Sorteo de la Kábala en vivo hoy 21 de octubre 2025: resultados oficiales, números y pozo Buenazo

Conoce los resultados de La Kábala de este marte 21 de octubre. | Foto: Intralot

La Kábala, el reconocido juego de lotería de Intralot celebrará un nuevo sorteo este martes 21 de octubre. Para esta fecha el Pozo Buenazo asciende a los S/3.245.029. En las próximas horas conocerás los números de las bolillas ganadoras y todas las combinaciones premiadas que cumplirán los sueños de un afortunado.

¿Qué tipos de jugada tiene la Kábala?

La Kábala ofrece dos tipos de jugadas: la jugada simple, donde eliges 6 de 40 números, o la jugada múltiple, que te permite marcar entre 7 y 15 números.