HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
PJ ordena la reposición de Delia Espinoza como fiscal de la Nación
PJ ordena la reposición de Delia Espinoza como fiscal de la Nación     PJ ordena la reposición de Delia Espinoza como fiscal de la Nación     PJ ordena la reposición de Delia Espinoza como fiscal de la Nación     
Sociedad

Menor de 16 años fallece tras presunta explosión de su celular al intentar cargarlo en Villa El Salvador

Familiares de la menor la encontraron dentro de su vivienda sin vida tras reportar una explosión del dispositivo móvil. Las autoridades investigan el hecho para esclarecer lo sucedido.

Las autoridades aún investigan las circunstancias del incidente. Foto: Composición LR/RogerGarcía
Las autoridades aún investigan las circunstancias del incidente. Foto: Composición LR/RogerGarcía

Una escolar de 5.º de secundaria del colegio Perú EE.UU. falleció en su propio hogar, ubicada en el sector 1, grupo 24, en el distrito de Villa El Salvador. La información preliminar señala que la menor intentaba cargar su dispositivo móvil cuando este habría explotado, ocasionándole la muerte. Las autoridades de la jurisdicción se apersonaron al lugar mientras familiares y amigos de la niña esperaban en el exterior del domicilio.

"Así te recordaré, mi niña, con esa sonrisa. No sabes todo el vacío que dejas en nuestros corazones", se lee en el mensaje de uno de los familiares de la menor. En tanto, familiares aseguraron que velarán a la niña en su hogar.

TE RECOMENDAMOS

SIN GABINETE Y LOS QUE SE VAN | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

PUEDES VER: Hombre sale de banco y delincuente le dispara al no poder robarle objetos de valor: sucedió frente a comisaría en VES

lr.pe

Menor fallece tras presunta explosión de celular

Una de las vecinas contó para medios locales que la menor utilizaba su dispositivo móvil para asistir a sus clases virtuales del colegio. Sin embargo, el cargador habría tenido un corto circuito al momento de conectarlo con el celular, lo cual ocasionó la tragedia. Según contó la residente, los familiares encontraron a la menor sin vida cerca a su teléfono. Tras ello, alertaron a las autoridades de inmediato.

Hasta el momento, los peritos de criminalística y efectivos de la Policía Nacional del Perú llevan a cabo las investigaciones para determinar si la menor sufrió una descarga eléctrica o fue el dispositivo móvil el que explotó.

Canales de ayuda

Policía Nacional del Perú (PNP)Para comunicarte con la Central Policial, debes marcar el código 105. Asimismo, si deseas recibir apoyo de la Policía de Carreteras, lo puedes hacer mediante la línea 110. Así, podrás reportar accidentes vehiculares, asaltos o accidentes por fenómenos naturales.
Atención médica en EsSalud para la mujer víctima de violencia y su entorno familiar(01) 411 8000 opción 6
Alerta médica(01) 261 0502
Clave médica(01) 265 8783
Sistema de Atención Médica Móvil de Urgencia (SAMU)106 (válido para las regiones de Amazonas, Áncash, Ayacucho, Huancavelica, Huánuco, Junín, La Libertad, Loreto, Madre de Dios, Piura, Lima Región, Tacna, Tumbes, Ucayali, Lambayeque y Pasco)

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

Notas relacionadas
Hombre sale de banco y delincuente le dispara al no poder robarle objetos de valor: sucedió frente a comisaría en VES

Hombre sale de banco y delincuente le dispara al no poder robarle objetos de valor: sucedió frente a comisaría en VES

LEER MÁS
Adolescente frustra el robo de su celular tras enfrentarse a delincuentes y hacerlos caer de motocicleta en Villa El Salvador

Adolescente frustra el robo de su celular tras enfrentarse a delincuentes y hacerlos caer de motocicleta en Villa El Salvador

LEER MÁS
Extorsionador encañona a chofer de ruta VES-Surquillo y le exige que envíe mensaje a colegas: "Me está pidiendo que nos alineemos"

Extorsionador encañona a chofer de ruta VES-Surquillo y le exige que envíe mensaje a colegas: "Me está pidiendo que nos alineemos"

LEER MÁS
Prueba de Nombramiento Docente 2025: ¿cuándo es la nueva fecha tras el cambio de Minedu?

Prueba de Nombramiento Docente 2025: ¿cuándo es la nueva fecha tras el cambio de Minedu?

LEER MÁS
Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

LEER MÁS
¿Adiós al pase libre para policías de civil? Congreso propone nueva ley que exigiría pagar pasaje en transporte público

¿Adiós al pase libre para policías de civil? Congreso propone nueva ley que exigiría pagar pasaje en transporte público

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
¿A qué hora comienza el nuevo paro nacional del 15 de octubre? Puntos de concentración, gremios participantes y más de la marcha

¿A qué hora comienza el nuevo paro nacional del 15 de octubre? Puntos de concentración, gremios participantes y más de la marcha

LEER MÁS
Paro nacional del 15 de octubre: estas universidades suspenden clases presenciales por movilizaciones

Paro nacional del 15 de octubre: estas universidades suspenden clases presenciales por movilizaciones

LEER MÁS
''Mi patrocinado admira a López Aliaga'': abogado de uno de los acusados de atentar contra exalcalde apelará la prisión preventiva

''Mi patrocinado admira a López Aliaga'': abogado de uno de los acusados de atentar contra exalcalde apelará la prisión preventiva

LEER MÁS
Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

LEER MÁS
Paro Nacional del 15 de octubre: ¿Habrá clases presenciales o virtuales? Minedu aclara dudas ante movilizaciones

Paro Nacional del 15 de octubre: ¿Habrá clases presenciales o virtuales? Minedu aclara dudas ante movilizaciones

LEER MÁS
Tercer Simulacro Nacional EN VIVO hoy, lunes 13 de octubre: todo lo que debes saber según INDECI

Tercer Simulacro Nacional EN VIVO hoy, lunes 13 de octubre: todo lo que debes saber según INDECI

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Reportan incendio de gran magnitud en almacén ubicado en jirón Miró Quesada, en el Centro de Lima

Indecopi sanciona con S/2.4 millones a Medifarma por distribuir suero fisiológico defectuoso que causó siete muertes

El país más competitivo de América Latina en 2026: superará a Argentina, Chile, Colombia y México

Sociedad

Reportan incendio de gran magnitud en almacén ubicado en jirón Miró Quesada, en el Centro de Lima

Indecopi sanciona con S/2.4 millones a Medifarma por distribuir suero fisiológico defectuoso que causó siete muertes

“No nos iremos de aquí”: damnificados del incendio en Pamplona Alta temen perder sus terrenos al ser reubicados

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

José Jerí continúa realizando actividades pese a no tener ministros: participó en megaoperativo Ciclón en penal Castro Castro

Rafael López Aliaga mintió, dijo que no postularía a las Elecciones 2026: "Mi palabra vale oro"

José Jerí votó a favor de leyes procrimen en el Congreso: ahora se toma fotos en penales luchando contra la inseguridad

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025