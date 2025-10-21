HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Cusco: mineros de Chumbivilcas bloquean el Corredor Vial Sur en medio de reclamos por formalización

La Policía desplegó un amplio contingente para resguardar la zona. Más de 350 manifestantes mantienen tomado el sector de Winchu que une las regiones de Cusco y Apurímac.

Policía busca dialogar con mineros para liberar vías. Foto: Cortesía
Policía busca dialogar con mineros para liberar vías. Foto: Cortesía

Alrededor de 350 mineros afiliados a la Confederación Nacional de Mineros Artesanales y Pequeños Productores Mineros del Perú (Confemin) desde la mañana de este martes mantienen bloqueao el Corredor Vial Sur Apurímac–Cusco, a la altura del sector Winchu, entre el cruce de Velille y Santo Tomás, en la provincia de Chumbivilcas, en Cusco.

Los manifestantes exigen la ampliación del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), la aprobación de la Ley de la Minería Artesanal y de Pequeña Escala (MAPE) y la reversión de concesiones ociosas para que sean transferidas a favor de las comunidades y mineros locales.

El jefe de la Región Policial Cusco, general PNP Julio Becerra, confirmó la intervención policial y explicó que se busca priorizar el diálogo para evitar enfrentamientos. “Efectivamente, me acaban de informar que han tomado parte del corredor vial. Ya están presentes representantes de la Policía, de la minera Las Bambas y de las organizaciones comunitarias para entablar una conversación que permita liberar la vía”, declaró.

Aumenta contingente policial

Becerra precisó que cerca de 500 agentes de la Policía Nacional fueron desplegados en distintos puntos del corredor, considerado un activo crítico nacional por su importancia en el traslado de minerales y el transporte interprovincial.

“Bloquear las vías es un delito, pero antes de intervenir queremos agotar la vía del diálogo. La prioridad es garantizar la seguridad y el libre tránsito sin generar enfrentamientos”, subrayó el general.

El jefe policial añadió que el día anterior se registró una paralización temporal de aproximadamente una hora y expresó su expectativa de que la situación se mantenga bajo control. “Esperamos que el desplazamiento hacia Arequipa se realice con normalidad, que es lo más importante”, afirmó.

La protesta mantiene en alerta a transportistas y pobladores de la zona, quienes temen que la medida se prolongue y afecte la actividad económica en el corredor minero del sur.

