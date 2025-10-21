Cusco: hombre pierde la vida cerca de las vías del tren en Picchu

La Policía llegó al lugar de los hechos para iniciar las diligencias correspondientes. Foto: PNP

Pasado el mediodía del último lunes, agentes de la comisaría de Sipaspucyo que realizaban patrullaje a pie en el sector de Picchu San Martín, en el cercado del Cusco, encontraron el cuerpo sin vida de un hombre identificado como Franklin Conza Auccahuaqui (31). El cadáver se hallaba tendido a un costado de las líneas del tren.

De acuerdo con las primeras diligencias, no se encontraron indicios de violencia ni signos visibles de agresión. Por ello, la Policía presume que el hombre habría perdido el equilibrio y caído accidentalmente, lo que le habría ocasionado la muerte.

Vecinos del sector señalaron que la zona donde se produjo el hallazgo presenta áreas empinadas y es frecuentada por personas que consumen bebidas alcohólicas. Ante ello, pidieron mayor control policial para evitar futuros incidentes.

El hecho fue comunicado al representante del Ministerio Público, quien dispuso el levantamiento del cadáver y las diligencias correspondientes. El cuerpo fue trasladado a la morgue central del Cusco para la necropsia de ley, a fin de determinar las causas exactas del fallecimiento.