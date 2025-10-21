HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Reportan voraz incendio cerca al Hospital Mogrovejo, Cercado de Lima: evacúan a personas

El siniestro generó alarma entre pacientes y personal médico, y al lugar llegaron seis unidades de bomberos. Vecinos del Cercado de Lima también se mostraron preocupados por la situación.

Reportan incendio cerca a hospital en Cercado de Lima. Foto: composición LR
Reportan incendio cerca a hospital en Cercado de Lima. Foto: composición LR

Un incendio de regulares proporciones se reportó la mañana de este martes cerca al Hospital Mogrovejo, ubicado en el Jirón Áncash n°. 1200, en el Cercado de Lima. El siniestro se habría originado en una casa aledaña, generando alarma entre pacientes, personal médico y vecinos de la zona.

Al lugar llegaron seis unidades de bomberos para poder resguardar la zona y evitar mayores incidentes. Al momento, se desconoce el motivo del siniestro, pero se especula de un corto circuito en una de las instalaciones.

DESPUÉS DE MU3RT0 Y H3R1D0S, Y JOSÉ JERÍ DEVOTO | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

El momento pudo ser captado por algunos pacientes y transeúntes que estaban en el lugar. Las llamas y el humo que desprendía se podía apreciar desde varios puntos. Equipos de emergencia se apersonaron para evaluar los daños y la cantidad de artefactos médicos que se han podido ver afectados.

