadores públicos tendrán aumento de sueldo y el pago de un bono único: estos regímenes serán los beneficiarios que cobrarán en Perú

Trabajadores públicos tendrán aumento de sueldo y el pago de un bono único: estos regímenes serán los beneficiarios que cobrarán en Perú

LEER MÁS
Si recibo mi sueldo por recibos por honorarios, ¿Sunat me sancionará si no aporto a la ONP o AFP tras reforma previsional?

Si recibo mi sueldo por recibos por honorarios, ¿Sunat me sancionará si no aporto a la ONP o AFP tras reforma previsional?

LEER MÁS
Indecopi sanciona a inmobiliaria con más de S/100.000 por no cumplir con la totalidad de proyecto pese a firma de compromisos

Indecopi sanciona a inmobiliaria con más de S/100.000 por no cumplir con la totalidad de proyecto pese a firma de compromisos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Remate de Aduanas Sunat septiembre 2025: laptops, iPads y electrodomésticos desde S/1 en subasta virtual

Remate de Aduanas Sunat septiembre 2025: laptops, iPads y electrodomésticos desde S/1 en subasta virtual

LEER MÁS
Afiliados a la ONP en Perú tienen aumento en su pensión al cumplir esta edad: beneficio para jubilados se da de forma automática y sin trámites

Afiliados a la ONP en Perú tienen aumento en su pensión al cumplir esta edad: beneficio para jubilados se da de forma automática y sin trámites

LEER MÁS
Congreso: proponen elevar de S/300 a S/1.130 el aguinaldo para trabajadores del sector público

Congreso: proponen elevar de S/300 a S/1.130 el aguinaldo para trabajadores del sector público

LEER MÁS
Retiro AFP: Congreso da luz verde a la octava liberación de fondos, pero atada a un maquillaje en la reforma de pensiones

Retiro AFP: Congreso da luz verde a la octava liberación de fondos, pero atada a un maquillaje en la reforma de pensiones

LEER MÁS
¿Cuánto es la pensión máxima para jubilados de la ONP y cuántas veces deben aportar los afiliados del SNP para recibir este beneficio?

¿Cuánto es la pensión máxima para jubilados de la ONP y cuántas veces deben aportar los afiliados del SNP para recibir este beneficio?

LEER MÁS
Lima Metropolitana sumará un nuevo centro comercial: este histórico distrito tendrá su primer mall con inversión estimada en S/80.000 millones

Lima Metropolitana sumará un nuevo centro comercial: este histórico distrito tendrá su primer mall con inversión estimada en S/80.000 millones

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Negrita, la perrita que fue abandonada, atropellada y ahora busca una familia responsable

TC frena a la Municipalidad de Lima y respalda al Ministerio de Vivienda en fijar tamaños mínimos de viviendas sociales

Estados Unidos: exdirectora de salud denuncia presiones para sustituir "evidencias por ideología"

Economía

TC frena a la Municipalidad de Lima y respalda al Ministerio de Vivienda en fijar tamaños mínimos de viviendas sociales

Reforma se desmorona: Fujimorismo ahora plantea derogar aporte obligatorio para independientes

Debate de Retiro AFP 2025 EN VIVO: Comisión de Economía se alista para aprobar octava liberación de fondos

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Eduardo Arana y Juan Santiváñez EN VIVO: ministros responden en el Congreso por audios de presunto tráfico de influencias

Juliana Oxenford sobre el posible viaje de Dina Boluarte a la ONU: "Tamaña hipocresía, quiere librarnos del pacto de San José"

Comuneros de Machu Picchu suspenden protesta por 72 horas

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota