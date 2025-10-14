Corte de Tumbes llevó "Justicia Itinerante" al distrito fronterizo de Aguas Verdes

La Corte Superior de Justicia de Tumbes, a través de la Comisión Distrital de Acceso a la Justicia de Personas en Condición de Vulnerabilidad y Justicia en tu Comunidad, realizó una nueva jornada dentro de " Justicia Itinerante ". Durante la actividad, especialistas brindaron asesoría y atención sobre casos de violencia contra la mujer e integrantes del grupo familiar, además de recibir denuncias y consultas sobre tenencia, régimen de visitas, desprotección familiar, entre otros temas. El objetivo de esta jornada fue acercar los servicios judiciales a las zonas más alejadas, garantizando el derecho de toda persona a recibir orientación y acompañamiento oportuno.

La jornada contó con la participación del Dr. Carlos Cruz Yesan, juez del Juzgado Civil de Zarumilla, quien brindó orientación jurídica y destacó la importancia de fortalecer los lazos entre el Poder Judicial y la comunidad fronteriza. Su presencia reafirmó el compromiso del personal jurisdiccional con una justicia cercana, inclusiva y con rostro humano.

Cabe precisar que el Juzgado Itinerante atendió a los usuarios la oficina del Juzgado de Paz de Aguas Verdes.

Esta acción reafirma el compromiso de la Corte de Tumbes con el acceso a la justicia con enfoque humano e inclusivo, priorizando a quienes enfrentan situaciones de vulnerabilidad social y económica.