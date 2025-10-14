Corte de Tumbes llevó "Justicia Itinerante" al distrito fronterizo de Aguas Verdes
La Corte Superior de Justicia de Tumbes implementa una nueva jornada de "Justicia Itinerante", brindando asesoría sobre violencia familiar y derechos de la comunidad.
La Corte Superior de Justicia de Tumbes, a través de la Comisión Distrital de Acceso a la Justicia de Personas en Condición de Vulnerabilidad y Justicia en tu Comunidad, realizó una nueva jornada dentro de " Justicia Itinerante ". Durante la actividad, especialistas brindaron asesoría y atención sobre casos de violencia contra la mujer e integrantes del grupo familiar, además de recibir denuncias y consultas sobre tenencia, régimen de visitas, desprotección familiar, entre otros temas. El objetivo de esta jornada fue acercar los servicios judiciales a las zonas más alejadas, garantizando el derecho de toda persona a recibir orientación y acompañamiento oportuno.
La jornada contó con la participación del Dr. Carlos Cruz Yesan, juez del Juzgado Civil de Zarumilla, quien brindó orientación jurídica y destacó la importancia de fortalecer los lazos entre el Poder Judicial y la comunidad fronteriza. Su presencia reafirmó el compromiso del personal jurisdiccional con una justicia cercana, inclusiva y con rostro humano.
Cabe precisar que el Juzgado Itinerante atendió a los usuarios la oficina del Juzgado de Paz de Aguas Verdes.
Esta acción reafirma el compromiso de la Corte de Tumbes con el acceso a la justicia con enfoque humano e inclusivo, priorizando a quienes enfrentan situaciones de vulnerabilidad social y económica.