Sociedad

Sorteo de la Kábala EN VIVO hoy jueves 9 de octubre: conoce la jugada ganadora y Pozo Buenazo

La Kábala realiza su sorteo con un Pozo Buenazo acumulado de S/2,920,447. Los boletos están disponibles en puntos de venta y plataformas digitales.

Sorteo de La Kábala se desarrolla todos los martes, jueves y sábados.
Sorteo de La Kábala se desarrolla todos los martes, jueves y sábados. | Intralot

Este jueves 9 de octubre, se llevará a cabo un nuevo sorteo de La Kábala, la popular lotería de Intralot, que en esta edición ofrece diversos premios y un Pozo Buenazo acumulado de S/2,920,447. Los interesados pueden comprar sus boletos en puntos de venta autorizados, centros comerciales del país o a través de plataformas digitales.

Sorteo La Kábala EN VIVO hoy 9 de octubre

02:05
9/10/2025

Sorteos por adelantado: combos Kábala

-10% descuento: 12 sorteos al mes (S/ 1.80 por jugada)

-20% descuento: 36 sorteos por 3 meses (S/ 1.60 por jugada)

-30% descuento: 72 sorteos por 6 meses (S/ 1.40 por jugada)

-40% descuento: 144 sorteos por 12 meses /S/ 1.20 por jugada)

01:10
9/10/2025

¿Qué tipos de jugada tiene la Kábala?

Kábala ofrece dos tipos de jugadas. Jugada simple, para marcar 6 de los 40 números y jugar por el pozo Buenazo. De igual forma, también ofrece la jugada múltiple, para marcar entre 7 y 15 números; el precio aumenta por cada número adicional.

00:05
9/10/2025

¿Cuáles son las bolillas que más salen en la Kábala?

Las cinco bolillas más extraídas hasta la fecha, según los datos de Intralot son:

Bolilla 3: 595 veces

Bolilla 20: 586 veces

Bolilla 37: 582 veces

Bolilla 22: 569 veces

Bolilla 40: 566 veces

El sorteo se transmitirá en vivo a través de la página de Facebook de La Tinka a partir de las 10:00 p. m., donde se revelarán los números ganadores. En esta nota se compartirán los resultados, la jugada más destacada y toda la información relevante sobre este popular juego de azar. Es posible que alguno de los participantes se convierta en el próximo afortunado ganador.

¿Cómo jugar La Kábala?

Participar en el sorteo de La Kábala es muy sencillo. Sigue estos pasos y prepárate para tentar a la suerte: 

  • Paso 1: Selecciona tu jugada ganadora eligiendo 6 números de tu preferencia. Puedes hacerlo ingresando a la plataforma oficial de Intralot.
  • Paso 2: Opcionalmente, marca la opción 'Chau Chamba' para participar en un segundo sorteo exclusivo con los mismos 6 números. Este sorteo te da la oportunidad de ganar S/ 5.000 mensuales netos durante 20 años.
  • Paso 3: Completa tu compra haciendo clic en 'finalizar', selecciona tu método de pago y ¡listo! Estarás participando en el próximo sorteo de La Kábala.
