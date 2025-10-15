Doble crimen en Tumbes. Una celebración de cumpleaños se convirtió en una tragedia luego de que joven, tras celebrar su onomástico en una cevichería, saliera junto a su amigo y fuera sorprendido por desconocidos, quienes le dispararon a quemarropa.

Según información preliminar, el ataque ocurrió la noche del 14 de octubre en un establecimiento de comida ubicado en la provincia de Zarumilla. Las víctimas fueron identificadas como Carlos Madrid Peña y Jordan Manuel Crey Pizarro, ambos de 23 años.

TE RECOMENDAMOS NUEVOS MINISTROS Y PROTESTA | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

¿Cómo sucedieron los hechos?

Medios locales reportaron que el objetivo principal fue Carlos, quien se encontraba disfrutando de su fiesta en compañía de sus seres. Horas después, él decidió irse junto a su amigo Jordan, momento en el cual dos pistoleros los sorprendieron y, sin mediar palabra, les dispararon en varias ocasiones, dejándolos tendidos en el suelo.

Tras el sonido de los impactos de bala, amigos y familiares de Madrid salieron del local para auxiliarlo a él y su amigo y llevarlos al centro de salud de la zona, donde, lamentablemente, llegaron sin signos vitales.

PUEDES VER: Juzgado de Flagrancia convalida detención judicial por homicidio calificado en Tumbes

Policía investiga el caso

Efectivos de la Policía Nacional y Fiscalía llegaron al lugar de los hechos para realizar las diligencias correspondientes. Las autoridades indicaron que también dos personas resultaron heridas y fueron trasladadas al Hospital Regional de Tumbes.

Canal de ayuda

olicía Nacional del Perú (PNP) Para comunicarte con la Central Policial, debes marcar el código 105. Asimismo, si deseas recibir apoyo de la Policía de Carreteras, lo puedes hacer mediante la línea 110. Así, podrás reportar accidentes vehiculares, asaltos o accidentes por fenómenos naturales. Atención médica en EsSalud para la mujer víctima de violencia y su entorno familiar (01) 411 8000 Opción 6 Alerta médica (01) 261 0502 Clave médica (01) 261 8793 Sistema de Atención Médica Móvil de Urgencia (SAMU) 106 (válido para las regiones de Amazonas, Áncash, Ayacucho, Huancavelica, Huánuco, Junín, La Libertad, Loreto, Madre de Dios, Piura, Lima Región, Tacna, Tumbes, Ucayali, Lambayeque y Pasco) Ambulancias de EsSalud en Lima 117 Cuerpo General de Bomberos Voluntarios 116

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.