HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
¿Habrá toque de queda en Lima y Callao?
¿Habrá toque de queda en Lima y Callao?     ¿Habrá toque de queda en Lima y Callao?     ¿Habrá toque de queda en Lima y Callao?     
Sociedad

Exautoridades cuestionan estado de emergencia en Lima: "Esta medida es un fracaso, no combate la extorsión"

El presidente José Jerí declaró el estado de emergencia en Lima y Callao por 30 días como una solución ante el aumento de la inseguridad ciudadana. Sin embargo, especialistas señalan que es una medida repetitiva y sin resultados efectivos.

Especialistas advierten que nuevo estado de emergencia no frenará el crimen. Foto: LR
Especialistas advierten que nuevo estado de emergencia no frenará el crimen. Foto: LR | composición LR

El Gobierno de José Jerí oficializó el estado de emergencia en Lima Metropolitana y Callao durante 30 días. Esta acción, que comenzó a las 00 horas del 22 de octubre, se implementó como una solución ante el aumento de extorsiones, asesinatos y delincuencia en el país. Ante esta situación, exautoridades señalaron que esta medida es repetitiva y no es efectiva para combatir la criminalidad.

Pues bien, no es la primera vez que se recurre a esta figura. En los últimos años, diversos gobiernos, incluido el de Dina Boluarte, han aplicado estados de emergencia en distintas regiones del país sin lograr resultados, por el contrario, las extorsiones y asesinatos aumentaron.

TE RECOMENDAMOS

KEIKO FUJIMORI, 10 AÑOS PARA UN ARCHIVO Y T3RRUQU34R COMO MÉTODO | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

PUEDES VER: Marcha de 25 de octubre: ¿transportistas participarán en manifestación convocada por la Generación Z?

lr.pe

Estado de emergencia en Lima

Para Ricardo Valdés, exviceministro del Interior, no hay necesidad de un estado de emergencia para controlar la extorsión que se maneja desde los penales. Mencionó que lo que realmente se requiere es más investigación criminal y tener muy bien mapeadas a las organizaciones que están involucradas en este tipo de negocio ilícito.

Explicó que esta medida no será efectiva para detener las extorsiones y los cobros de cupos debido a que la amenaza y la cobranza se gestionan por las redes sociales como WhatsApp, SMS, Facebook, Instagram.

"El 'gota a gota' tampoco se maneja con un estado de emergencia. La gente tiene que trabajar para seguir exigiendo sus mercados; los mercados necesitan juntar el dinero para poder pagar el préstamo que han solicitado. La forma de combatir el 'gota a gota' es a través de una norma que regule las tasas de interés por parte del sector financiero formal. Eso le corresponde al Congreso de la República; el estado de emergencia no funciona", sostuvo.

Mencionó que es importante usar estrategias diferenciadas, como el uso de tecnología y sistemas de datos para procesar todas las denuncias por extorsión, y saber exactamente cómo se están presentando los problemas a nivel nacional y en Lima Metropolitana. Mencionó que se tiene que invertir en tecnología para evadir los controles penales. "Siguen tan desorientados como el gobierno de Dina Boluarte".

PUEDES VER: Congreso propone elevar a S/1.130 aguinaldos y bono por escolaridad a docentes, pero advierten que "no es suficiente"

lr.pe

Al respecto, el exministro del Interior, Rubén Vargas, cuestionó la estrategia del Gobierno contra la criminalidad por recurrir a medidas que, según él, han fracasado en el pasado, como el estado de emergencia. Sostuvo que esta decisión no da los resultados esperados, ya que solo moviliza a las Fuerzas Armadas en apoyo a la Policía, sin una planificación clara ni objetivos definidos para enfrentar la inseguridad ciudadana.

“El estado de emergencia se aplicó durante los gobiernos de Ollanta Humala y Pedro Castillo, y fracasó. Ha demostrado ser una medida aislada que no ha tenido éxito".

Notas relacionadas
Apagón eléctrico en penales: desde cuándo será, en qué consiste y más de la medida de José Jerí

Apagón eléctrico en penales: desde cuándo será, en qué consiste y más de la medida de José Jerí

LEER MÁS
Estado de emergencia y toque de queda: ¿en qué se diferencian ambas medidas y cuál entró en vigencia este miércoles?

Estado de emergencia y toque de queda: ¿en qué se diferencian ambas medidas y cuál entró en vigencia este miércoles?

LEER MÁS
Gobierno prohíbe el tránsito de dos personas en moto líneal durante estado de emergencia en Lima y Callao

Gobierno prohíbe el tránsito de dos personas en moto líneal durante estado de emergencia en Lima y Callao

LEER MÁS
Prueba de Nombramiento Docente 2025: ¿cuándo es la nueva fecha tras el cambio de Minedu?

Prueba de Nombramiento Docente 2025: ¿cuándo es la nueva fecha tras el cambio de Minedu?

LEER MÁS
Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

LEER MÁS
¿Adiós al pase libre para policías de civil? Congreso propone nueva ley que exigiría pagar pasaje en transporte público

¿Adiós al pase libre para policías de civil? Congreso propone nueva ley que exigiría pagar pasaje en transporte público

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
¿Habrá toque de queda en Lima y Callao? Lo que indica el decreto de estado de emergencia emitido por El Peruano

¿Habrá toque de queda en Lima y Callao? Lo que indica el decreto de estado de emergencia emitido por El Peruano

LEER MÁS
Habla mujer que asesinó a su esposo en Breña y confiesa ante la PNP que crimen fue premeditado

Habla mujer que asesinó a su esposo en Breña y confiesa ante la PNP que crimen fue premeditado

LEER MÁS
Suboficial PNP pierde la vida tras ser atropellado por un tráiler en Los Olivos: chofer se dio a la fuga

Suboficial PNP pierde la vida tras ser atropellado por un tráiler en Los Olivos: chofer se dio a la fuga

LEER MÁS
Apagón eléctrico en penales: desde cuándo será, en qué consiste y más de la medida de José Jerí

Apagón eléctrico en penales: desde cuándo será, en qué consiste y más de la medida de José Jerí

LEER MÁS
Megaoperativo en La Victoria: PNP interviene a 40 personas con antecedentes en quinta utilizada como refugio de delincuentes

Megaoperativo en La Victoria: PNP interviene a 40 personas con antecedentes en quinta utilizada como refugio de delincuentes

LEER MÁS
Continúan los ataques a transportistas pese a medidas del Ejecutivo: gremios analizan la posibilidad de un paro

Continúan los ataques a transportistas pese a medidas del Ejecutivo: gremios analizan la posibilidad de un paro

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Apagón eléctrico en penales: desde cuándo será, en qué consiste y más de la medida de José Jerí

Publican links oficiales de Hábitat, Integra, Prima y Profuturo para el octavo retiro AFP 2025 en octubre: ¿desde cuándo estarán habilitados?

Más de 700 expertos y famosos exigen frenar el desarrollo de una IA que supere a los humanos

Sociedad

Señor de los Milagros vuelve al Callao: todo sobre el recorrido histórico del 26 de octubre que terminará en el hospital Carrión

Apagón eléctrico en penales: desde cuándo será, en qué consiste y más de la medida de José Jerí

Estado de emergencia y toque de queda: ¿en qué se diferencian ambas medidas y cuál entró en vigencia este miércoles?

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Dina Boluarte: Poder Judicial rechaza pedido de impedimento de salida del país por caso cirugías

Jorge Montoya estigmatiza a sanmarquinos: “Sendero Luminoso está en las universidades, vayan a San Marcos”

Un TC a su medida: Carlincatura ironiza sobre el blindaje judicial en beneficio de lideresa política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025