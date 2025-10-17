HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Datos LR

Esta ciudad del Perú tendrá fin de semana largo por feriado regional publicado en 1960: ¿quiénes descansan?

Este viernes 24 de octubre será feriado exclusivo para una sola provincia del país por motivo de aniversario. Descubre a quiénes alcanza y qué norma respalda esta fecha.

El feriado del 24 de octubre fue oficializado en 1960 mediante una ley publicada en el diario El Peruano. Foto: composiciónLR/Andina
El feriado del 24 de octubre fue oficializado en 1960 mediante una ley publicada en el diario El Peruano. Foto: composiciónLR/Andina

Cada 24 de octubre, una provincia del Perú detiene sus actividades para conmemorar su aniversario de creación política. En 2025, esta fecha caerá viernes, lo que permitirá a sus habitantes disfrutar de un feriado largo que no aplica para el resto del país.

La medida no es reciente ni se trata de una jornada no laborable establecida de manera ocasional. Su fundamento legal se remonta a más de 60 años atrás y continúa vigente. Gracias a esta disposición, tanto empleados del sector público como privado tienen derecho a un día de descanso sin descuentos ni necesidad de compensación.

TE RECOMENDAMOS

TODO SOBRE LA MARCHA Y REBELIÓN EN EL CONGRESO | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

PUEDES VER: Este impresionante tren de altura cruzará 13 localidades andinas, recorrerá 156 kilómetros y unirá Perú y Bolivia: así va el proyecto ferroviario

lr.pe

¿Qué ciudad tendrá feriado largo desde el 24 de octubre?

El feriado del viernes 24 de octubre de 2025 será exclusivo para la provincia de San Román, en la región Puno. Esta fecha conmemora el aniversario de su creación como unidad política-administrativa dentro del territorio nacional. La disposición legal que respalda este descanso se publicó el 12 de enero de 1960, estableciendo oficialmente el 24 de octubre como día no laborable para esta jurisdicción.

A diferencia de los días no laborables dictados ocasionalmente por el Ejecutivo para fomentar el turismo interno, este feriado regional está respaldado por una ley. La norma señala: "Declárase feriado en la Provincia de San Román, del Departamento de Puno, el día 24 de octubre de cada año, aniversario de la inauguración de dicha Provincia".

Este descanso alcanza a todas las instituciones públicas y privadas ubicadas en San Román. En años anteriores, la misma Municipalidad Provincial ha recordado a sus ciudadanos que deben “tomar las previsiones necesarias” y ha solicitado a las entidades “adoptar las medidas correspondientes” para el cumplimiento de esta fecha.

¿Cómo fue la inauguración de San Román?

La creación de la provincia de San Román se remonta al 6 de septiembre de 1926, cuando el entonces presidente Augusto Bernardino Leguía y Salcedo promulgó la Ley N.º 5463, oficializando su fundación con Juliaca como capital. Sin embargo, antes de que se aprobara su denominación actual, existió un debate sobre el nombre que llevaría esta nueva división territorial.

El 16 de enero de 1925, en la Cámara de Senadores, se descartó el nombre “Provincia de la Independencia” y se optó por rendir homenaje a un personaje histórico local. De esta manera, se nombró San Román en reconocimiento al ilustre Miguel de San Román, presidente del Perú entre 1862 y 1863, natural de la región de Puno.

Desde entonces, cada año, la provincia celebra su fundación con actividades cívicas, culturales y festivas que reflejan su identidad altiplánica. El feriado del 24 de octubre se ha convertido en una fecha emblemática que une a la población en torno a su historia y legado.

¿Cuántos feriados nacionales de Perú quedan en 2025?

Además del descanso regional del 24 de octubre, Perú aún cuenta con varios feriados nacionales por celebrarse en lo que queda de 2025. Estas fechas aplican para todo el país y están reconocidas oficialmente. A continuación, se detallan los próximos días festivos:

  • Sábado 1 de noviembre: Día de Todos los Santos
  • Lunes 8 de diciembre: Inmaculada Concepción
  • Martes 9 de diciembre: Batalla de Ayacucho
  • Jueves 25 de diciembre: Navidad
  • Viernes 26 de diciembre: Día no laborable adicional por Navidad
Notas relacionadas
Trabajadores del sector público y privado en Perú podrían gozar de un nuevo feriado nacional en octubre: conoce la propuesta del Congreso

Trabajadores del sector público y privado en Perú podrían gozar de un nuevo feriado nacional en octubre: conoce la propuesta del Congreso

LEER MÁS
Feriados y días no laborables en octubre 2025: estas son las fechas para que trabajadores del sector público y privado descansen en Perú

Feriados y días no laborables en octubre 2025: estas son las fechas para que trabajadores del sector público y privado descansen en Perú

LEER MÁS
Trabajadores peruanos gozarán de un feriado nacional en esta fecha, según el calendario oficial de El Peruano: ¿cuándo es?

Trabajadores peruanos gozarán de un feriado nacional en esta fecha, según el calendario oficial de El Peruano: ¿cuándo es?

LEER MÁS
¿Por qué les llaman Trux y Cix a las ciudades de Trujillo y Chiclayo, respectivamente?

¿Por qué les llaman Trux y Cix a las ciudades de Trujillo y Chiclayo, respectivamente?

LEER MÁS
¡Bienvenido octubre 2025! Comparte frases e imágenes bonitas para recibir este nuevo mes del año

¡Bienvenido octubre 2025! Comparte frases e imágenes bonitas para recibir este nuevo mes del año

LEER MÁS
Señor de los Milagros 2025: conoce las tradiciones, recorridos y cómo se celebra en distintas regiones del país

Señor de los Milagros 2025: conoce las tradiciones, recorridos y cómo se celebra en distintas regiones del país

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Bono de Guerra últimas noticias de HOY, 17 de octubre: fechas confirmadas de pago y montos con aumentos de Nicolás Maduro vía Patria

Bono de Guerra últimas noticias de HOY, 17 de octubre: fechas confirmadas de pago y montos con aumentos de Nicolás Maduro vía Patria

LEER MÁS
Bonos Activos lo que se sabe de HOY, 17 de octubre: Ingreso Contra la Guerra de Venezuela y próximos pagos con aumento vía Sistema Patria

Bonos Activos lo que se sabe de HOY, 17 de octubre: Ingreso Contra la Guerra de Venezuela y próximos pagos con aumento vía Sistema Patria

LEER MÁS
Pagos MPPE esto se sabe HOY, 17 de octubre: bonos del Ministerio de Educación y aumentos para docentes en Venezuela

Pagos MPPE esto se sabe HOY, 17 de octubre: bonos del Ministerio de Educación y aumentos para docentes en Venezuela

LEER MÁS
Kino Táchira de HOY, 13 de octubre 2025: resultados del sorteo 111, números ganadores de la lotería y premio mayor en Venezuela

Kino Táchira de HOY, 13 de octubre 2025: resultados del sorteo 111, números ganadores de la lotería y premio mayor en Venezuela

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Tony Succar pospone fecha de su concierto en Lima tras coyuntura nacional: "Estamos muy conmovidos"

Obra maestra del cine negro: “Rififi” de Jules Dassin

Óscar Arriola confirma que Luis Magallanes, policía que disparó a Eduardo Ruiz, se encuentra con notificación de detención

Datos LR

Bono de Guerra últimas noticias de HOY, 17 de octubre: fechas confirmadas de pago y montos con aumentos de Nicolás Maduro vía Patria

Bonos Activos lo que se sabe de HOY, 17 de octubre: Ingreso Contra la Guerra de Venezuela y próximos pagos con aumento vía Sistema Patria

Pagos MPPE esto se sabe HOY, 17 de octubre: bonos del Ministerio de Educación y aumentos para docentes en Venezuela

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Fallece joven durante manifestaciones: este fue el momento del ataque de presunto policía

Óscar Arriola confirma que Luis Magallanes, policía que disparó a Eduardo Ruiz, se encuentra con notificación de detención

Eduardo Ruiz: Fiscalía inicia diligencias urgentes sobre el asesinato de joven durante marchas contra el Gobierno de Jerí y Congreso

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025