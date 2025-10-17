El feriado del 24 de octubre fue oficializado en 1960 mediante una ley publicada en el diario El Peruano. Foto: composiciónLR/Andina

El feriado del 24 de octubre fue oficializado en 1960 mediante una ley publicada en el diario El Peruano. Foto: composiciónLR/Andina

Cada 24 de octubre, una provincia del Perú detiene sus actividades para conmemorar su aniversario de creación política. En 2025, esta fecha caerá viernes, lo que permitirá a sus habitantes disfrutar de un feriado largo que no aplica para el resto del país.

La medida no es reciente ni se trata de una jornada no laborable establecida de manera ocasional. Su fundamento legal se remonta a más de 60 años atrás y continúa vigente. Gracias a esta disposición, tanto empleados del sector público como privado tienen derecho a un día de descanso sin descuentos ni necesidad de compensación.

TE RECOMENDAMOS TODO SOBRE LA MARCHA Y REBELIÓN EN EL CONGRESO | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

¿Qué ciudad tendrá feriado largo desde el 24 de octubre?

El feriado del viernes 24 de octubre de 2025 será exclusivo para la provincia de San Román, en la región Puno. Esta fecha conmemora el aniversario de su creación como unidad política-administrativa dentro del territorio nacional. La disposición legal que respalda este descanso se publicó el 12 de enero de 1960, estableciendo oficialmente el 24 de octubre como día no laborable para esta jurisdicción.

A diferencia de los días no laborables dictados ocasionalmente por el Ejecutivo para fomentar el turismo interno, este feriado regional está respaldado por una ley. La norma señala: "Declárase feriado en la Provincia de San Román, del Departamento de Puno, el día 24 de octubre de cada año, aniversario de la inauguración de dicha Provincia".

Este descanso alcanza a todas las instituciones públicas y privadas ubicadas en San Román. En años anteriores, la misma Municipalidad Provincial ha recordado a sus ciudadanos que deben “tomar las previsiones necesarias” y ha solicitado a las entidades “adoptar las medidas correspondientes” para el cumplimiento de esta fecha.

¿Cómo fue la inauguración de San Román?

La creación de la provincia de San Román se remonta al 6 de septiembre de 1926, cuando el entonces presidente Augusto Bernardino Leguía y Salcedo promulgó la Ley N.º 5463, oficializando su fundación con Juliaca como capital. Sin embargo, antes de que se aprobara su denominación actual, existió un debate sobre el nombre que llevaría esta nueva división territorial.

El 16 de enero de 1925, en la Cámara de Senadores, se descartó el nombre “Provincia de la Independencia” y se optó por rendir homenaje a un personaje histórico local. De esta manera, se nombró San Román en reconocimiento al ilustre Miguel de San Román, presidente del Perú entre 1862 y 1863, natural de la región de Puno.

Desde entonces, cada año, la provincia celebra su fundación con actividades cívicas, culturales y festivas que reflejan su identidad altiplánica. El feriado del 24 de octubre se ha convertido en una fecha emblemática que une a la población en torno a su historia y legado.

¿Cuántos feriados nacionales de Perú quedan en 2025?

Además del descanso regional del 24 de octubre, Perú aún cuenta con varios feriados nacionales por celebrarse en lo que queda de 2025. Estas fechas aplican para todo el país y están reconocidas oficialmente. A continuación, se detallan los próximos días festivos: