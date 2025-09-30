HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Tras 6 años, liberan av. Nicolás Ayllón por obras de la Línea 2 del Metro: ¿qué estación se construye en Lima Este?

Tres carriles de al avenida Nicolás Ayllón fueron reabierto y podrán mejorar la conexión entres los distritos de San Luis y El Agustino, informó la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y callao (ATU).

Tramos reabiertos tras obras de la Línea 2 mejorarán el flujo vehicular en Lima Este.
Tramos reabiertos tras obras de la Línea 2 mejorarán el flujo vehicular en Lima Este. | ATU

Luego de seis años, este martes 30 de septiembre, la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) informó que tres carriles de la avenida Nicolás Ayllón fueron reabiertos tras permanecer cerradas por obras de la Línea 2 del Metro de Lima y Callao. La liberación de la vía es clave para la conexión de los distritos de San Luis y el Agustino en Lima Este.

Las vías liberadas comprenden la zona entre la avenida Manuel Echeandía y la calle Geranios, en donde se construye la estación Circunvalación del tren subterráneo, con un avance del 93.8%. Estos carriles en ambos sentidos favorecerán al transporte privado, mientras que el transporte público seguirá circulando por las rutas de desvío entre la av. Nicolás Arriola y Circunvalación.

Metropolitano cambia ruta de alimentadores por obras en importante avenida de Los Olivos

ATU reabrirá tramos progresivamente

La segunda fase de liberación de vías se realizará en esta primera semana de octubre y abarcará otras cinco cuadras de la av. Nicolás Ayllón, entre las avenidas Circunvalación y Manuel Echeandía. Tres carriles serán reabiertos con dirección al centro de Lima y al distrito de Ate. Sin embargo, en este último habrá restricciones a fin de restablecer el servicio de transporte público, privado, de carga y peatonal.

Según explicó Tam Rodríguez, especialista técnico del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), el recorrido habitual entre Ate y Callao dura al menos 2 horas con 30 minutos. Sin embargo, con la implementación de este proyecto, el tiempo de traslado se reduciría considerablemente, beneficiando a cerca de 3 millones de personas. “El viaje tomará solo media hora”, precisó.

Rodríguez destacó que, aunque el MTC es la entidad encargada de promover el proyecto y supervisar su desarrollo, gran parte del soporte técnico proviene de la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU). Asimismo, señaló que el Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (Ositrán) se encuentra a cargo de la fiscalización de los avances.

