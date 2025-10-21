Sorteo de la Kábala en vivo hoy 21 de octubre 2025: resultados oficiales, números y pozo Buenazo
La Kábala de Intralot llega con su Pozo Buenazo en más de 3 millones de soles en el sorteo de este martes 21 de octubre. Conoce cuáles son las bolillas ganadoras.
La Kábala, el reconocido juego de lotería de Intralot celebrará un nuevo sorteo este martes 21 de octubre. Para esta fecha el Pozo Buenazo asciende a los S/3.245.029. En las próximas horas conocerás los números de las bolillas ganadoras y todas las combinaciones premiadas que cumplirán los sueños de un afortunado.
¿Qué tipos de jugada tiene la Kábala?
La Kábala ofrece dos tipos de jugadas: la jugada simple, donde eliges 6 de 40 números, o la jugada múltiple, que te permite marcar entre 7 y 15 números.