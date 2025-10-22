Exautoridades cuestionan estado de emergencia en Lima: "Esta medida es un fracaso, no combate la extorsión"

El Gobierno de José Jerí oficializó el estado de emergencia en Lima Metropolitana y Callao durante 30 días. Esta acción, que comenzó a las 00 horas del 22 de octubre, se implementó como una solución ante el aumento de extorsiones, asesinatos y delincuencia en el país. Ante esta situación, exautoridades señalaron que esta medida es repetitiva y no es efectiva para combatir la criminalidad.

Pues bien, no es la primera vez que se recurre a esta figura. En los últimos años, diversos gobiernos, incluido el de Dina Boluarte, han aplicado estados de emergencia en distintas regiones del país sin lograr resultados, por el contrario, las extorsiones y asesinatos aumentaron.

Estado de emergencia en Lima

Para Ricardo Valdés, exviceministro del Interior, no hay necesidad de un estado de emergencia para controlar la extorsión que se maneja desde los penales. Mencionó que lo que realmente se requiere es más investigación criminal y tener muy bien mapeadas a las organizaciones que están involucradas en este tipo de negocio ilícito.

Explicó que esta medida no será efectiva para detener las extorsiones y los cobros de cupos debido a que la amenaza y la cobranza se gestionan por las redes sociales como WhatsApp, SMS, Facebook, Instagram.

"El 'gota a gota' tampoco se maneja con un estado de emergencia. La gente tiene que trabajar para seguir exigiendo sus mercados; los mercados necesitan juntar el dinero para poder pagar el préstamo que han solicitado. La forma de combatir el 'gota a gota' es a través de una norma que regule las tasas de interés por parte del sector financiero formal. Eso le corresponde al Congreso de la República; el estado de emergencia no funciona", sostuvo.

Mencionó que es importante usar estrategias diferenciadas, como el uso de tecnología y sistemas de datos para procesar todas las denuncias por extorsión, y saber exactamente cómo se están presentando los problemas a nivel nacional y en Lima Metropolitana. Mencionó que se tiene que invertir en tecnología para evadir los controles penales. "Siguen tan desorientados como el gobierno de Dina Boluarte".

Al respecto, el exministro del Interior, Rubén Vargas, cuestionó la estrategia del Gobierno contra la criminalidad por recurrir a medidas que, según él, han fracasado en el pasado, como el estado de emergencia. Sostuvo que esta decisión no da los resultados esperados, ya que solo moviliza a las Fuerzas Armadas en apoyo a la Policía, sin una planificación clara ni objetivos definidos para enfrentar la inseguridad ciudadana.

“El estado de emergencia se aplicó durante los gobiernos de Ollanta Humala y Pedro Castillo, y fracasó. Ha demostrado ser una medida aislada que no ha tenido éxito".