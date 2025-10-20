HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Alianza Lima vs Sport Huancayo EN VIVO
Alianza Lima vs Sport Huancayo EN VIVO     Alianza Lima vs Sport Huancayo EN VIVO     Alianza Lima vs Sport Huancayo EN VIVO     
TC ordena archivar acusación contra Keiko Fujimori
TC ordena archivar acusación contra Keiko Fujimori     TC ordena archivar acusación contra Keiko Fujimori     TC ordena archivar acusación contra Keiko Fujimori     
Sociedad

Segundo puesto de Ingeniería Civil de la UNMSM se preparó menos de 1 año e ingresó con inédito método de estudios: "Nunca me trasnochaba"

Tras culminar el colegio, Gabriel Elías se enfocó en su preparación y, en tan solo 10 meses, logró ingresar a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) con un alto puntaje.

El joven estudiante logró ocupar el segundo lugar en la carrera de Ingeniería Civil en el examen de admisión 2026-I de San Marcos.
El joven estudiante logró ocupar el segundo lugar en la carrera de Ingeniería Civil en el examen de admisión 2026-I de San Marcos. | Foto: composición LR/YouTube/UNMSM

La Universidad Nacional de San Marcos (UNMSM) culminó su examen de admisión 2026-I y entre su lista de ingresantes destaca Gabriel Elias, un joven quien superó con éxito la prueba y alcanzó el segundo puesto en la carrera de Ingeniería Civil al obtener 1332.50 puntos. Lo que más sorprendió es que el destacado alumno solo se preparó durante 10 meses para lograr su ansiada vacante.

En una entrevista para el canal de YouTube Academia Grupo Ciencia, el flamante estudiante, quien acaba de terminar el colegio, compartió detalles de su preparación y los métodos de estudios que empleó para ingresar a San Marcos. Asimismo, confesó que, durante los primeros meses, no estudiaba porque no contaba con una técnica de aprendizaje que lo ayudara a repasar.

TE RECOMENDAMOS

DESPUÉS DE MU3RT0 Y H3R1D0S, Y JOSÉ JERÍ DEVOTO | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

PUEDES VER: Estudió Ingeniería en la UNI y ahora ingresó en 1° puesto a Medicina en la UNMSM: obtuvo el puntaje más alto de todo el examen de admisión 2026-I

lr.pe

Joven ingresó en 2° puesto a Ingeniería Civil en San Marcos con peculiar método

Según comentó Gabriel, su pasión por cursar la carrera de Ingeniería Civil nació en el salón de clases; sin embargo, no sabía a qué universidad postular. Tras varias dudas, un volante que le repartieron a la salida de su colegio llamó su atención al mencionar a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.

Así, optó por prepararse en un pequeño ciclo de verano para repasar cómo sería su preparación y lograr una vacante en la Decana de América. Tras culminarlo, decidió continuar su formación inscribiéndose en un curso anual. Allí confesó que, inicialmente, al no contar con una técnica de repaso, no estudiaba. No fue hasta que adoptó un método de estudio más estructurado que cambió su manera de prepararse.

PUEDES VER: Todo un salón de colegio de San Juan de Miraflores logra ingresar a la UNMSM: dos alcanzaron el primer lugar

lr.pe

Esto consistía en repasar cada uno de los temas vistos en clase al llegar a su casa. Para mejorar, optaba por hacer resúmenes o resolver ejercicios prácticos de la Cepre San Marcos. Además, buscaba información en otros medios para complementar su preparación, como libros, boletines, exámenes pasados e incluso en Internet.

“Los primeros meses de mi anual no estudiaba. No estaba tan acostumbrado, pero ya luego hablando con mi tutor me ayudó a diseñar mi propio plan (de estudios) que era, del día que vía los cuatro cursos, llegando a casa, los repasaba, ya sea leyendo, haciendo resúmenes o resolviendo prácticas (...) También intentaba comprando libros, investigando en Internet y con exámenes pasados”, señaló.

Sin embargo, un punto clave importante en su preparación, según reveló, es que no se desvelaba estudiando durante la madrugada, pues se le hacía muy cansado. "Yo no me trasnochaba. Nunca lo he hecho y nunca lo haré. No va conmigo. Yo me acuesto temprano y me levanto temprano. A mí me funciona así", indicó.

Esta técnica de estudio lo llevó a Gabriel Elías a ingresar a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM).

Notas relacionadas
Estudió Ingeniería en la UNI y ahora ingresó en 1° puesto a Medicina en la UNMSM: obtuvo el puntaje más alto de todo el examen de admisión 2026-I

Estudió Ingeniería en la UNI y ahora ingresó en 1° puesto a Medicina en la UNMSM: obtuvo el puntaje más alto de todo el examen de admisión 2026-I

LEER MÁS
Todo un salón de colegio de San Juan de Miraflores logra ingresar a la UNMSM: dos alcanzaron el primer lugar

Todo un salón de colegio de San Juan de Miraflores logra ingresar a la UNMSM: dos alcanzaron el primer lugar

LEER MÁS
Poder Judicial ordena la libertad de los 4 manifestantes detenidos durante la marcha del 15 de octubre

Poder Judicial ordena la libertad de los 4 manifestantes detenidos durante la marcha del 15 de octubre

LEER MÁS
Prueba de Nombramiento Docente 2025: ¿cuándo es la nueva fecha tras el cambio de Minedu?

Prueba de Nombramiento Docente 2025: ¿cuándo es la nueva fecha tras el cambio de Minedu?

LEER MÁS
Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

LEER MÁS
¿Adiós al pase libre para policías de civil? Congreso propone nueva ley que exigiría pagar pasaje en transporte público

¿Adiós al pase libre para policías de civil? Congreso propone nueva ley que exigiría pagar pasaje en transporte público

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Bypass Las Torres, una de las últimas obras de la gestión López Aliaga que avanza entre quejas por tráfico y ruido

Bypass Las Torres, una de las últimas obras de la gestión López Aliaga que avanza entre quejas por tráfico y ruido

LEER MÁS
Captan a jardinero como presunto responsable del envenenamiento y muerte de mascotas en parques de San Isidro

Captan a jardinero como presunto responsable del envenenamiento y muerte de mascotas en parques de San Isidro

LEER MÁS
Enseñaban a disparar a menores y filtraban información de víctimas: policías colaboraban con banda extorsiva Los Letales del Norte en Trujillo

Enseñaban a disparar a menores y filtraban información de víctimas: policías colaboraban con banda extorsiva Los Letales del Norte en Trujillo

LEER MÁS
Primeros puestos de Ingeniería Biomédica y Física ingresaron a la UNMSM con sencillo método: “Es mejor hacer un poco bien que mucho, pero mal”.

Primeros puestos de Ingeniería Biomédica y Física ingresaron a la UNMSM con sencillo método: “Es mejor hacer un poco bien que mucho, pero mal”.

LEER MÁS
Todo un salón de colegio de San Juan de Miraflores logra ingresar a la UNMSM: dos alcanzaron el primer lugar

Todo un salón de colegio de San Juan de Miraflores logra ingresar a la UNMSM: dos alcanzaron el primer lugar

LEER MÁS
Municipalidad de Surco y Johnny Bello en disputa por academia de natación: excampeón sudamericano fue retirado por cese de concesión

Municipalidad de Surco y Johnny Bello en disputa por academia de natación: excampeón sudamericano fue retirado por cese de concesión

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Todo un salón de colegio de San Juan de Miraflores logra ingresar a la UNMSM: dos alcanzaron el primer lugar

Habrá cambios en el Mininter por persistir en compra de avión Embraer

El crimen no se detiene: matan a salsero y bailarina

Sociedad

Todo un salón de colegio de San Juan de Miraflores logra ingresar a la UNMSM: dos alcanzaron el primer lugar

El crimen no se detiene: matan a salsero y bailarina

SJM: PNP detiene a presunto miembro de banda que utilizaba dron para vigilar a posibles víctimas de extorsión

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Habrá cambios en el Mininter por persistir en compra de avión Embraer

Juicio de Pedro Castillo va llegando a su fin: expresidente, Betssy Chávez y acusados serán interrogados

Francisco Sagasti sobre protestas contra Gobierno y Congreso: "Los jóvenes y parte de la ciudadanía está harta de estos pleitos"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025