Retiro de AFP: conoce quiénes podrán hacer su solicitud hoy
Sociedad

Plaga de mosquitos invade viviendas en Villa El Salvador y vecinos alertan: "Se meten hasta por la nariz y boca"

La falta de agua potable y desagüe agrava la situación. Los vecinos de Villa El Salvador exigen una fumigación integral y que se declare una emergencia sanitaria local por los riesgos a la salud.

Los vecinos exigen la presencia de la municipalidad y autoridades sanitarias para atender el problema. Foto: Composición LR
Los vecinos exigen la presencia de la municipalidad y autoridades sanitarias para atender el problema. Foto: Composición LR

Las familias de la Asociación de Propietarios California, en el distrito de Villa El Salvador, viven un medio de una plaga de mosquitos, la cual ha invadido sus viviendas. Ellos han reportado que no pueden continuar con sus actividades básicas como cocinar, dormir o simplemente caminar dentro de sus hogares, ya que, aseguran, los insectos se meten hasta por su boca y nariz.

Entre los testimonios recogidos por América Noticias, una de las residentes contó que esta plaga comenzó hace una semana y ha crecido rápidamente. "Es angustiante, por la salud de los niños y de nosotros mismos. Pedimos al Ministerio del Ambiente que venga a hacerse cargo", precisó. Cabe precisar que la zona no cuenta con agua potable ni desagüe, lo cual empeora más la situación.

Menor de 16 años fallece tras presunta explosión de su celular al intentar cargarlo en Villa El Salvador

Plagas de mosquitos invaden viviendas en Villa El Salvador

Según contaron los residentes, ellos no pueden ni abrir una olla o tomar una bebida porque los mosquitos invaden los alimentos. "Se meten hasta por la nariz, la boca y los ojos", comentó otra vecina de la Asociación de Propietarios California. Asimismo, los propietarios cuentan que han encontrado a los insectos en los platos ya servidos, lo cual eleva la preocupación por las enfermedades.

Incluso, en algunos hogares, los vecinos se han visto obligados a cubrirse por completo y cerrar todas las ventanas, sin lograr contener la proliferación de mosquitos. En consecuencia, los más afectados son los niños, quienes no pueden moverse con libertad dentro de sus hogares debido a la constante presencia de los insectos.

Al respecto, los afectados señalaron al medio local que una empresa vecina sería la fuente del brote. Ellos aseguran haber visto una gran cantidad de tubérculos que se encuentran en descomposición dentro del local. Por ello, consideran que esto habría ocasionado la reproducción masiva.

Hombre sale de banco y delincuente le dispara al no poder robarle objetos de valor: sucedió frente a comisaría en VES

Exigencias de los vecinos ante la problemática

Las familias afectadas exigen de manera urgente la intervención del Ministerio de Salud y del Ministerio del Ambiente a fin de que se realice una fumigación integral, así como la inspección de los focos contaminantes y mejora inmediata de los servicios básicos.

En tanto, los residentes se resguardan con los recursos que tienen a su alcance. Sin embargo, manifiestan que la situación es insostenible. Por ello, piden también que se declare en emergencia sanitaria local por el riesgo al que están expuestos.

