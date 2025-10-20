El joven estudiante logró ocupar el segundo lugar en la carrera de Ingeniería Civil en el examen de admisión 2026-I de San Marcos. | Foto: composición LR/YouTube/UNMSM

El joven estudiante logró ocupar el segundo lugar en la carrera de Ingeniería Civil en el examen de admisión 2026-I de San Marcos. | Foto: composición LR/YouTube/UNMSM

La Universidad Nacional de San Marcos (UNMSM) culminó su examen de admisión 2026-I y entre su lista de ingresantes destaca Gabriel Elias, un joven quien superó con éxito la prueba y alcanzó el segundo puesto en la carrera de Ingeniería Civil al obtener 1332.50 puntos. Lo que más sorprendió es que el destacado alumno solo se preparó durante 10 meses para lograr su ansiada vacante.

En una entrevista para el canal de YouTube Academia Grupo Ciencia, el flamante estudiante, quien acaba de terminar el colegio, compartió detalles de su preparación y los métodos de estudios que empleó para ingresar a San Marcos. Asimismo, confesó que, durante los primeros meses, no estudiaba porque no contaba con una técnica de aprendizaje que lo ayudara a repasar.

Joven ingresó en 2° puesto a Ingeniería Civil en San Marcos con peculiar método

Según comentó Gabriel, su pasión por cursar la carrera de Ingeniería Civil nació en el salón de clases; sin embargo, no sabía a qué universidad postular. Tras varias dudas, un volante que le repartieron a la salida de su colegio llamó su atención al mencionar a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.

Así, optó por prepararse en un pequeño ciclo de verano para repasar cómo sería su preparación y lograr una vacante en la Decana de América. Tras culminarlo, decidió continuar su formación inscribiéndose en un curso anual. Allí confesó que, inicialmente, al no contar con una técnica de repaso, no estudiaba. No fue hasta que adoptó un método de estudio más estructurado que cambió su manera de prepararse.

Esto consistía en repasar cada uno de los temas vistos en clase al llegar a su casa. Para mejorar, optaba por hacer resúmenes o resolver ejercicios prácticos de la Cepre San Marcos. Además, buscaba información en otros medios para complementar su preparación, como libros, boletines, exámenes pasados e incluso en Internet.

“Los primeros meses de mi anual no estudiaba. No estaba tan acostumbrado, pero ya luego hablando con mi tutor me ayudó a diseñar mi propio plan (de estudios) que era, del día que vía los cuatro cursos, llegando a casa, los repasaba, ya sea leyendo, haciendo resúmenes o resolviendo prácticas (...) También intentaba comprando libros, investigando en Internet y con exámenes pasados”, señaló.

Sin embargo, un punto clave importante en su preparación, según reveló, es que no se desvelaba estudiando durante la madrugada, pues se le hacía muy cansado. "Yo no me trasnochaba. Nunca lo he hecho y nunca lo haré. No va conmigo. Yo me acuesto temprano y me levanto temprano. A mí me funciona así", indicó.

Esta técnica de estudio lo llevó a Gabriel Elías a ingresar a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM).