Luego de seis años, este martes 30 de septiembre, la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) informó que tres carriles de la avenida Nicolás Ayllón fueron reabiertos tras permanecer cerradas por obras de la Línea 2 del Metro de Lima y Callao. La liberación de la vía es clave para la conexión de los distritos de San Luis y el Agustino en Lima Este.

Las vías liberadas comprenden la zona entre la avenida Manuel Echeandía y la calle Geranios, en donde se construye la estación Circunvalación del tren subterráneo, con un avance del 93.8%. Estos carriles en ambos sentidos favorecerán al transporte privado, mientras que el transporte público seguirá circulando por las rutas de desvío entre la av. Nicolás Arriola y Circunvalación.

ATU reabrirá tramos progresivamente

La segunda fase de liberación de vías se realizará en esta primera semana de octubre y abarcará otras cinco cuadras de la av. Nicolás Ayllón, entre las avenidas Circunvalación y Manuel Echeandía. Tres carriles serán reabiertos con dirección al centro de Lima y al distrito de Ate. Sin embargo, en este último habrá restricciones a fin de restablecer el servicio de transporte público, privado, de carga y peatonal.

Según explicó Tam Rodríguez, especialista técnico del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), el recorrido habitual entre Ate y Callao dura al menos 2 horas con 30 minutos. Sin embargo, con la implementación de este proyecto, el tiempo de traslado se reduciría considerablemente, beneficiando a cerca de 3 millones de personas. “El viaje tomará solo media hora”, precisó.

Rodríguez destacó que, aunque el MTC es la entidad encargada de promover el proyecto y supervisar su desarrollo, gran parte del soporte técnico proviene de la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU). Asimismo, señaló que el Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (Ositrán) se encuentra a cargo de la fiscalización de los avances.

