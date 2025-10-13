Una escolar de 5.º de secundaria del colegio Perú EE.UU. falleció en su propio hogar, ubicada en el sector 1, grupo 24, en el distrito de Villa El Salvador. La información preliminar señala que la menor intentaba cargar su dispositivo móvil cuando este habría explotado, ocasionándole la muerte. Las autoridades de la jurisdicción se apersonaron al lugar mientras familiares y amigos de la niña esperaban en el exterior del domicilio.

"Así te recordaré, mi niña, con esa sonrisa. No sabes todo el vacío que dejas en nuestros corazones", se lee en el mensaje de uno de los familiares de la menor. En tanto, familiares aseguraron que velarán a la niña en su hogar.

Menor fallece tras presunta explosión de celular

Una de las vecinas contó para medios locales que la menor utilizaba su dispositivo móvil para asistir a sus clases virtuales del colegio. Sin embargo, el cargador habría tenido un corto circuito al momento de conectarlo con el celular, lo cual ocasionó la tragedia. Según contó la residente, los familiares encontraron a la menor sin vida cerca a su teléfono. Tras ello, alertaron a las autoridades de inmediato.

Hasta el momento, los peritos de criminalística y efectivos de la Policía Nacional del Perú llevan a cabo las investigaciones para determinar si la menor sufrió una descarga eléctrica o fue el dispositivo móvil el que explotó.

