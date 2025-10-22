HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Escolar de 16 años revela cómo obtuvo el primer lugar en Ingeniería Civil de la UNMSM: "Pise cuatro academias"

Fabrizzio García Flores, de 16 años, logró ingresar primero a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos en Ingeniería Civil, siendo aún estudiante del quinto año de secundaria, tras casi dos años de preparación.

Escolar de 16 años revela cómo obtuvo el primer lugar en Ingeniería Civil de la UNMSM
Escolar de 16 años revela cómo obtuvo el primer lugar en Ingeniería Civil de la UNMSM | Foto: composición LR/UNMSM.

A sus 16 años, Fabrizzio García Flores logró ingresar a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), en la exigente carrera de Ingeniería Civil. Natural de Puente Piedra y estudiante del colegio Pamer de su distrito, alcanzó el primer puesto del examen de admisión 2026-I, tras casi dos años de intensa preparación. Aunque en un principio deseaba ingresar a la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI), el amor hacia la Decana de América trasmitida por sus tíos y el compromiso social de la institución educativa terminó por inclinar su decisión.

Durante una entrevista con La República, el escolar de quinto de secundaria contó que durante su preparación tuvo que dejar de lado muchos de sus pasatiempos y que pasó por cuatro academias preuniversitarias antes de encontrar la metodología adecuada para él. Asimismo, explicó que su estrategia se basó principalmente en la elaboración de resúmenes.

¿Quién es Fabrizzio García Flores, el primer lugar de Ingeniería Civil?

Fabrizzio García residió casi toda su vida en San Martín de Porres, pero tras el inicio de la pandemia en 2020 se mudó con su madre a Puente Piedra. Sin embargo, reveló que planea volver al distrito donde se crio al iniciar sus estudios universitarios. Su progenitora se dedica a los servicios de atención al cliente en una empresa de telefonía, mientras su padrastro se gana la vida como mototaxista y, aunque no tiene hermanos, no es el primer ingeniero de su familia.

Su tío, ingeniero industrial egresado de la UNMSM, lo inspiró a seguir un camino similar en la Decana de América. “Primero quería ingresar a la UNI, pero el amor hacia la Universidad Nacional de San Marcos se me fue inculcando poco a poco gracias a las enseñanzas de mis dos tíos, ambos sanmarquinos, y sobre todo al compromiso social que tiene San Marcos con la sociedad”, indicó.

García reveló que eligió ingeniería civil por su interés en la infraestructura del Perú, al notar que las grandes obras están a cargo de estos profesionales. “Todo depende de ello, porque una mala obra puede caerse y perjudicar a muchas personas”, agregó y confesó que al terminar la carrera le gustaría trabajar en la dirección de obras públicas, centradas principalmente en la educación.

¿Cómo Fabrizzio García consiguió el primer lugar en Ingeniería Civil con 16 años?

Desde el verano de 2024, el aún escolar del colegio Pamer, inició su preparación para el examen de admisión de la UNMSM y, aunque ese año pudo postular en alguno de los dos procesos de ingreso, decidió reservar su oportunidad para la prueba 2026-I, donde obtuvo el primer lugar. Al ser consultado sobre su rutina de estudio, García reveló que se basó principalmente en hacer resúmenes y practicar mediante ejercicios para ganar confianza para el gran día.

“Me levantaba temprano, iba a la academia. Sabía darme un tiempo para disfrutar de mis hobbies para no estar tan estresado y también dormía temprano. Este año termino quinto de secundaria. Me he preparado lo que vendría a ser un año y 10 meses en academias preuniversitarias. Dormía entre las 10 y 11 de la noche, porque en sí todo lo que era mi día a día era estudiar”, detalló.

Durante casi dos años, joven de 16 años, estudiaba en el colegio desde temprano hasta la 1:30 p.m., gracias a un permiso especial que le permitía retirarse de clases antes de las tres de la tarde, el horario de salida habitual. Posteriormente, se dirigía hacia la academia para reforzar sus conocimientos. Pisó cuatro de estas aulas de estudio hasta que a inicios de 2025 descubrió que su colegio ofrecía becas para su centro preuniversitario.

“Me ofrecieron una beca para la academia Pamer (…). Era mediante un examen de becas para ver si éramos óptimos para estudiar en la academia. Ese examen lo di en abril de este año, a los pocos días salieron los resultados y empecé a estudiar en Pamer academias en mayo. En mi casa, revisaba exámenes de admisión, separatas de la pre San Marcos libros de la editorial Lumbreras, para mantenerme a flote”, sostuvo.

Sin embargo, no todo el camino fue sencillo. García reveló que durante su preparación lo más complicado fue dejar sus pasatiempos para concentrarse en los libros. “Dejar de hacer ciertas cosas que hacía con regularidad; por ejemplo, jugar videojuegos, salir a pasear, a veces me quedaba hasta tarde viendo alguna serie. Eso fue lo difícil. Seguido de ello, era desarrollar un método de estudio que me guste. Dejé estas actividades en marzo de 2024, cuando ya me dedicaba a lo que era mi colegio y la academia preuniversitaria”, expresó.

