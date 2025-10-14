La casa de la familia necesita apoyo: salud mental y enfoque en la primera infancia en el Rímac

No hay mucho que pensar: 36 años es prácticamente una vida. Ese es el tiempo que Bibiana Maza le viene dedicando a La casa de la familia, una entidad sin fines de lucro, cuyo local se encuentra en el Rímac (jirón Portugués 193). La casa de la familia cumple una misión desde su fundación en 1989, en coherencia con sus señas nominales: brinda ayuda a familias de pocos recursos y lo hace, aquí un dato, desde la disciplina del psicoanálisis.

“Estoy muy contenta por los años que tiene esta institución y más contenta porque sigo viendo cómo se brinda atención a niños y adolescentes”, declara para La República la fundadora de la entidad, Bibiana Maza.

TE RECOMENDAMOS REGRESA DELIA ESPINOZA, SE VA ACUÑA Y PRESIDENTE SIN MINISTROS | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

Cuando se le pregunta a Bibiana Maza por las razones que la llevaron a armar este proyecto, la respuesta no puede ser más personal. “Es mi historia personal. Una historia de mucha tristeza por una carencia materna. Eso fue lo que me impulsó a mí a que pueda trabajar con la primera infancia y con las madres, sobre todo, para que las madres puedan estar cerca de sus hijos, porque es fundamental, pero en un buen vínculo, un vínculo saludable. Yo tuve una gran tristeza. Este tipo de motivaciones personales te llevan a realizar esfuerzos en la vida, ¿no? Tiene que haber algo que está muy arraigado en la historia personal de uno”.

Bibiana Maza y su equipo. Foto: Difusión.

La casa de la familia es un lugar muy conocido para los vecinos rimenses. Pero esta institución no siempre estuvo en el jirón Portugués. Durante sus primeros 11 años, Bibiana y su proyecto estuvieron en un espacio del centro de Lima, en lo que a la fecha se conoce como el parque Santa Rosa de Lima. Las cosas iban bien, pero tuvieron un problema inmanejable por su cercanía con el río Rímac. Bibiana no tuvo otra opción que salir, pero lo hizo bajo la idea de seguir ofreciendo los mismos servicios y al mismo grupo humano, y en una zona cercana. Es así que, tras semanas de búsqueda, encuentra el lugar en el que hasta hoy continúa La casa de la familia.

Muchas preguntas suscita la existencia de La casa de la familia. ¿A qué secreto obedece su permanencia de tantos años en el Rímac? No faltamos a la verdad al decir que, aparte de su rica tradición histórica, al Rímac también la signa la inseguridad, y desde hace varios lustros. Uno camina por el jirón Portugués y se siente un aviso implícito: nadie se mete con La casa de la familia por la sencilla razón de que se la respeta.

“Nosotros estamos en el jirón Portugués 193. Esta era una de las cuadras más peligrosas del Rímac. Cuando empezamos, nadie entraba a este barrio, ni siquiera la policía. Las madres no querían traer a sus hijos porque pensaban que era muy peligroso. Aquí se vendía mucha droga. Pero ni bien empezamos a trabajar, lo que hizo que los vecinos vieran lo que estábamos haciendo, que era brindar un servicio emocional a niños y adolescentes que venían con sus padres, un servicio por el cual cobrábamos un precio simbólico, nos empezaron a cuidar, a tenernos en consideración. Hoy te puedo decir que La casa de la familia es parte del barrio. Hemos visto a niños crecer, a madres que han salido adelante y a padres que se han vuelto muy responsables”. Imposible no percibir el tono de satisfacción en la voz de Bibiana.

"Sueño recurrente" de Hernán Sosa. Imagen: Difusión.

La casa de la familia, nombre cuyas señas nos llevan a un efecto poético. Casa/familia. Bibiana Maza nunca se hizo problemas. Quiso hacer una copia de lo que es el IRAEC de París, que fue fundada por Francoise Dolto en 1976. “Quise hacer lo mismo, pero el centro en París se llama La casa verde y no me gustó ese nombre. Entonces le puse La casa de la familia. Lo que hacemos es un trabajo de acogida y nos enfocamos en la salud emocional. Escuchamos a las familias, de manera muy respetuosa escuchamos sus problemas. Nosotros tenemos un método de escucha psicoanalítica. Escuchamos a las madres, reforzamos lo positivo”.

Lo que dice Viviana, lo que llevan a cabo en La casa de la familia desde hace más de tres décadas, es lo que hoy llamamos salud mental. “No me gusta mucho lo de salud mental, me gusta más que se diga salud emocional. Nosotros queremos ayudar y no hay mejor ayuda que escuchar a las personas. No ganamos dinero con La casa de la familia y cobramos un monto simbólico, que ahora es de 5 soles. Cuando una persona está bien en sus emociones, es capaz de lograr sus objetivos. He visto a hombres y mujeres salir adelante, a niños que hoy son jóvenes de bien. Si algo te puedo decir es que nos preocupamos mucho por los niños. Un niño que está bien en sus emociones, es un niño que va a poder desarrollarse en la vida”.

"MA GRANDE MERE" de Gerardo Chávez. Imagen: Difusión.

Cuando le preguntamos a Bibiana Maza por el número de atenciones que La casa de la familia ha brindado en estos 36 años, no duda: “Te puedo decir que el número es más de 100 mil. Todos nuestros profesionales que trabajan con nosotros son de calidad. Les damos cursos, los formamos, los capacitamos”.

Por lo expuesto, es implícito que La casa de la familia necesita todo el apoyo posible. Es por eso que, del 15 al sábado 18 de octubre, se hará una subasta de arte en el Museo Amano (Calle Retiro 160, Miraflores) para recaudar fondos. “Esta es nuestra subasta número 11 y la hacemos cada dos o tres años. En esta ocasión, vamos a tener más de 60 artistas peruanos, muchos de ellos reconocidos, como nuestro amigo Gerardo Chávez, quien falleció este año y a quien le haremos un homenaje. Gerardo Chávez siempre nos ayudó con La casa de la familia”.

Bibiana Maza sabe lo difícil que es pedir ayuda para la salud en general y es mucho más difícil cuando se trata de pedir ayuda para la salud mental. Pero está motivada y el motivo no es otro, así parezca muy sencillo: “Es importante que los niños tengan una buena salud mental. La primera infancia es clave, ahí se juega toda la vida. La infelicidad, la corrupción, la perversidad y la delincuencia, se gestan en la primera infancia y nadie hace algo por eso”. Contundente. Apoyemos la subasta.

…

Dato:

“Cada obra que llega a esta Subasta Silenciosa lleva consigo la huella de un tiempo, un gesto, una emoción compartida. En ellas, los artistas hacen visible su compromiso con la vida y con las causas que nos unen”, reza el Facebook de La casa de la familia. Entre los artistas, tenemos a Mónica Tambini, Gerardo Chávez, Carlos Runcie Tanaka, Luis Arnulo Alva, Micaela Aljovín, Úrsula Mur, Alfredo Alcalde, Hernán Sosa, Enrique Polanco, Silvana Pestana, Sonia Cunliffe, Alberto Mendoza, José Luis Carranza, Claudia Caffarena, Wendy Castro, Luz Panduro, Cynthia Capriata, Sebastián Rodríguez Larraín, Nani Cárdenas, Diego Alcalde, entre otros destacados artistas peruanos.