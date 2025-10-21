Reportan voraz incendio cerca al Hospital Mogrovejo, Cercado de Lima: evacúan a personas

Un incendio de regulares proporciones se reportó la mañana de este martes cerca al Hospital Mogrovejo, ubicado en el Jirón Áncash n°. 1200, en el Cercado de Lima. El siniestro se habría originado en una casa aledaña, generando alarma entre pacientes, personal médico y vecinos de la zona.

Al lugar llegaron seis unidades de bomberos para poder resguardar la zona y evitar mayores incidentes. Al momento, se desconoce el motivo del siniestro, pero se especula de un corto circuito en una de las instalaciones.

El momento pudo ser captado por algunos pacientes y transeúntes que estaban en el lugar. Las llamas y el humo que desprendía se podía apreciar desde varios puntos. Equipos de emergencia se apersonaron para evaluar los daños y la cantidad de artefactos médicos que se han podido ver afectados.