Un fuerte incendio se ha reportado en el cruce de la avenida Edilberto Ramos con Villa del Mar, en el distrito de Villa El Salvador, en donde al menos cinco unidades del Cuerpo General de Bomberos enfrentan la emergencia. De acuerdo con la información preliminar, el siniestro afecta un local de comida y una vivienda aledaña, mientras las autoridades controlan la situación.

Según el reporte de los bomberos, el siniestro inició cerca a las 8:00 p. m. y no se han reportado heridos ni víctimas mortales hasta el momento. Asimismo, efectivos policiales y serenazgo del distrito coordinan las labores para controlar el incendio.

Incendio consume dos viviendas en Villa El Salvador

El Cuerpo General de Bomberos enfrentó la emergencia que ocasionó un incendio dentro de un local de comida en Villa El Salvador. El siniestro ha ocasionado la pérdida material de dos viviendas, mientras el humo era visible a cuadras de distancia, alertando a los vecinos del lugar.

Al cierre de esta nota, el siniestro fue controlado. Sin embargo, algunas partes de las viviendas aún estaban encendidas. Las autoridades realizaron un perímetro en el lugar para culminar con las labores de emergencia. En tanto, decenas de vecinos se agruparon en los alrededores producto del incendio. No se ha determinado las causas que provocaron el siniestro.

¿Qué hacer en casos de incendio?

De ocurrir un incendio, mantén la calma y sal de inmediato por la ruta de evacuación.

Alerta inmediatamente a las personas que se encuentran cerca y llama al 116, que es la Central de Emergencia del cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú.

En caso de ocurrir un amago de incendio, si sabes cómo hacerlo, utiliza un extintor para apagarlo.

Al evacuar, asegúrate antes de salir que las manijas de las puertas no estén calientes, ya que ello podría implicar que haya fuego al otro lado.

Evita inhalar humo, tápate la nariz y la boca con un trapo húmedo. Por ningún motivo, regresar a la zona del incendio, a menos que los Bomberos indiquen lo contrario.

Canal de ayuda

Policía Nacional del Perú (PNP) Para comunicarte con la Central Policial, debes marcar el código 105. Asimismo, si deseas recibir apoyo de la Policía de Carreteras, lo puedes hacer mediante la línea 110. Así, podrás reportar accidentes vehiculares, asaltos o accidentes por fenómenos naturales. Atención médica en EsSalud para la mujer víctima de violencia y su entorno familiar (01) 411 8000 opción 6 Alerta médica (01) 261 0502 Clave médica (01) 265 8783 Sistema de Atención Médica Móvil de Urgencia (SAMU) 106 (válido para las regiones de Amazonas, Áncash, Ayacucho, Huancavelica, Huánuco, Junín, La Libertad, Loreto, Madre de Dios, Piura, Lima Región, Tacna, Tumbes, Ucayali, Lambayeque y Pasco)

