HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
El 'Monstruo' será extraditado desde Paraguay
El 'Monstruo' será extraditado desde Paraguay     El 'Monstruo' será extraditado desde Paraguay     El 'Monstruo' será extraditado desde Paraguay     
Sociedad

Cierre de la Costa Verde este 30 de agosto: horario y detalles del evento de ciclismo en Magdalena del Mar

El cierre se llevará a cabo de 5:00 a.m. a 8:00 a.m., restringiendo el tránsito vehicular para garantizar la seguridad de ciclistas y asistentes del evento “La Épica Costa Verde X2”. 

La Municipalidad de Magdalena del Mar anuncia cierre temporal de la vía Costa Verde
La Municipalidad de Magdalena del Mar anuncia cierre temporal de la vía Costa Verde | Composición LR | Andina

La Municipalidad de Magdalena del Mar anunció el cierre temporal de la vía Costa Verde este sábado 30 de agosto de 2025, con motivo del desarrollo del evento deportivo La Épica Costa Verde X2, una competencia ciclística que congregará a participantes y aficionados del deporte en la capital.

La comuna destacó que esta actividad busca fomentar la vida saludable y el uso de la bicicleta, además de posicionar a la Costa Verde como un espacio ideal para la práctica de actividades físicas y recreativas al aire libre.

PUEDES VER: Gobierno peruano aprueba extradición de Erick Moreno, el 'Monstruo', sin conocer su ubicación

lr.pe

Horarios y desvíos por cierre de la Costa Verde

De acuerdo con la información oficial, el cierre regirá desde las 5:00 a.m. hasta las 8:00 a.m., tramo en el que se restringirá completamente el tránsito vehicular para garantizar la seguridad de los ciclistas y asistentes al evento.

Las autoridades recomendaron a los conductores y vecinos planificar sus traslados con anticipación y utilizar rutas alternas durante el horario de restricción. Asimismo, agradecieron la comprensión de la ciudadanía por las medidas adoptadas, que permitirán el desarrollo seguro de la jornada deportiva.

Comunicado oficial de la Municipalidad de Magdalena del Mar.

Comunicado oficial de la Municipalidad de Magdalena del Mar.

PUEDES VER: Sujeto confiesa haber asesinado a chofer de bus de la línea '505' por el monto de S/2,000

lr.pe

La Épica Costa Verde X2: ruta, horarios y punto de encuentro

El evento deportivo, que congregará a cientos de ciclistas en la capital, tendrá como punto de encuentro el Parque Bioclimático de San Miguel, donde la concentración iniciará a las 4:30 a.m.. Desde allí partirá un recorrido de 85 kilómetros que abarcará la Costa Verde y diversas avenidas principales de la ciudad.

Ruta de la Épica Costa Verde X2. Foto: Wheels/FB

Ruta de la Épica Costa Verde X2. Foto: Wheels/FB

La ruta partirá del Parque Bioclimático y descenderá por la avenida Escardó en dirección al Callao. La primera vuelta incluirá un retorno en “U” antes de llegar a Santa Rosa, con un punto de hidratación en el Tontódromo de Chorrillos. En la segunda vuelta, los ciclistas regresarán hacia San Miguel, subirán por la calle Gamarra y descenderán nuevamente a la Costa Verde. Finalmente, la ruta continuará por la avenida Escardó, avenida Patriotas y avenida Insurgentes, culminando en el Parque Argentina de San Miguel.

Para mayor seguridad, el evento contará con tres pelotones que guiarán la ruta, garantizando que todos los participantes completen el recorrido de manera organizada y lleguen juntos a la meta.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

Notas relacionadas
Boliviano se emociona al conocer el mar por primera vez en la Costa Verde y afirma: “Es mágico”

Boliviano se emociona al conocer el mar por primera vez en la Costa Verde y afirma: “Es mágico”

LEER MÁS
Costa Verde cerrada: Barranco, Chorrillos, La Punta y otros distritos restringen accesos por alerta de tsunami HOY en Perú

Costa Verde cerrada: Barranco, Chorrillos, La Punta y otros distritos restringen accesos por alerta de tsunami HOY en Perú

LEER MÁS
MML reabre la Costa Verde y dispone reanudar el tránsito vehicular y peatonal tras cancelación de alerta de tsunami

MML reabre la Costa Verde y dispone reanudar el tránsito vehicular y peatonal tras cancelación de alerta de tsunami

LEER MÁS
La Kábala resultados: revisa aquí la jugada y último sorteo del martes 26 de agosto

La Kábala resultados: revisa aquí la jugada y último sorteo del martes 26 de agosto

LEER MÁS
¿Cuáles son las preguntas del Censo 2025? Cédula censal incluye preguntas para conocer información demográfica

¿Cuáles son las preguntas del Censo 2025? Cédula censal incluye preguntas para conocer información demográfica

LEER MÁS
¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Gobierno peruano aprueba extradición de Erick Moreno, el 'Monstruo', sin conocer su ubicación

Gobierno peruano aprueba extradición de Erick Moreno, el 'Monstruo', sin conocer su ubicación

LEER MÁS
Sujeto confiesa haber asesinado a chofer de bus de la línea '505' por el monto de S/2,000

Sujeto confiesa haber asesinado a chofer de bus de la línea '505' por el monto de S/2,000

LEER MÁS
Joven deja a su perrito en spa de Santa Anita y termina enfermo de gripe por largo tiempo mojado durante baño

Joven deja a su perrito en spa de Santa Anita y termina enfermo de gripe por largo tiempo mojado durante baño

LEER MÁS
Ladrones se hicieron pasar como censistas para robar S/100.000 en una tienda en Cajamarca: cámaras grabaron todo

Ladrones se hicieron pasar como censistas para robar S/100.000 en una tienda en Cajamarca: cámaras grabaron todo

LEER MÁS
Comas: Niña de 6 años muere tras caer del piso 16 en condominio en El Retablo

Comas: Niña de 6 años muere tras caer del piso 16 en condominio en El Retablo

LEER MÁS
Extorsionador se lesiona la mano tras detonar explosivo antes de tiempo en farmacia de Comas

Extorsionador se lesiona la mano tras detonar explosivo antes de tiempo en farmacia de Comas

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Orquesta Candela se une con Joysi Love y lanzan nueva versión de ‘Todavía’: "Queremos llevar la cumbia por todo el mundo"

Milenka queda en shock y rompe en llanto en plena visita a un cementerio: ''No puedo''

Sujeto confiesa haber asesinado a chofer de bus de la línea '505' por el monto de S/2,000

Sociedad

Sujeto confiesa haber asesinado a chofer de bus de la línea '505' por el monto de S/2,000

¿Habrá feriado largo del 29 al 31 de agosto para los trabajadores peruanos por el Día de Santa Rosa de Lima en 2025?

Gobierno aprueba extradición de el 'Monstruo' desde Paraguay, pese a no haber sido localizado por Interpol

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Pedro Castillo: piden que Patricia Benavides, Marita Barreto, Harvey Colchado y congresistas declaren en juicio por golpe de Estado

Fredy Hinojosa reemplaza a Santiváñez: Dina Boluarte lo designa como jefe de la Oficina General de Monitoreo Intergubernamental

Gobierno de Dina Boluarte designa a nueva jefa de IRTP a periodista cercana a Juan José Santiváñez

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota