Sorteo de La Kábala se desarrolla todos los martes, jueves y sábados. | Intralot

Este jueves 9 de octubre, se llevará a cabo un nuevo sorteo de La Kábala, la popular lotería de Intralot, que en esta edición ofrece diversos premios y un Pozo Buenazo acumulado de S/2,920,447. Los interesados pueden comprar sus boletos en puntos de venta autorizados, centros comerciales del país o a través de plataformas digitales.

Sorteo La Kábala EN VIVO hoy 9 de octubre 02:05 Sorteos por adelantado: combos Kábala -10% descuento: 12 sorteos al mes (S/ 1.80 por jugada) -20% descuento: 36 sorteos por 3 meses (S/ 1.60 por jugada) -30% descuento: 72 sorteos por 6 meses (S/ 1.40 por jugada) -40% descuento: 144 sorteos por 12 meses /S/ 1.20 por jugada) 01:10 ¿Qué tipos de jugada tiene la Kábala? Kábala ofrece dos tipos de jugadas. Jugada simple, para marcar 6 de los 40 números y jugar por el pozo Buenazo. De igual forma, también ofrece la jugada múltiple, para marcar entre 7 y 15 números; el precio aumenta por cada número adicional. 00:05 ¿Cuáles son las bolillas que más salen en la Kábala? Las cinco bolillas más extraídas hasta la fecha, según los datos de Intralot son: Bolilla 3: 595 veces Bolilla 20: 586 veces Bolilla 37: 582 veces Bolilla 22: 569 veces Bolilla 40: 566 veces

El sorteo se transmitirá en vivo a través de la página de Facebook de La Tinka a partir de las 10:00 p. m., donde se revelarán los números ganadores. En esta nota se compartirán los resultados, la jugada más destacada y toda la información relevante sobre este popular juego de azar. Es posible que alguno de los participantes se convierta en el próximo afortunado ganador.

¿Cómo jugar La Kábala?

Participar en el sorteo de La Kábala es muy sencillo. Sigue estos pasos y prepárate para tentar a la suerte: