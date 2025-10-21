Integrantes de la Confemin siguen en las calles hasta que el Congreso resuelva la problemática de la formalización minera. Foto: composición LR/Confemin/Congreso

En el Congreso existen una serie de proyectos de ley que buscan extender el plazo del proceso de formalización minera, cuya vigencia concluirá el 31 de diciembre de este año. Estas propuestas van en sintonía con las demandas de la Confederación Nacional de Pequeña Minería y Minería Artesanal del Perú (Confemin), gremio que se mantiene movilizado desde ayer frente a la sede del Palacio Legislativo.

Precisamente, el congresista de Podemos, Guido Bellido, ha cursado un oficio al presidente de la Comisión de Energía y Minas, Víctor Cutipa, para pedirle que amplíe la agenda de la sesión ordinaria de este 21 de octubre e incorpore al debate parlamentario su propuesta para ampliar excepcionalmente el Reinfo hasta el 30 de junio del 2029.

"Dicha iniciativa responde a una demanda nacional pendiente de atención, considerando que miles de mineros artesanales y pequeños productores aún se encuentran en proceso de cumplimiento de los requisitos exigidos por el marco normativo vigente, siendo necesario garantizar la continuidad de sus procedimientos y evitar su exclusión en el sistema formal (...). Resulta urgente que la Comisión de Energía y Minas emita el dictamen respectivo", enfatizó.

Congreso busca ampliar el Reinfo una vez más

En el marco de las movilizaciones de delegaciones regionales de mineros artesanales, congresistas de Juntos por el Perú, la Bancada Socialista y Podemos vienen realizando acciones de incidencia para que se resuelva el entrampamiento de la Ley Mape y el futuro de los más de 50.000 mineros que fueron excluidos del Reinfo.

Este diario pudo corroborar que los legisladores Jaime Quito (Bancada Socialista) y Segundo Quiroz (APP) participaron de un diálogo con la Confemin a las afueras del Palacio Legislativo, con el propósito de escuchar sus planteamientos que se resume en tres puntos: ampliación del Reinfo, aprobación de la Ley Mape y reversión de concesiones mineras ociosas.

Pero, ellos no son los únicos que los respaldan. El parlamentario de Juntos por el Perú, Wilson Quispe, presentó un proyecto de ley hace algunos días para garantizar la continuidad del proceso de formalización minera hasta el 31 de diciembre del 2028 y autorizar la reincorporación de los 50.265 operadores excluidos del Reinfo.

Esta propuesta legislativa se suma a otra de Guido Bellido, que ya había sido plateada a inicios de octubre. Al igual que Quispe, busca extender el Reinfo, pero bajo otra temporalidad: hasta el 30 de junio del 2029, periodo que servirá para aprobar la Ley Mape. Una vez que entre en vigencia esta norma, quedará prohibida la incorporación de nuevos sujetos a este registro.

"Declarar una ampliación excepcional del Reinfo resulta imprescindible para evitar que decenas de miles de pequeños mineros queden fuera de la formalidad por imposibilidades operativas más que por falta de voluntad. Al permitir que los que ya están inscritos completen el proceso en un plazo razonable y con respaldo institucional, se estaría cumpliendo con los principios constitucionales de igualdad, seguridad jurídica y desarrollo sostenible", reza la propuesta del congresista de Podemos.

La última de estas iniciativas legislativas tiene como autor al parlamentario de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez. En julio de este año, el exministro de Transportes y Comunicaciones presentó un texto para modificar el artículo 6 del Decreto Legislativo 1293, con la finalidad de dar continuidad temporalmente al plazo de vigencia del Reinfo hasta el 31 de diciembre del 2026 o cuando entre en vigor la Ley Mape.