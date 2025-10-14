HOYSuscripcion LR Focus

Sorteo de La Kábala EN VIVO hoy 14 de octubre: resultados oficiales, números y Pozo Buenazo

La Kábala se sortea cada martes, jueves y sábado a través de Intralot. En esta edición se conocerán los números ganadores del premio, que alcanzó los S/3.052.690.

Nuevo sorteo de La Kábala con Pozo Buenazo de S/3.052.690 | Foto: Intralot

Este martes 14 de octubre se realizará un nuevo sorteo de La Kábala, la reconocida lotería de Intralot, que cuenta con un Pozo Buenazo acumulado de S/3.052.690. En las próximas horas se publicarán los resultados, con la jugada ganadora y las combinaciones más destacadas de la fecha. Miles de participantes en todo el país aguardan con expectativa este sorteo semanal, que reparte premios y mantiene viva la esperanza de alcanzar la suerte millonaria.

Sorteo de La Kábala EN VIVO

13:13
14/10/2025

¿Qué tipos de jugada tiene la Kábala?

Kábala ofrece dos tipos de jugadas. Jugada simple, para marcar 6 de los 40 números y jugar por el pozo Buenazo. De igual forma, también ofrece la jugada múltiple, para marcar entre 7 y 15 números; el precio aumenta por cada número adicional.

13:13
14/10/2025

¿Cuáles son las bolillas que más salen en la Kábala?

Las cinco bolillas más extraídas hasta la fecha, según los datos de Intralot son:

Bolilla 3: 595 veces

Bolilla 20: 586 veces

Bolilla 37: 582 veces

Bolilla 22: 569 veces

Bolilla 40: 566 veces

13:13
14/10/2025

Sorteos por adelantado: combos Kábala

-10% descuento: 12 sorteos al mes (S/ 1.80 por jugada)

-20% descuento: 36 sorteos por 3 meses (S/ 1.60 por jugada)

-30% descuento: 72 sorteos por 6 meses (S/ 1.40 por jugada)

-40% descuento: 144 sorteos por 12 meses /S/ 1.20 por jugada)

¿Cómo jugar La Kábala?

Participar en el sorteo de La Kábala es muy sencillo. Sigue estos pasos y prepárate para tentar a la suerte: 

  • Paso 1: Selecciona tu jugada ganadora eligiendo 6 números de tu preferencia. Puedes hacerlo ingresando a la plataforma oficial de Intralot.
  • Paso 2: Opcionalmente, marca la opción 'Chau Chamba' para participar en un segundo sorteo exclusivo con los mismos 6 números. Este sorteo te da la oportunidad de ganar S/ 5.000 mensuales netos durante 20 años.
  • Paso 3: Completa tu compra haciendo clic en 'finalizar', selecciona tu método de pago y ¡listo! Estarás participando en el próximo sorteo de La Kábala.

¡No olvides revisar los resultados y comprobar si eres el ganador del pozo Buenazo o del premio de 'Chau Chamba'!

