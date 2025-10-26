La Libertad: Policía allana vivienda de presunto implicado en muerte de juez en Ascope

Efectivos de la Policía Nacional allanaron la vivienda del detenido Diego Alexander Ubillús Rojas (21), en el marco de las investigaciones por el homicidio del juez de paz Víctor Hugo López De la Cruz (38), ocurrido el 10 de octubre dentro de su despacho.

Según el acta policial, el operativo se realizó la tarde del sábado 25 de octubre en una vivienda ubicada en la cuadra seis de la calle San Pablo, distrito de La Esperanza, provincia de Trujillo, región de La Libertad.

Incautaron prendas de vestir que llevaba el involucrado el día del asesinato

Durante el allanamiento, se incautaron prendas de vestir -un pantalón y un bividí- que, al parecer, habrían sido utilizados por el detenido al momento del crimen. Estos elementos serán fundamentales para las pesquisas.

Hay un segundo detenido

Finalmente, las autoridades policiales informaron que hay un segundo detenido implicado en el crimen, cuya identidad se mantiene en reserva.