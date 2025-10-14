HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

Juzgado de Flagrancia convalida detención judicial por homicidio calificado en Tumbes

La audiencia se realizó la noche del 12 de octubre, enfatizando la urgencia en un caso que ha generado conmoción en Tumbes.

La medida permite realizar actos de investigación por cinco días. Fuente: Difusión.
El 3⁰ Juzgado de Investigación Preparatoria de Flagrancia, a cargo de la magistrada Mirtha Paola Rojas Rojas, declaró fundado el requerimiento del Ministerio Público para convalidar la detención judicial por el plazo legal de cinco (05) días contra Katherine Lisbeth Vinces Macías, quien es investigada por la presunta comisión del delito de homicidio calificado en agravio de Enrique Eduardo Espinoza Canales.

La medida fue impuesta a fin de culminar los actos urgentes e indispensables de investigación y posteriormente solicitar la prisión preventiva correspondiente.

La audiencia fue llevada a cabo cerca de la media noche del pasado domingo 12 de octubre, priorizando la celeridad procesal en este caso que ha conmocionado a la población tumbesina.

