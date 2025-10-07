Sorteo de la Kábala EN VIVO hoy 7 de octubre: resultados oficiales, números y Pozo Buenazo
La Kábala se sortea todos los martes, jueves y sábados a través de Intralot. En esta edición se conocerá al ganador del Pozo Buenazo que asciende los S/ 2.843.667.
Este martes 7 de octubre se realizará un nuevo sorteo de La Kábala, la conocida lotería de Intralot, que en esta ocasión ofrecerá un Pozo Buenazo acumulado de S/2.843.667. Para participar, los jugadores pueden adquirir sus boletos en establecimientos autorizados, centros comerciales en el Perú o en plataformas digitales.
El sorteo será transmitido en vivo a través de la página de Facebook de la Tinka desde las 10.00 p. m., donde se darán a conocer los números ganadores. En esta nota se presentarán los resultados de la jornada, la jugada más destacada y toda la información sobre este popular juego de azar. Algún participante podría convertirse en el próximo afortunado ganador.
Sorteo de La Kábala EN VIVO
¿Qué tipos de jugada tiene la Kábala?
Kábala ofrece dos tipos de jugadas. Jugada simple, para marcar 6 de los 40 números y jugar por el pozo Buenazo. De igual forma, también ofrece la jugada múltiple, para marcar entre 7 y 15 números; el precio aumenta por cada número adicional.
¿Cuánto cuesta jugar 'Chau Chamba'?
El costo del sorteo 'Chau Chamba es de S/1 adicional al precio de una jugada simple de La Kábala. Ello significa que, si eliges los seis números de La Kábala, y seleccionas la opción del 'Chau Chamba', el pago total sería de S/2.
¿Cuáles son las bolillas que más salen en la Kábala?
Las cinco bolillas más extraídas hasta la fecha, según los datos de Intralot son:
Bolilla 3: 595 veces
Bolilla 20: 586 veces
Bolilla 37: 582 veces
Bolilla 22: 569 veces
Bolilla 40: 566 veces
¿Cómo jugar La Kábala?
Participar en el sorteo de La Kábala es muy sencillo. Sigue estos pasos y prepárate para tentar a la suerte:
- Paso 1: Selecciona tu jugada ganadora eligiendo 6 números de tu preferencia. Puedes hacerlo ingresando a la plataforma oficial de Intralot.
- Paso 2: Opcionalmente, marca la opción 'Chau Chamba' para participar en un segundo sorteo exclusivo con los mismos 6 números. Este sorteo te da la oportunidad de ganar S/ 5.000 mensuales netos durante 20 años.
- Paso 3: Completa tu compra haciendo clic en 'finalizar', selecciona tu método de pago y ¡listo! Estarás participando en el próximo sorteo de La Kábala.
¡No olvides revisar los resultados y comprobar si eres el ganador del pozo Buenazo o del premio de 'Chau Chamba'!
