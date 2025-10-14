Sorteo de La Kábala EN VIVO hoy 14 de octubre: resultados oficiales, números y Pozo Buenazo
La Kábala se sortea cada martes, jueves y sábado a través de Intralot. En esta edición se conocerán los números ganadores del premio, que alcanzó los S/3.052.690.
Este martes 14 de octubre se realizará un nuevo sorteo de La Kábala, la reconocida lotería de Intralot, que cuenta con un Pozo Buenazo acumulado de S/3.052.690. En las próximas horas se publicarán los resultados, con la jugada ganadora y las combinaciones más destacadas de la fecha. Miles de participantes en todo el país aguardan con expectativa este sorteo semanal, que reparte premios y mantiene viva la esperanza de alcanzar la suerte millonaria.
Sorteo de La Kábala EN VIVO
¿Qué tipos de jugada tiene la Kábala?
Kábala ofrece dos tipos de jugadas. Jugada simple, para marcar 6 de los 40 números y jugar por el pozo Buenazo. De igual forma, también ofrece la jugada múltiple, para marcar entre 7 y 15 números; el precio aumenta por cada número adicional.
¿Cuáles son las bolillas que más salen en la Kábala?
Las cinco bolillas más extraídas hasta la fecha, según los datos de Intralot son:
Bolilla 3: 595 veces
Bolilla 20: 586 veces
Bolilla 37: 582 veces
Bolilla 22: 569 veces
Bolilla 40: 566 veces
Sorteos por adelantado: combos Kábala
-10% descuento: 12 sorteos al mes (S/ 1.80 por jugada)
-20% descuento: 36 sorteos por 3 meses (S/ 1.60 por jugada)
-30% descuento: 72 sorteos por 6 meses (S/ 1.40 por jugada)
-40% descuento: 144 sorteos por 12 meses /S/ 1.20 por jugada)
¿Cómo jugar La Kábala?
Participar en el sorteo de La Kábala es muy sencillo. Sigue estos pasos y prepárate para tentar a la suerte:
- Paso 1: Selecciona tu jugada ganadora eligiendo 6 números de tu preferencia. Puedes hacerlo ingresando a la plataforma oficial de Intralot.
- Paso 2: Opcionalmente, marca la opción 'Chau Chamba' para participar en un segundo sorteo exclusivo con los mismos 6 números. Este sorteo te da la oportunidad de ganar S/ 5.000 mensuales netos durante 20 años.
- Paso 3: Completa tu compra haciendo clic en 'finalizar', selecciona tu método de pago y ¡listo! Estarás participando en el próximo sorteo de La Kábala.
¡No olvides revisar los resultados y comprobar si eres el ganador del pozo Buenazo o del premio de 'Chau Chamba'!
