Niños con enfermedades del corazón y una operación riesgosa para salvarles la vida

Cusco. Aisha (3) fue operada el miércoles 17 y se encuentra estable. Ella es del distrito de San Salvador- Cusco. La intervención fue exitosa. | INSN BREÑA

Aisha es una niña de tres años con síndrome de down que llegó de su natal Cusco a Lima para afrontar una operación de alto riesgo en el Instituto Nacional de Salud de Niño (INSN) Breña.



Desde que nació tenía un defecto cardiaco llamado tetralogía de Fallot. Esta condición reduce el flujo de sangre a los pulmones y puede causar piel azulada debido a la falta de oxígeno en la sangre. Luisa, su madre, cuenta que los párpados, dedos, piel y boca de su hija lucían morado. “Cuando era bebita era como negrita, así, entonces yo dije, ¿su papá es negro? Entonces, será por eso, pero no, me dijeron que no, es por el corazón”.

Otra de los síntomas era el cansancio. Cuando caminaba la niña se agitaba, su mamá le insistía para caminar un poco, pero la pequeña ya no daba más y descansaba.



Aisha necesitaba una operación al corazón para sobrevivir. Como en Cusco no hay los especialistas ni los equipos tuvo que venir a Lima, al Hospital del Niño Breña.



Ella ingresó a una lista de espera de más de 100 niños con males cardiacos que requieren una intervención quirúrgica en este nosocomio. Luisa y su pequeña regresaron al Cusco mientras esperaban una llamada confirmativa por varios meses. “Yo rezaba todos los días para que me llamen y operen a mi hija, pero no se daba por falta de camas”.



Hasta que una campaña con médicos extranjeros en este hospital hizo posible su intervención quirúrgica. La mañana del miércoles 17 de setiembre fue crucial, Aisha estuvo desde las 8 am hasta la 1pm en sala. Fue sometida a cirugía a corazón abierto. Su madre aguardaba en el hospital por buenas noticias debido a que todo podía pasar. La pequeña fue muy fuerte y la operación, que duró cinco horas, fue exitosa.



“Su saturación que inicialmente, antes de la operación, era del 80%, ahora está en un 100%, 95%, lo cual va a ser maravilloso para ella porque va a dejar de ser una niña azul. Hay que saber que los niños azules, al tener poca capacidad de oxígeno o poca oxigenación en sus tejidos, no desarrollan bien a nivel cerebral, no crecen y tienen múltiples problemas por la falta crónica de oxígeno. Entonces la cirugía que le hemos hecho a Aisha es una cirugía correctiva que va a cambiar su vida definitivamente”, explica el médico que la operó, Jesús García, jefe del Servicio de Cirugía de tórax y cardiovascular del INSN Breña.

Un equipo de médicos extranjeros

Un equipo multidisciplinario de cardiología y cirugía cardiovascular del INSN Breña junto a la fundación extranjera ‘CardioStart International’ realiza una misión médica quirúrgica, donde se proyecta operar a 24 pacientes con cardiopatías congénitas provenientes de Lima, Chanchamayo (Junín), Chimbote (Áncash), Huancayo (Junín), Huánuco, Amazonas, Ica y Trujillo (La Libertad). Esto de manera gratuita a través del Seguro Integral de Salud (SIS).



Son cirujanos, cardiólogos, anestesiólogos, médicos y enfermeras intensivistas de Estados Unidos, Corea y Ecuador. Habrá un aprendizaje en conjunto. La fundación también ha traído donaciones. “Nos están brindando camas clínicas, una máquina de circulación extracorpórea e insumos para cirugía cardíaca”, indicó.



Según el médico especialista, en la coyuntura actual, la lista de espera es de 100 pacientes que necesitan una cirugía al corazón al año. “Y debido a nuestros escasos recursos, solamente podemos operar dos niños a la semana. Lo cual hace que el tiempo para poder disminuir esta lista de espera sea muy prolongada”.



Con la llegada de la misión, se operará 10 pacientes en una semana. Lo que normalmente les tomaría casi tres meses.



Otro menor de este grupo de 24 niños a operar es Adrián de 6 años quien también nació con tetralogía de Fallot. Él es procedente del distrito de La Banda de Shilcayo, Tarapoto. Su madre Betty cuenta que su hijo se cansaba al correr o caminar, se ponía morado; sus compañeros y profesoras lo notaban.



Hace dos semanas Betty y Adrián llegaron a Lima de Tarapoto. Sin familia que los acoja afrontaron esta dura situación solos, como muchos pacientes que llegan de provincia.



El pequeño entró a la sala sin saber qué le iban a hacer los médicos. “Él no sabe que es operación, yo solo le decía que le iba a curar el doctor”.



“Adicionalmente tenía un tronco de la arteria pulmonar o una arteria pulmonar principal muy pequeñito, que se ha tenido que ampliar usando parches del pericardio, a diferencia de Aisha. Adrián también se ha corregido, ha mejorado la saturación, va a tener una vida mucho mejor, un nuevo desarrollo casi normal, pero él va a necesitar cirugías en el futuro”, señaló García.



Pasado el mediodía del jueves 18, los doctores le dijeron que la condición del niño era estable. La cirugía fue exitosa. Sin embargo, el viernes último su situación se complicó y es aun delicada. A pesar de los riesgos, los médicos están haciendo lo posible para que Adrián salga de ese cuadro.



Luna Valentina de 1 año y 11 meses es otra de las pacientes con una enfermedad compleja al corazón. Sus padres pensaban que era una niña sana, pero cuando cumplió tres meses de nacida se puso morada, se agitaba y se le hundía el pecho. Fue llevada de emergencia.



Su situación es muy compleja, fue intervenida en dos oportunidades. La primera, se sometió a un cateterismo cardiaco para un diagnóstico exacto, un cateter entró por su pierna hasta llegar al corazón. En ese estudio se determinó que tenía un problema en la válvula mitral debido a un problema en las arterias coronarias.



Una segunda intervención quirúrgica realizada el martes 16 de setiembre trató de reparar esa arteria coronaria que estaba ubicada anómalamente.



Tanto Luna Valentina, Adrián y Aisha como los demás pacientes que están siendo operados del corazón en el INSN Breña podrán tener una mejor calidad de vida, desarrollo cerebral y caminar más rápido de lo que normalmente harían. Estas cirugías brindan a los niños esperanza de vida y reducen el riesgo de fallecimiento.