Sociedad

Municipalidad de Lima inauguró ascensores en la Costa Verde, pero hoy están inoperativos y vandalizados

Los ascensores de Barranco, inaugurados en 2021, se encuentran deteriorados. Esta infraestructura costó alrededor de S/4 millones y tenía como objetivo facilitar el tránsito accesible.

Ascensores en la estado tras cuatro años de inauguración por la MML.
Foto: composición LR

Lo que alguna vez se presentó como una iniciativa moderna e inclusiva para conectar los acantilados de Barranco con la Costa Verde, hoy luce deteriorado y sin mantenimiento. Los ascensores instalados por la Municipalidad de Lima (MML), inaugurados en 2021 durante la gestión del exalcalde Jorge Muñoz, fueron diseñados para beneficiar a personas con discapacidad, adultos mayores y deportistas. Sin embargo, apenas cuatro años después, se han convertido en un riesgo latente para quienes intentan usarlos. Estos ascensores lucen descuidados y vandalizados.

El proyecto, que costó cerca de S/4 millones, según la MML, incluía un puente peatonal de más de 40 metros de largo, iluminación LED, señalización y rampas para bicicletas. Su objetivo era brindar una alternativa segura y accesible al tránsito peatonal entre el circuito de playas y el distrito de Barranco. Pero hoy, los ascensores no funcionan, los muros están oxidados y la basura se acumula en los alrededores.

Infraestructura vandalizada y fuera de servicio

Durante los últimos meses, vecinos y transeúntes han denunciado el abandono de esta infraestructura. Las cabinas de los ascensores permanecen cerradas o inutilizables, mientras que en los alrededores se observan cables expuestos, vidrios rotos y luminarias destruidas. Al cierre de la nota, la MML no ha dado una explicación sobre la situación.

Por las noches, la zona se convierte en un punto inseguro: la falta de iluminación y la presencia de personas en situación de calle han generado temor entre los visitantes.

Falta de mantenimiento y ausencia de gestión

Pese a que tanto la Municipalidad de Lima como los municipios de Barranco y Miraflores pertenecen al mismo bloque político, no se ha mostrado un plan de mantenimiento coordinado. La obra, que debía ser símbolo de accesibilidad, ha quedado relegada por falta de presupuesto y supervisión.

