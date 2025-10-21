Iquitos: obrero queda herido tras caer de seis metros de altura durante construcción de un colegio

Obrero sufrió una fractura en la pierna tras caer desde una altura de seis metros mientras trabajaba. Foto: Serenazgo de Punchana

Obrero sufrió una fractura en la pierna tras caer desde una altura de seis metros mientras trabajaba. Foto: Serenazgo de Punchana

Un obrero identificado como Mark Anthony Paul Sánchez Ambicho, de 28 años quedó con una pierna fracturada tras caer de seis metros de altura, mientras trabajaba en la obra del nuevo colegio Petronila Perea De Ferrando, ubicado en la avenida La Marina, en el distrito de Punchana, en Iquitos.

Según información del Serenazgo de Punchana, los agentes acudieron al lugar tras ser alertados sobre un accidente laboral. La enfermera de la obra, Cladis Bardales Bazán, les indicó que el trabajador se encontraba realizando el vaciado de base para el techado.

TE RECOMENDAMOS KEIKO FUJIMORI, 10 AÑOS PARA UN ARCHIVO Y T3RRUQU34R COMO MÉTODO | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

Al parecer, al encontrarse en horas de salida, se retiró el seguro de la cuerda de vida para descender las escaleras, pero pisó mal una grada, lo que provocó su caída desde aproximadamente seis metros de altura y como consecuencia, sufrió una fractura en la pierna izquierda a la altura de la rodilla.

Ante esta situación, la víctima fue trasladada de inmediato a la clínica San Juan, ubicada en la cuadra 8 de la calle Ricardo Palma, distrito de Iquitos, donde quedó bajo observación médica.

Hasta el momento, no se ha emitido un pronunciamiento oficial del consorcio a cargo de la obra ni del área de Seguridad. Según información preliminar, el obrero presentaría más lesiones en las piernas y la columna, pero dicha información no ha sido confirmada oficialmente por personal médico ni autoridades locales.