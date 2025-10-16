La economía peruana vuelve a la senda del crecimiento en la primera mitad de 2025, aunque podría registrar mejores números con una gestión pública más eficiente. Sin embargo, no todas las regiones del país viven este buen momento. Una de ellas es Cusco, que ha tenido un resultado negativo en este año.

El Producto Interno Bruto (PIB) cusqueño cayó 7,2% entre enero y junio de 2025, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística e Informática. Esta situación no se explica únicamente por la crisis en Machu Picchu y el turismo en Cusco. En realidad, el departamento agrupa problemas en diferentes sectores clave de su economía, lo que termina afectando el empleo y los ingresos de su población.

¿Por qué Cusco vive una recesión económica?

El mal momento empezó a finales de 2024, debido a los desfavorables resultados en varios sectores de la economía de Cusco. El rubro más importante de la región andina es la minería, que se encuentra en contracción desde finales del año pasado por la falta de ejecución en los yacimientos. "Por el tema del Antapaccay y Hudbay, que se dio por demoras en los permisos y en los trámites mineros", señaló Jimmy Astocóndor, economista de la Pacífico Business School, en una entrevista para La República.

Foto: INEI

El problema del poco o nulo avance en el sector minero también se repite en el rubro de la construcción, que cayó 12,3%. Hasta la fecha, existe una baja inversión pública, debido a los retrasos en proyectos como la vía expresa de Cusco y carreteras en provincias como Chumbivilcas, Paruro, Anta y Canas. "Cusco es la región donde hay un mayor número de obras paralizadas a nivel nacional", agregó César García, economista de la Red de Estudios para el Desarrollo (REDES), en conversación con este medio.

Asimismo, las desfavorables condiciones térmicas, como el retraso de lluvias, y las bajas cosechas, han afectado gravemente el sector agropecuario. Según datos del Banco Central de Reserva (BCR), el subsector agrícola cayó 20,7% especialmente por los productos orientados al mercado externo y la agroindustria. El turismo de Cusco también ha pasado uno de sus peores momentos por las paralizaciones y bloqueos en el pueblo de Machu Picchu. "Los conflictos generan una menor atención para los turistas extranjeros"; indicó Astocóndor.

Foto: INEI

La grave situación se traslada a la canasta exportadora de Cusco. Según datos del INEI, a pesar de registrar un leve crecimiento de las exportaciones, varios productos mostraron cifras negativas entre enero y agosto de 2025. Por el lado minero, cayó el valor de los envíos de cobre (-6,4%) y oro (-32,9%). En el sector agroexportador, las ventas de cacao en grano (-29%) y café (-23,6%) también se redujeron.

¿Cuáles el sector económico más importante en Cusco?

La minería es la actividad que más peso tiene dentro de la economía cusqueña, gracias a los ingentes volúmenes de cobre (100.135 toneladas) y oro (1.231 kilogramos), así como a otros minerales que se han extraído entre enero y julio de 2025. Sin embargo, la mayoría de la población laboral no trabaja en los yacimientos mineros. "La minería es la que contribuye más a la producción, pero donde se emplea más mano de obra es en el sector agropecuario", sostuvo García.

Por este motivo, la caída en la agricultura y la pesca representa un pilar elemental para el empleo rural, ya que agrupa a la mayoría de los trabajadores de la región. Tal como subrayó el economista de Redes, el desempeño negativo de la industria agropecuaria puede escalar a una falta de ingresos, lo que aumentaría los niveles de pobreza y vulnerabilidad.

A su vez, Astocóndor recalcó que alrededor de 100.000 familias trabajan en el turismo. Por ello, los problemas en Machu Picchu, el principal destino de los visitantes, congelan la fuente de ingresos de este sector y reducen la entrada de divisas al país. Así, la crisis del Santuario Histórico escala hasta el sector en otras partes del Perú, porque muchos turistas internacionales contratan paquetes de viaje con lugares de varias regiones. Entonces, el bloqueo desincentiva su llegada.

¿La recesión de Cusco puede afectar el crecimiento de la economía peruana?

Ambos especialistas aseguraron que el mal desempeño de Cusco en la primera mitad de 2025 no tumbaría el crecimiento nacional. No obstante, apuntaron a que el país debe modificar su estrategia en el sector turístico para no depender de Machu Picchu, que es el principal destino de los turistas extranjeros. Entre enero y agosto, alrededor de la tercera parte de los visitantes internacionales que vienen al país asisten a la maravilla, según el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo del Perú (Mincetur).

Foto: Mincetur

Por último, García sugirió eliminar algunas trabas burocráticas para agilizar los proyectos mineros y mejorar la capacidad de ejecución pública en Cusco. Astocóndor mencionó que la región podría aspirar a la diversificación agrícola para no ser tan susceptible a los eventos climáticos, lo que permitiría mantener la producción en diferentes épocas del año.

