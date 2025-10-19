Vecinos piden el apoyo de las autoridades para enterrar a la enorme ballena. Foto: Composición LR

Una enorme ballena de aproximadamente 20 metros apareció en la playa Puna Mero, en el distrito de Canoas de Punta Sal, provincia de la región de Tumbes. De acuerdo con medios locales y vecinos de la zona, el cetáceo presentaba un profundo corte en la cabeza, lo cual le habría causado la muerte.

Los vecinos consideran que el cetáceo habría sufrido un accidente con una hélice de una embarcación pesquera. No obstante, no descartan que el enorme animal haya chocado contra las rocas de la zona cuando se estaba desplazando.

Segunda vez en la que una ballena queda varada en playa de Tumbes

Jaime Yacila Boulangger, alcalde de Contralmirante Villar, solicitó la ayuda de las autoridades regionales para que la enorme ballena pueda ser enterrada. Asimismo, pidió que se haga una investigación sobre el deceso, ya que es la segunda vez que un hecho así ocurre en el lugar.

Cabe precisar que en la anterior oportunidad, el espécimen era más pequeño. Sin embargo, en esta ocasión el tamaño de la ballena ha dificultado las labores de movilización debido a su gran peso. "Es un cetáceo muy grande, debe pesar por lo menos unas 20 toneladas y tener aproximadamente unos 20 metros. (...) Queremos hacer un llamado a las instituciones, de repente vienen a hacerle la autopsia", declaró el alcalde para RPP.

Al cierre de esta nota, los vecinos de la zona aseguraron que la ballena continúa varada en la playa Punta Mero y que está empezando a hincharse. Por ello, solicitaron el apoyo inmediato de las autoridades para evitar cualquier tipo de incidencias.

Canales de ayuda

