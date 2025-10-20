ODAJUP Arequipa capacita a autoridades de comunidad campesina de Salinas

El juez civil Yuri Corrales Cuba, integrante de la Comisión Distrital de Justicia de Paz e Interculturalidad de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, brindó una capacitación especializada a los miembros de las comunidades campesinas de Salinas, ubicadas en el distrito de San Juan de Tarucani.

Durante la jornada, el magistrado desarrolló la conferencia titulada “Articulación entre los sistemas de justicia ordinaria y comunal con enfoque intercultural”, actividad promovida por la Oficina Distrital de Apoyo a la Justicia de Paz (ODAJUP) de Arequipa, la mencionada Comisión Distrital de Justicia de Paz e Interculturalidad y la Unidad de Prevención de Conflictos Sociales del Ministerio del Interior.

El juez Corrales Cuba destacó la importancia de fortalecer la coordinación entre ambos sistemas de justicia, subrayando que la justicia comunal no debe entrar en conflicto con la justicia ordinaria, sino complementarla en el marco del respeto mutuo. Asimismo, precisó que las autoridades comunales deben ejercer sus funciones dentro de sus comunidades, considerando sus usos y costumbres, pero en estricto respeto a la Constitución y los derechos fundamentales de las personas.