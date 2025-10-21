El conductor señaló que aceleró cuando los pasajeros le advirtieron que sicarios lo estaban persiguiendo. Foto: Composición LR/Silvana Quiñonez

El conductor señaló que aceleró cuando los pasajeros le advirtieron que sicarios lo estaban persiguiendo. Foto: Composición LR/Silvana Quiñonez

Durante la noche del martes 21 de octubre, un nuevo ataque a mano armada contra la empresa de transporte Translicsa se reportó en el distrito de San Martín de Porres. El conductor, quien prefirió mantener su identidad anónima, contó a La República que fueron sus pasajeros quienes le dieron aviso de que sicarios a bordo de una motocicleta lo estaban siguiendo cuando él terminaba su última ruta. Ante ello, el chofer aseguró que empezó a acelerar para sortear las balas de los delincuentes, quienes dispararon en siete ocasiones.

"Mis pasajeros me dijeron: 'Señor, son balas, corre'. Entonces, corrí a toda velocidad", contó la víctima tras asegurar que uno de los proyectiles impactó en la puerta cercana a su asiento, lo cual terminó salvándole la vida. "Ahí está la bala, sigue dentro de la carrocería", acotó. Cabe resaltar que el conductor, quien también es un padre de familia, había regresado a trabajar luego de un año de descanso. Por ello, desconoce cuánto tiempo ha estado pagando la empresa a los extorsionadores.

TE RECOMENDAMOS KEIKO FUJIMORI, 10 AÑOS PARA UN ARCHIVO Y T3RRUQU34R COMO MÉTODO | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

PUEDES VER: Más de 80 conductores de los buses de Translicsa suspenden servicio tras tercer atentado del año en San Martín de Porres

Conductor salva de morir tras ataque a balazos contra bus con pasajeros en SMP

Este ataque sería el tercer atentado que sufre la empresa Translicsa en lo que va del año, ya que el primero sucedió en abril, mientras que el segundo fue en septiembre. De acuerdo con el testimonio del conductor, los sicarios salieron desde una parte oscura en la intersección de la avenida Eucaliptos con la avenida Sol de Naranjal. "Salieron disparando (...) mientras corría, tiraron siete balas contra el carro. Luego de tres cuadras recién se bajaron los pasajeros al ver que no venían (los sicarios)", contó la víctima.

Pese a que desconoce cuánto lleva pagando la empresa, precisó que sí está siendo extorsionada por una banda delictiva. "Como vengo de vez en cuando, no me he enterado de nada (...) Nadie dice nada", sostuvo al revelar que uno de sus compañeros resultó herido de bala en un anterior ataque. Ante el temor de represalias, un grupo conductores de la empresa han decidido no salir a trabajar el 21 de octubre.

PUEDES VER: Delincuentes atacan a balazos a bus de empresa Translicsa en San Martín de Porres

Grupo de conductores de la empresa Translicsa no sale a trabajar por extorsiones

Debido a los constantes ataques y amenazas, más de 80 conductores de la empresa Translicsa ha decidido no salir a trabajar por seguridad. Ellos esperan que las autoridades tomen medidas para frenar los atentados, pues no es la primera vez que son víctimas de extorsionadores y sicarios. "No queremos que mueran más choferes por impactos de bala", precisó el conductor agraviado.

Por último, el chofer contó que la ola de extorsiones ha afectado la rutina diaria de los pasajeros, pues a determinada hora de la noche la presencia de transeúntes es menor a comparación de otras épocas. "Ya no salen como antes, ven la hora y se guardan", acotó. En tanto, exigió mayor presencia de las autoridades y efectivos policiales en las zonas donde hay mayor índice de ataques ligados a la extorsión.

Canales de ayuda

Policía Nacional del Perú (PNP) Para comunicarte con la Central Policial, debes marcar el código 105. Asimismo, si deseas recibir apoyo de la Policía de Carreteras, lo puedes hacer mediante la línea 110. Así, podrás reportar accidentes vehiculares, asaltos o accidentes por fenómenos naturales. Atención médica en EsSalud para la mujer víctima de violencia y su entorno familiar (01) 411 8000 opción 6 Alerta médica (01) 261 0502 Clave médica (01) 265 8783 Sistema de Atención Médica Móvil de Urgencia (SAMU) 106 (válido para las regiones de Amazonas, Áncash, Ayacucho, Huancavelica, Huánuco, Junín, La Libertad, Loreto, Madre de Dios, Piura, Lima Región, Tacna, Tumbes, Ucayali, Lambayeque y Pasco)

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

