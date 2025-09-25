HOYSuscripcion LR Focus

Política

Gobierno Regional de Loreto anuló contrato con constructora de Lucero Coca

La empresa no acreditó solvencia económica para la construcción de un hospital por S/22 millones, según informe de auditoría de la Contraloría que intervino por irregularidades en el proceso de selección.

La obra adjudicada a la empresa LC & EC Constructora es la tercera en la que la Contraloría ha detectado irregularidades que favorecieron a la firma de la joven de 23 años. Foto: composición LR
La obra adjudicada a la empresa LC & EC Constructora es la tercera en la que la Contraloría ha detectado irregularidades que favorecieron a la firma de la joven de 23 años. Foto: composición LR | Lucero Coca Condori | César Acuña | OPIPP

Por no haber acreditado respaldo financiero para la ejecución del proyecto de remodelación del Hospital Regional de Loreto por S/22 millones, las autoridades locales cancelaron la adjudicación del contrato que se le otorgó a la empresa LC & EC Constructora de propiedad de Lucero Coca Condori, una joven inexperta de 23 años de edad.

La decisión adoptada por el Gobierno Regional de Loreto se sustenta en una auditoría de la Contraloría General de la República, que encontró notables deficiencias en el proceso de contratación de la constructora de Lucero Coca.

Como ha informado La República, la Contraloría también emitió reportes de auditoría cuestionando la adjudicación de dos obras que hizo el Gobierno Regional de La Libertad por S/315 millones a favor de LC & EC Constructora, sin ni siquiera verificar que esta empresa no había ejecutado proyectos como carreteras y hospitales.

En esta ocasión, LC & EC Constructora obtuvo la buena pro del Gobierno Regional de Loreto encabezando un consorcio integrado por la compañía Estremadoyro y Fassioli Contratistas Generales.

La anulación del contrato se debe a que Lucero Coca, representante del consorcio, “no cumplió con el requisito esencial de presentación de la garantía de fiel cumplimiento”, un requisito que es obligatorio, según la decisión del Gobierno Regional de Loreto.

La obra fue adjudicada el 24 de abril de este año, y recién después de cinco meses, se dieron cuenta que no contaba con respaldo financiero.

El monto de la carta de fiel cumplimiento era de S/2 millones, y Lucero Coca no alcanzó a presentarlo.

La Contraloría, luego de auditar los procesos de adjudicación de la construcción de la carretera Trujillo-Huanchaco, y la edificación del hospital de Virú, recomendó al gobernador regional de La Libertad, César Acuña Peralta, anular los dos contratos con Lucero Coca Condori.

En ambos casos se detectó que los funcionarios del Gobierno Regional de La Libertad favorecieron a la empresa LC & EC de Lucero Coca, dejando de lado otras mejores ofertas.

La fiscalía investiga quiénes fueron los contactos de Lucero Coca para obtener indebidamente los dos contratos cifrados en S/315 millones.

La empresa de Lucero Coca también consiguió la buena pro para la rehabilitación del hospital de Satipo, Junín, por S/206 millones. Todavía no hay resultados de la auditoría al proceso de selección.

