Sedapal anuncia corte de agua en más de 20 zonas de Lima este 6 de octubre: ¿cuáles serán los distritos afectados?
Más de 20 zonas serán afectadas por la suspensión del servicio de agua potable en Lima. Aquí, la lista de los distritos afectados.
El Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) anunció que a partir del lunes 6 de octubre se suspenderá temporalmente el servicio de agua potable en más de 20 zonas de Lima. De acuerdo con el comunicado oficial, diez distritos serán afectados hasta por 12 horas debido a la limpieza de reservorios y al mantenimiento de la red hídrica. La medida afectará a cientos de familias y comercios de la ciudad por ser una fecha de feriado.
El corte y reconexión de suministro será el mismo día, pero este se podría extender por varias horas, de acuerdo a los horarios establecidos por Sedapal. Por ello, la entidad recomienda tomar las precauciones necesarias para conocer con exactitud los sectores involucrados por medio de sus canales oficiales.
Conoce los distritos que no contarán con agua este lunes 6 de octubre
Santiago de Surco
- Asc. Villa del Reportero Gráfico, asc. Inmaculada y psj. Santa Isabel de Villa de 10:00 a. m. a 4:00 p. m.
Miraflores
- Urb. San Antonio de 11:00 a. m. a 6:00 p. m.
Chorrillos
- Urb. La Campiña de 9:00 a. m. a 3:00 p. m.
Ancón
- Cercado Ancón de 7:00 a. m. a 1:50 p. m.
Villa María del Triunfo
- Psj. César Vallejo de 3:20 a. m. a 1:20 p. m.
Santa Anita
- Sector 171, Coop. Los Molles, Asc. Los Pinos de 8:00 a. m. a 11:50 p. m.
Rímac
- A.H Cerro Palomares, Barrio Santa Rosa, psj. El Altillo, psj. Los ángeles de 12:00 p. m. a 8:00 p. m.
San Juan de Miraflores
- A.H. San Antonio de Padua, A.H. Los Jardines de la Rinconada Pamplona Alta, A.H. Manuel Scorza, PJ. Villa San Luis de 8:00 a. m. a 8:00 p. m.
San Juan de Lurigancho
- Urb. Mariscal Cáceres, Asoc. Mira del Éxito, Cerritos Rico, Miguel Grau, Unión Amistad, 28 de diciembre, Las Terrazas, Virgen de Fátima, Nueva Jerusalén, Incorporados a Nueva Jerusalén, Raíces Jicamarca, Las Viñas, A.H. Nuevo Santa Cruz, Agrup. Nueva Imagen, A.H. Pueblos unidos sector señor Muruhuay. Agrup. Nueva Juventud de 8:00 a. m. a 11:55 p. m.
Corte de agua se debe a trabajos de mantenimiento
Sedapal sostuvo que la suspensión del suministro responde a trabajos técnicos como la limpieza de reservorio, reparación de tuberías, fuga de la toma de conexión o, en algunos casos, a la afectación por terceros. Señalaron que la medida responde a la necesidad de preservar la calidad del agua.
Los cortes se han programado por fecha y hora por cada distrito, al igual que el restablecimiento del servicio. Por ello, si deseas estar al tanto sobre los próximos cortes en tu zona, puedes ingresar al siguiente link: https://whatsapp.com/channel/0029VadvaqE1HspvpRn42J3v
