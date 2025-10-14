¿Cuándo es el próximo feriado en Perú? Esta es la fecha oficial, según el calendario de El Peruano
El feriado nacional será un beneficio para el sector público y privado del Perú. Las personas que trabajen ese día deberán recibir un pago triple o un descanso compensatorio.
Los trabajadores en Perú disfrutaron del feriado por el 8 de octubre, fecha que conmemoró el Combate de Angamos en la Guerra del Pacífico. Por este motivo, surge la duda de cuándo será el siguiente descanso obligatorio en todo el país, debido a que ese día permitirá realizar actividades recreativas y ajenas al espacio laboral.
Cabe señalar que el Estado peruano cuenta con el calendario oficial que detalla los días de todos los feriados del año. Por ejemplo, en 2025, el número de descansos obligatorios asciende a 16 fechas, que corresponden a fechas religiosas, históricas y por otras razones que reconocen su importancia para el país.
¿Cuándo será el siguiente feriado nacional para los peruanos en 2025?
Según la plataforma del Estado peruano, el próximo feriado nacional será el sábado 1 de noviembre, debido a la celebración del Día de Todos los Santos. Esta es una fecha que la comunidad de la Iglesia Católica conmemora. Después de este día, los trabajadores del sector privado y público en Perú deberán esperar hasta diciembre para el siguiente descanso obligatorio, exactamente el lunes 8 del último mes del año.
¿Por qué se celebra por el Día de Todos los Santos?
El Día de Todos los Santos fue establecido en el siglo IX por el Papa Gregorio IV en honor a todos los santos de la Iglesia Católica, en especial aquellos que no cuentan con un día específico en el calendario litúrgico. Esta conmemoración tiene como objetivo rendir tributo a los santos, tanto conocidos como anónimos, quienes, según la creencia cristiana, interceden por los creyentes desde el cielo.
En Perú, la festividad fue incorporada a las tradiciones locales tras la llegada de los españoles en el siglo XVI y ha perdurado a lo largo del tiempo, por lo que mantiene su relevancia en la cultura del país.
