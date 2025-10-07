Sorteo de la Kábala EN VIVO hoy 7 de octubre: resultados oficiales, números y Pozo Buenazo

Revisa aquí los resultados de La Kábala de este martes 7 de octubre. Foto: Intralot

Este martes 7 de octubre se realizará un nuevo sorteo de La Kábala, la conocida lotería de Intralot, que en esta ocasión ofrecerá un Pozo Buenazo acumulado de S/2.843.667. Para participar, los jugadores pueden adquirir sus boletos en establecimientos autorizados, centros comerciales en el Perú o en plataformas digitales.

El sorteo será transmitido en vivo a través de la página de Facebook de la Tinka desde las 10.00 p. m., donde se darán a conocer los números ganadores. En esta nota se presentarán los resultados de la jornada, la jugada más destacada y toda la información sobre este popular juego de azar. Algún participante podría convertirse en el próximo afortunado ganador.

Sorteo de La Kábala EN VIVO 10:22 ¿Qué tipos de jugada tiene la Kábala? Kábala ofrece dos tipos de jugadas. Jugada simple, para marcar 6 de los 40 números y jugar por el pozo Buenazo. De igual forma, también ofrece la jugada múltiple, para marcar entre 7 y 15 números; el precio aumenta por cada número adicional. 10:22 ¿Cuánto cuesta jugar 'Chau Chamba'? El costo del sorteo 'Chau Chamba es de S/1 adicional al precio de una jugada simple de La Kábala. Ello significa que, si eliges los seis números de La Kábala, y seleccionas la opción del 'Chau Chamba', el pago total sería de S/2. 10:22 ¿Cuáles son las bolillas que más salen en la Kábala? Las cinco bolillas más extraídas hasta la fecha, según los datos de Intralot son: Bolilla 3: 595 veces Bolilla 20: 586 veces Bolilla 37: 582 veces Bolilla 22: 569 veces Bolilla 40: 566 veces

¿Cómo jugar La Kábala?

Participar en el sorteo de La Kábala es muy sencillo. Sigue estos pasos y prepárate para tentar a la suerte:

Paso 1: Selecciona tu jugada ganadora eligiendo 6 números de tu preferencia. Puedes hacerlo ingresando a la plataforma oficial de Intralot.

Paso 2: Opcionalmente, marca la opción 'Chau Chamba' para participar en un segundo sorteo exclusivo con los mismos 6 números. Este sorteo te da la oportunidad de ganar S/ 5.000 mensuales netos durante 20 años.

Paso 3: Completa tu compra haciendo clic en 'finalizar', selecciona tu método de pago y ¡listo! Estarás participando en el próximo sorteo de La Kábala.

¡No olvides revisar los resultados y comprobar si eres el ganador del pozo Buenazo o del premio de 'Chau Chamba'!

