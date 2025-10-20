CSJAR rindió homenaje al Señor de los Milagros

En un ambiente de profunda devoción y unidad institucional, la Corte Superior de Justicia de Arequipa, rindió homenaje al “Señor de los Milagros”, tradición religiosa que permite que cada año magistrados, servidores judiciales y fieles devotos expresen su fe y devoción a la imagen del “Cristo Moreno”.

El tributo estuvo encabezado por el Presidente de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, Dr. Nicolás Iscarra Pongo, quien junto a la jueza Contencioso Administrativa, Miriam Vargas Chávez, Shelah Galagarza Pérez, Tomás Chávez Gutiérrez, Gonzalo Huamán Romero y la Gerente de Administración Distrital, Katherine Obando Alva, elevaron oraciones por el bienestar de la gran familia judicial e imploraron sabiduría para los jueces que tienen la difícil misión de administrar justicia.

El homenaje al Señor de Los Milagros, en su segundo recorrido procesional estuvo especialmente realzado por la participación, por segundo año consecutivo, de la cuadrilla Nro. 38 que la conforman jueces y servidores de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, quienes representan el símbolo de esperanza, solidaridad y unión institucional. La imagen del “Señor de Los Milagros”, fue recibida por jueces, servidores y familiares, quienes se apostaron en el frontis de la Corte Superior de Justicia de Arequipa para tomar parte de este homenaje de fe, respeto y devoción que inspira el también conocido, “Cristo de Pachacamilla” que se venera durante el mes de octubre. Este acto fue acompañado con cánticos, plegarias y fuegos artificiales.