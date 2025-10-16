HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Docente universitario es investigado por presunto acoso a dos estudiantes en Cusco

Fiscalía indaga dos denuncias contra un profesor de la carrera de Administración de la Universidad Continental, acusado de realizar propuestas indebidas a una alumna mayor y otra menor de edad.

Docente fue separado de la casa de estudios mientras duren las investigaciones. Foto: Composición LR / Luis Álvarez, La República
Docente fue separado de la casa de estudios mientras duren las investigaciones. Foto: Composición LR / Luis Álvarez, La República

El presidente de la Junta de Fiscales Superiores de Cusco, Manuel Mayorga, confirmó que el Ministerio Público investiga dos denuncias presentadas el último martes contra un docente de la Universidad Continental, identificado como Wilfredo W., por el presunto delito de acoso en agravio de dos estudiantes, una de 18 y otra de 17 años.

Según explicó el fiscal, la primera denuncia fue interpuesta por la madre y el hermano de la agraviada de 18 años, luego de que el profesor presuntamente le propusiera un encuentro a cambio de mejorar sus calificaciones. La intervención policial se realizó cuando ambos se encontraban dentro del vehículo del docente, en inmediaciones del sector de Coyana, distrito cusqueño de Saylla.

En el segundo caso, una estudiante de 17 años manifestó a su madre haber recibido una llamada telefónica del mismo docente con insinuaciones similares. Esta segunda denuncia fue presentada ante el Ministerio Público que realiza las diligencias respectivas para determinar la procedencia de la línea telefónica desde la cual se habría efectuado la comunicación.

Fiscalía abre investigación

Mayorga precisó que el caso se encuentra en investigación preliminar por presunto delito de acoso, y que la detención en flagrancia vence en 48 horas, plazo dentro del cual la fiscal a cargo, Débora Quispe, definirá la situación legal del investigado. Asimismo, está prevista la declaración de las agraviadas en cámara Gesell y la revisión del audio incautado.

Separado de la universidad

Por su parte, la Universidad Continental emitió un comunicado oficial informando que tomó conocimiento de la denuncia y dispuso la separación inmediata del docente de sus funciones mientras se desarrollan las investigaciones. “Rechazamos de manera categórica y firme toda forma de hostigamiento sexual, acoso o violencia”, señala el pronunciamiento, en el que la casa de estudios reitera su política de tolerancia cero frente a cualquier conducta que vulnere la dignidad y seguridad de las personas.

Este caso se suma a la reciente detención de otro docente universitario de la Facultad de Educación de la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco (Unsaac), identificado como Justo Lavilla, quien cumple seis meses de prisión preventiva tras ser acusado de acosar a una de sus alumnas.

