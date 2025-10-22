Un exreo del penal de Lurigancho denunció una serie de irregularidades que se estarían cometiendo dentro del centro penitenciario. | Foto: Composición LR/ Andina

Un exreo del Establecimiento Penitenciario de Lurigancho, también conocido como penal de Lurigancho, aseguró en una llamada telefónica al programa Encendidos de RPP que los delegados de los pabellones cobran coimas a funcionarios del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) y cupos a internos dentro del centro penitenciario. Mencionó que había presenciado diversas irregularidades en el penal y que deberían cambiar con urgencia a los delegados generales. "Ellos manipulan todo. Cobran el ingreso a los presos nuevos. Si no les pagas, te hacen servicio de limpieza de pabellón. Te humillan".

Agregó que los cabecillas (delegados) son quienes manejan las armas fuera del penal y que dominan varios distritos. Precisó, además, que los delegados tienen prioridad en todo. “Como ellos pagan su coima a los guardianes del INPE, entonces les dejan. Hay antenas satelitales para ver el cable. Hay decodificadores, celulares, cargadores. Los delegados saben el día que va a haber la requisa y lo guardan”, denunció.

¿Quiénes son los delegados del penal de Lurigancho?

Ante la consulta sobre quiénes son los delegados del penal de Lurigancho, señaló que se trata de internos que controlan los pabellones.

“Ellos administran la droga y alquilan los celulares para realizar llamadas. Todo eso existe en el penal, pero las autoridades se hacen de la vista gorda”. Recalcó que muchos de ellos tienen comodidades dentro del establecimiento y que no parecen realmente internos. “Al contrario, allá viven mejor que fuera”.

Finalmente, declaró que cuando algunos internos realizan labores de limpieza, reciben una pequeña remuneración económica. “Con ese dinero compran droga y la consumen. Se vende como si fuera una bodega”, relató. Todos estos testimonios provienen de una persona que aseguró haber estado interna durante un año en el centro penitenciario mencionado.

¿El INPE se ha pronunciado ante denuncia de exreo de penal de Lurigancho?

Este medio intentó contactarse con el Instituto Nacional Penitenciario (INPE), pero hasta el cierre de la nota, no recibimos respuesta por parte de algún representante de la institución, así que estamos a la espera de algún comunicado que nos pueda brindar.

