HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
¿Habrá toque de queda en Lima y Callao?
¿Habrá toque de queda en Lima y Callao?     ¿Habrá toque de queda en Lima y Callao?     ¿Habrá toque de queda en Lima y Callao?     
Sociedad

Familia pide apoyo para costear tratamiento de niña con leucemia en España: "El hospital me dice que aquí no me dé esperanza"

La familia de una menor de 11 años organiza una pollada bailable para costear su tratamiento en España, luego de que los médicos advirtieran que las opciones en Perú son limitadas para su recuperación.

Niña de 11 años lucha contra la leucemia y necesita tratamiento en España
Niña de 11 años lucha contra la leucemia y necesita tratamiento en España | Foto: difusión

A sus 11 años, Micaela enfrenta nuevamente una dura batalla contra la leucemia linfoblástica aguda, una enfermedad que ya había logrado superar, pero que lamentablemente ha reaparecido. Su familia, que la ha acompañado durante todo el proceso, ahora busca reunir fondos para llevarla a España, donde los médicos les han asegurado que existe una alternativa con mayores posibilidades de curación.

El último sábado, Micaela sufrió una descompensación que obligó a sus padres a trasladarla de emergencia al Hospital del Niño. Allí, los doctores les informaron que en el país las opciones de tratamiento son limitadas. “El hospital me dice que aquí no me dé esperanza. Me dicen que mejor la lleve a España porque puede haber una salvación para ella”, lamentó su madre, quien permanece a su lado desde su ingreso. Ante esta situación, junto a su esposo iniciaron una campaña solidaria y organizan una pollada bailable para recaudar fondos que permitan costear el viaje y el tratamiento en el extranjero.

TE RECOMENDAMOS

ESTADO DE EMERGENCIA Y NOS HABÍAMOS T3RRUQU34D0 TANTO | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS
Campaña solidaria para ayudar a Micaela a vencer la leucemia

Campaña solidaria para ayudar a Micaela a vencer la leucemia

PUEDES VER: Veneno que salva: científicos peruanos de San Marcos hallan en serpientes nativas potencial tratamiento contra cánceres agresivos

lr.pe

Familia pide apoyo para tratar a niña con leucemia en España

Micaela comenzó a presentar síntomas en noviembre del año pasado: dolores de espalda, fiebre y malestar general. Tras pasar por varias consultas médicas y recibir diagnósticos erróneos —desde artritis juvenil hasta trastorno de ansiedad—, finalmente en el Hospital del Niño se confirmó que padecía leucemia linfoblástica aguda.

Pese a someterse a varios ciclos de quimioterapia, la enfermedad no logró remitir por completo. “Mi hija, en todos los esquemas que ha tenido de sus quimioterapias, no pudo bajar la enfermedad. Bajaba, pero no llegaba a remisión”, relató su madre, recordando los meses más duros del tratamiento.

En julio, Micaela logró estabilizarse temporalmente, pero poco después sufrió una recaída. “Me la tomaron como paciente paliativo (...) porque las quimioterapias no iban a ser de mucha ayuda”, agregó. Ante ese panorama, los médicos y amigos le recomendaron buscar atención en España, donde “la medicina está más avanzada” y existen terapias con mayores posibilidades de éxito.

PUEDES VER: Madre con cáncer en riesgo de muerte por falta de catéter en hospital Almenara, denuncia familiar: "Fallecerá por negligencia"

lr.pe

Micaela necesita ayuda: familiares realizarán pollada bailable para cubrir su tratamiento

Conmovidos por el diagnóstico de Micaela, sus familiares organizarán una pollada bailable y rifas el 1 de noviembre en el Mercado Modelo en San Juan de Miraflores, ubicado en la avenida Vargas Machuca 300, frente al Instituto Gilda Valdivia, desde el mediodía. El objetivo es reunir fondos para cubrir los gastos del viaje y tratamiento médico que la menor recibirá en España.

“Lo único que nos queda es hacer actividades para que se recolecte todo lo que se pueda y poder podernos ir, pues, porque lo que yo quiero es que salga eso rápido”, expresó la madre de la niña, quien permanece junto a ella en el Hospital del Niño.

El viaje, junto a los gastos adicionales, demandaría entre 40.000 y 50.000 soles, ya que Micaela deberá viajar acompañada de sus padres. “Mi hija no puede vivir sin su papá (...) imaginarme viajar sin mi esposo ya le va a hacer dolor”, relató conmovida.

Los aportes pueden realizarse a través de Yape al número 982 091 142 o mediante las cuentas bancarias señaladas en la imagen oficial de la campaña difundida en redes sociales. Cada contribución, por pequeña que sea, puede acercar a Micaela a la oportunidad de recibir el tratamiento que necesita para seguir viviendo.

Familia organiza pollada bailable para recaudar fondos para tratamiento de Micaela

Familia organiza pollada bailable para recaudar fondos para tratamiento de Micaela

Micaela lucha contra la leucemia y sueña con celebrar su promoción escolar

Pese a su delicado estado de salud, Micaela continúa recibiendo clases en el hospital. Estudiaba sexto grado y soñaba con celebrar su promoción escolar. “Mamá, yo quería hacer todo”, le dijo hace poco. Aunque a veces se entristece por no poder asistir al colegio ni jugar como antes, su madre no deja de animarla:

“Ella me dice: ‘Mamá, mira, como no soy una niña normal, ya no puedo ir al colegio, ya no puedo jugar...’. Y yo dándole fuerza: ‘No, hija, tú estás bien’. Y me dice: ‘Pero si estuviera bien mamá, no estuviera así’”. El último sábado, antes de ser estabilizada nuevamente, Micaela le suplicó: “Mamá, no me dejes morir”.

Su madre enfrenta estos momentos con fe y fortaleza. “Amar a los hijos, darlo todo por ellos, y siempre, por más difícil o complicada que se ponga la situación, uno tiene que estar ahí, entregarnos a Dios, él es el todopoderoso”, afirma.

La familia, que no ha recibido ayuda institucional, sigue apelando a la solidaridad de la ciudadanía para poder costear el tratamiento. “No hemos recibido apoyo de ninguna institución, todo lo estamos haciendo por nosotros mismos”, lamentó la madre.

Notas relacionadas
Ambulancia que trasladaba a niña de 3 años con quemaduras a Lima sufre accidente en carretera de Pasco y deja 5 heridos

Ambulancia que trasladaba a niña de 3 años con quemaduras a Lima sufre accidente en carretera de Pasco y deja 5 heridos

LEER MÁS
Niños con enfermedades del corazón y una operación riesgosa para salvarles la vida

Niños con enfermedades del corazón y una operación riesgosa para salvarles la vida

LEER MÁS
Niño peruano lucha contra rara enfermedad que solo la padecen 10 personas en el mundo: “Nos preocupa que no pueda respirar”

Niño peruano lucha contra rara enfermedad que solo la padecen 10 personas en el mundo: “Nos preocupa que no pueda respirar”

LEER MÁS
Prueba de Nombramiento Docente 2025: ¿cuándo es la nueva fecha tras el cambio de Minedu?

Prueba de Nombramiento Docente 2025: ¿cuándo es la nueva fecha tras el cambio de Minedu?

LEER MÁS
Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

LEER MÁS
¿Adiós al pase libre para policías de civil? Congreso propone nueva ley que exigiría pagar pasaje en transporte público

¿Adiós al pase libre para policías de civil? Congreso propone nueva ley que exigiría pagar pasaje en transporte público

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Trabajadores del sector público y privado en Perú podrían gozar de un nuevo feriado nacional en octubre: conoce la propuesta del Congreso

Trabajadores del sector público y privado en Perú podrían gozar de un nuevo feriado nacional en octubre: conoce la propuesta del Congreso

LEER MÁS
¿Habrá toque de queda en Lima y Callao? Lo que indica el decreto de estado de emergencia publicado en El Peruano

¿Habrá toque de queda en Lima y Callao? Lo que indica el decreto de estado de emergencia publicado en El Peruano

LEER MÁS
Todo un salón de colegio de San Juan de Miraflores logra ingresar a la UNMSM: dos alcanzaron el primer lugar

Todo un salón de colegio de San Juan de Miraflores logra ingresar a la UNMSM: dos alcanzaron el primer lugar

LEER MÁS
¿Las clases en los colegios se suspenden este 23 y 24 de octubre? Esto es lo que dice Minedu

¿Las clases en los colegios se suspenden este 23 y 24 de octubre? Esto es lo que dice Minedu

LEER MÁS
Continúan los ataques a transportistas pese a medidas del Ejecutivo: gremios analizan la posibilidad de un paro

Continúan los ataques a transportistas pese a medidas del Ejecutivo: gremios analizan la posibilidad de un paro

LEER MÁS
Motociclistas rechazan uso de chalecos por considerarlo ''inconstitucional'' y proponen uso de chips en placas: ''Disfraz para el delincuente''

Motociclistas rechazan uso de chalecos por considerarlo ''inconstitucional'' y proponen uso de chips en placas: ''Disfraz para el delincuente''

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Voto de confianza al Gabinete de José Jerí EN VIVO: Ernesto Álvarez y ministros se presentan ante el pleno del Congreso

Cierran Vía de Evitamiento: camión queda atorado debajo del puente Balta con sentido al sur

China supera a Estados Unidos y sacude la economía mundial con este impresionante hallazgo debajo de sus suelos

Sociedad

Cierran Vía de Evitamiento: camión queda atorado debajo del puente Balta con sentido al sur

¿Qué distritos entran en estado de emergencia en Lima y Callao luego del anuncio del presidente José Jerí?

Habla mujer que asesinó a su esposo en Breña y confiesa ante la PNP que crimen fue premeditado

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Voto de confianza al Gabinete de José Jerí EN VIVO: Ernesto Álvarez y ministros se presentan ante el pleno del Congreso

TC falla a favor del JNE y partido de Duberlí Rodríguez no podrá inscribirse para elecciones 2026

Jorge Montoya estigmatiza a sanmarquinos: “Sendero Luminoso está en las universidades, vayan a San Marcos”

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025