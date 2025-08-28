La Municipalidad de Magdalena del Mar anuncia cierre temporal de la vía Costa Verde | Composición LR | Andina

La Municipalidad de Magdalena del Mar anunció el cierre temporal de la vía Costa Verde este sábado 30 de agosto de 2025, con motivo del desarrollo del evento deportivo La Épica Costa Verde X2, una competencia ciclística que congregará a participantes y aficionados del deporte en la capital.

La comuna destacó que esta actividad busca fomentar la vida saludable y el uso de la bicicleta, además de posicionar a la Costa Verde como un espacio ideal para la práctica de actividades físicas y recreativas al aire libre.

Horarios y desvíos por cierre de la Costa Verde

De acuerdo con la información oficial, el cierre regirá desde las 5:00 a.m. hasta las 8:00 a.m., tramo en el que se restringirá completamente el tránsito vehicular para garantizar la seguridad de los ciclistas y asistentes al evento.

Las autoridades recomendaron a los conductores y vecinos planificar sus traslados con anticipación y utilizar rutas alternas durante el horario de restricción. Asimismo, agradecieron la comprensión de la ciudadanía por las medidas adoptadas, que permitirán el desarrollo seguro de la jornada deportiva.

Comunicado oficial de la Municipalidad de Magdalena del Mar.

La Épica Costa Verde X2: ruta, horarios y punto de encuentro

El evento deportivo, que congregará a cientos de ciclistas en la capital, tendrá como punto de encuentro el Parque Bioclimático de San Miguel, donde la concentración iniciará a las 4:30 a.m.. Desde allí partirá un recorrido de 85 kilómetros que abarcará la Costa Verde y diversas avenidas principales de la ciudad.

Ruta de la Épica Costa Verde X2. Foto: Wheels/FB

La ruta partirá del Parque Bioclimático y descenderá por la avenida Escardó en dirección al Callao. La primera vuelta incluirá un retorno en “U” antes de llegar a Santa Rosa, con un punto de hidratación en el Tontódromo de Chorrillos. En la segunda vuelta, los ciclistas regresarán hacia San Miguel, subirán por la calle Gamarra y descenderán nuevamente a la Costa Verde. Finalmente, la ruta continuará por la avenida Escardó, avenida Patriotas y avenida Insurgentes, culminando en el Parque Argentina de San Miguel.

Para mayor seguridad, el evento contará con tres pelotones que guiarán la ruta, garantizando que todos los participantes completen el recorrido de manera organizada y lleguen juntos a la meta.

