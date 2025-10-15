HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
PJ evalúa impedimento de salida del país contra Dina Boluarte
PJ evalúa impedimento de salida del país contra Dina Boluarte     PJ evalúa impedimento de salida del país contra Dina Boluarte     PJ evalúa impedimento de salida del país contra Dina Boluarte     
Sociedad

Sujetos acaban con la vida de joven tras celebrar su cumpleaños en Tumbes: su amigo también perdió la vida

Víctima celebraba su onomástico número 23. Otras dos personas resultaron heridas, según la Policía.

Ataque ocurrió en Zarumilla. Dos personas más resultaron heridas, según la Policía. Foto: Composición LR / Cortesía
Ataque ocurrió en Zarumilla. Dos personas más resultaron heridas, según la Policía. Foto: Composición LR / Cortesía

Doble crimen en Tumbes. Una celebración de cumpleaños se convirtió en una tragedia luego de que joven, tras celebrar su onomástico en una cevichería, saliera junto a su amigo y fuera sorprendido por desconocidos, quienes le dispararon a quemarropa.

Según información preliminar, el ataque ocurrió la noche del 14 de octubre en un establecimiento de comida ubicado en la provincia de Zarumilla. Las víctimas fueron identificadas como Carlos Madrid Peña y Jordan Manuel Crey Pizarro, ambos de 23 años.

TE RECOMENDAMOS

NUEVOS MINISTROS Y PROTESTA | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

PUEDES VER: Corte de Tumbes llevó "Justicia Itinerante" al distrito fronterizo de Aguas Verdes

lr.pe

¿Cómo sucedieron los hechos?

Medios locales reportaron que el objetivo principal fue Carlos, quien se encontraba disfrutando de su fiesta en compañía de sus seres. Horas después, él decidió irse junto a su amigo Jordan, momento en el cual dos pistoleros los sorprendieron y, sin mediar palabra, les dispararon en varias ocasiones, dejándolos tendidos en el suelo.

Tras el sonido de los impactos de bala, amigos y familiares de Madrid salieron del local para auxiliarlo a él y su amigo y llevarlos al centro de salud de la zona, donde, lamentablemente, llegaron sin signos vitales.

PUEDES VER: Juzgado de Flagrancia convalida detención judicial por homicidio calificado en Tumbes

lr.pe

Policía investiga el caso

Efectivos de la Policía Nacional y Fiscalía llegaron al lugar de los hechos para realizar las diligencias correspondientes. Las autoridades indicaron que también dos personas resultaron heridas y fueron trasladadas al Hospital Regional de Tumbes.

Canal de ayuda

olicía Nacional del Perú (PNP)Para comunicarte con la Central Policial, debes marcar el código 105. Asimismo, si deseas recibir apoyo de la Policía de Carreteras, lo puedes hacer mediante la línea 110. Así, podrás reportar accidentes vehiculares, asaltos o accidentes por fenómenos naturales.
Atención médica en EsSalud para la mujer víctima de violencia y su entorno familiar(01) 411 8000 Opción 6
Alerta médica(01) 261 0502
Clave médica(01) 261 8793
Sistema de Atención Médica Móvil de Urgencia (SAMU)106 (válido para las regiones de Amazonas, Áncash, Ayacucho, Huancavelica, Huánuco, Junín, La Libertad, Loreto, Madre de Dios, Piura, Lima Región, Tacna, Tumbes, Ucayali, Lambayeque y Pasco)
Ambulancias de EsSalud en Lima117
Cuerpo General de Bomberos Voluntarios116

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

Notas relacionadas
Corte de Tumbes llevó "Justicia Itinerante" al distrito fronterizo de Aguas Verdes

Corte de Tumbes llevó "Justicia Itinerante" al distrito fronterizo de Aguas Verdes

LEER MÁS
Juzgado de Flagrancia convalida detención judicial por homicidio calificado en Tumbes

Juzgado de Flagrancia convalida detención judicial por homicidio calificado en Tumbes

LEER MÁS
Nueva generación de Voluntariado Judicial inicia su camino en la Corte de Tumbes

Nueva generación de Voluntariado Judicial inicia su camino en la Corte de Tumbes

LEER MÁS
Prueba de Nombramiento Docente 2025: ¿cuándo es la nueva fecha tras el cambio de Minedu?

Prueba de Nombramiento Docente 2025: ¿cuándo es la nueva fecha tras el cambio de Minedu?

LEER MÁS
Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

LEER MÁS
¿Adiós al pase libre para policías de civil? Congreso propone nueva ley que exigiría pagar pasaje en transporte público

¿Adiós al pase libre para policías de civil? Congreso propone nueva ley que exigiría pagar pasaje en transporte público

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Escolar de 17 años muere en playa Agua Dulce mientras se tomaba fotos con sus compañeros de promoción en Chorrillos

Escolar de 17 años muere en playa Agua Dulce mientras se tomaba fotos con sus compañeros de promoción en Chorrillos

LEER MÁS
Marcha nacional EN VIVO hoy 15 de octubre: regiones que se unen a la protesta, bloqueo de vías, comercios afectados en Lima y más

Marcha nacional EN VIVO hoy 15 de octubre: regiones que se unen a la protesta, bloqueo de vías, comercios afectados en Lima y más

LEER MÁS
Todo un salón de colegio de San Juan de Miraflores logra ingresar a la UNMSM: dos alcanzaron el primer lugar

Todo un salón de colegio de San Juan de Miraflores logra ingresar a la UNMSM: dos alcanzaron el primer lugar

LEER MÁS
Promoción completa de colegio en El Agustino ingresa a San Marcos con este novedoso método de clases: "Dividimos las aulas"

Promoción completa de colegio en El Agustino ingresa a San Marcos con este novedoso método de clases: "Dividimos las aulas"

LEER MÁS
Alerta por amago de incendio en Real Plaza Centro Cívico: Bomberos atienden emergencia

Alerta por amago de incendio en Real Plaza Centro Cívico: Bomberos atienden emergencia

LEER MÁS
Delincuente armado obliga a vecino a transferir dinero por aplicativo tras interceptarlo en San Martín de Porres

Delincuente armado obliga a vecino a transferir dinero por aplicativo tras interceptarlo en San Martín de Porres

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Barcelona vs Roma EN VIVO: ¿a qué hora juegan y dónde ver partido por la Champions League femenina 2025-2026?

Defensor Sporting vs Peñarol EN VIVO: ¿a qué hora juegan y dónde ver el partido por las semifinales de la Copa AUF?

Temblor en Perú HOY, 15 de octubre: ¿a qué hora y dónde ocurrió el último sismo vía IGP?

Sociedad

Temblor en Perú HOY, 15 de octubre: ¿a qué hora y dónde ocurrió el último sismo vía IGP?

Paro nacional EN VIVO este 15 de octubre: suspensión de clases, horario del transporte y rutas afectadas por la marcha

Niño peruano de 9 años que vendió su bicicleta para ir al Mundial de Matemáticas ganó el oro

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Luna Gálvez acusa a López Aliaga de robarle el partido a Castañeda: "Aprovechaste que estaba en UCI para falsificar su firma"

Ernesto Álvarez, primer ministro de José Jerí, criminalizaba marcha de la Generación Z: "Es un intento subversivo"

Walter Martínez jura como ministro de Justicia del gabinete de José Jerí

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025