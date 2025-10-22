Familias viven a la intemperie y quieren reconstruir sus viviendas en San Juan de Miraflores. | Canal N

Familias viven a la intemperie y quieren reconstruir sus viviendas en San Juan de Miraflores. | Canal N

Quieren volver a empezar. Los vecinos del asentamiento humano Virgen del Buen Paso, en San Juan de Miraflores, han decidido regresar a sus terrenos luego de permanecer más de 10 días en una loza deportiva, que fue su hogar de manera previsional tras perderlo todo en el devastador incendio que dejó alrededor de 250 damnificados en el distrito.

Sin embargo, las condiciones en las que vuelven no son las más básicas: sin servicio de agua ni luz. "No podemos estar ahí toda la vida (loza), tenemos que reconstruir nuestra vida, nuestro espacio. Mirar para el futuro, para nuestros hijos. No tenemos agua, luz ni desagüe", comenta un padre de familia, quien junto a sus vecinos, viven a la intemperie.

TE RECOMENDAMOS KEIKO FUJIMORI, 10 AÑOS PARA UN ARCHIVO Y T3RRUQU34R COMO MÉTODO | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

Sin agua para cocinar ni para aseo

El siniestro, ocurrido el pasado 11 de octubre, dejó un gran sector de San Juan de Miraflores entre cenizas. Familias perdieron dinero, sus casas y a sus mascotas. Aunque esa misma noche, el presidente José Jerí acudió al lugar como un 'acto de presencia', días después la visita significó poco o nada: no tenían agua para cocinar ni para su aseo.

Las ollas comunes se han convertido en una actividad diaria para los vecinos del AA. HH. Virgen del Buen Paso, pues ante la escasez del recurso más vital, el agua, les resulta indispensable el ahorro. Asimismo, la situación empeora cuando los vecinos expresan que duermen a la intemperie: "Son 13 años que vivimos acá, nadie ha querido perder su terreno".

Llamado a las autoridades

Días antes, los vecinos de esta zona de Pamplona Alta indicaron que pese a que el alcalde de Magdalena, Francis Allison, les había donado contenedores, estos no eran suficientes y necesitaban recursos por parte de Sedapal. Edgar Caja, vecino afectado, sostuvo: "Vinieron congresistas, ministros, solo para el TikTok, pero a hechos reales no hay nada".

Tras la primera denuncia de Caja, Sedapal anunció que trasladaron dos cisternas y bidones de agua para más de 103 familias afectadas. Asimismo, indicó que se coordinó con la municipalidad de la jurisdicción para la distribución del recurso.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.