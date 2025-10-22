A sus 11 años, Micaela enfrenta nuevamente una dura batalla contra la leucemia linfoblástica aguda, una enfermedad que ya había logrado superar, pero que lamentablemente ha reaparecido. Su familia, que la ha acompañado durante todo el proceso, ahora busca reunir fondos para llevarla a España, donde los médicos les han asegurado que existe una alternativa con mayores posibilidades de curación.

El último sábado, Micaela sufrió una descompensación que obligó a sus padres a trasladarla de emergencia al Hospital del Niño. Allí, los doctores les informaron que en el país las opciones de tratamiento son limitadas. “El hospital me dice que aquí no me dé esperanza. Me dicen que mejor la lleve a España porque puede haber una salvación para ella”, lamentó su madre, quien permanece a su lado desde su ingreso. Ante esta situación, junto a su esposo iniciaron una campaña solidaria y organizan una pollada bailable para recaudar fondos que permitan costear el viaje y el tratamiento en el extranjero.

Campaña solidaria para ayudar a Micaela a vencer la leucemia

Familia pide apoyo para tratar a niña con leucemia en España

Micaela comenzó a presentar síntomas en noviembre del año pasado: dolores de espalda, fiebre y malestar general. Tras pasar por varias consultas médicas y recibir diagnósticos erróneos —desde artritis juvenil hasta trastorno de ansiedad—, finalmente en el Hospital del Niño se confirmó que padecía leucemia linfoblástica aguda.

Pese a someterse a varios ciclos de quimioterapia, la enfermedad no logró remitir por completo. “Mi hija, en todos los esquemas que ha tenido de sus quimioterapias, no pudo bajar la enfermedad. Bajaba, pero no llegaba a remisión”, relató su madre, recordando los meses más duros del tratamiento.

En julio, Micaela logró estabilizarse temporalmente, pero poco después sufrió una recaída. “Me la tomaron como paciente paliativo (...) porque las quimioterapias no iban a ser de mucha ayuda”, agregó. Ante ese panorama, los médicos y amigos le recomendaron buscar atención en España, donde “la medicina está más avanzada” y existen terapias con mayores posibilidades de éxito.

Micaela necesita ayuda: familiares realizarán pollada bailable para cubrir su tratamiento

Conmovidos por el diagnóstico de Micaela, sus familiares organizarán una pollada bailable y rifas el 1 de noviembre en el Mercado Modelo en San Juan de Miraflores, ubicado en la avenida Vargas Machuca 300, frente al Instituto Gilda Valdivia, desde el mediodía. El objetivo es reunir fondos para cubrir los gastos del viaje y tratamiento médico que la menor recibirá en España.

“Lo único que nos queda es hacer actividades para que se recolecte todo lo que se pueda y poder podernos ir, pues, porque lo que yo quiero es que salga eso rápido”, expresó la madre de la niña, quien permanece junto a ella en el Hospital del Niño.

El viaje, junto a los gastos adicionales, demandaría entre 40.000 y 50.000 soles, ya que Micaela deberá viajar acompañada de sus padres. “Mi hija no puede vivir sin su papá (...) imaginarme viajar sin mi esposo ya le va a hacer dolor”, relató conmovida.

Los aportes pueden realizarse a través de Yape al número 982 091 142 o mediante las cuentas bancarias señaladas en la imagen oficial de la campaña difundida en redes sociales. Cada contribución, por pequeña que sea, puede acercar a Micaela a la oportunidad de recibir el tratamiento que necesita para seguir viviendo.

Familia organiza pollada bailable para recaudar fondos para tratamiento de Micaela

Micaela lucha contra la leucemia y sueña con celebrar su promoción escolar

Pese a su delicado estado de salud, Micaela continúa recibiendo clases en el hospital. Estudiaba sexto grado y soñaba con celebrar su promoción escolar. “Mamá, yo quería hacer todo”, le dijo hace poco. Aunque a veces se entristece por no poder asistir al colegio ni jugar como antes, su madre no deja de animarla:

“Ella me dice: ‘Mamá, mira, como no soy una niña normal, ya no puedo ir al colegio, ya no puedo jugar...’. Y yo dándole fuerza: ‘No, hija, tú estás bien’. Y me dice: ‘Pero si estuviera bien mamá, no estuviera así’”. El último sábado, antes de ser estabilizada nuevamente, Micaela le suplicó: “Mamá, no me dejes morir”.

Su madre enfrenta estos momentos con fe y fortaleza. “Amar a los hijos, darlo todo por ellos, y siempre, por más difícil o complicada que se ponga la situación, uno tiene que estar ahí, entregarnos a Dios, él es el todopoderoso”, afirma.

La familia, que no ha recibido ayuda institucional, sigue apelando a la solidaridad de la ciudadanía para poder costear el tratamiento. “No hemos recibido apoyo de ninguna institución, todo lo estamos haciendo por nosotros mismos”, lamentó la madre.