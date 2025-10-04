HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Examen de admisión San Marcos 2026-I: revisa la lista de ingresantes
Examen de admisión San Marcos 2026-I: revisa la lista de ingresantes     Examen de admisión San Marcos 2026-I: revisa la lista de ingresantes     Examen de admisión San Marcos 2026-I: revisa la lista de ingresantes     
Sociedad

Sedapal anuncia corte de agua en más de 20 zonas de Lima este 6 de octubre: ¿cuáles serán los distritos afectados?

Más de 20 zonas serán afectadas por la suspensión del servicio de agua potable en Lima. Aquí, la lista de los distritos afectados.

Sedapal anuncia corte de agua en 10 distritos de lima este lunes 6 de octubre.
Sedapal anuncia corte de agua en 10 distritos de lima este lunes 6 de octubre. | Andina

El Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) anunció que a partir del lunes 6 de octubre se suspenderá temporalmente el servicio de agua potable en más de 20 zonas de Lima. De acuerdo con el comunicado oficial, diez distritos serán afectados hasta por 12 horas debido a la limpieza de reservorios y al mantenimiento de la red hídrica. La medida afectará a cientos de familias y comercios de la ciudad por ser una fecha de feriado.

El corte y reconexión de suministro será el mismo día, pero este se podría extender por varias horas, de acuerdo a los horarios establecidos por Sedapal. Por ello, la entidad recomienda tomar las precauciones necesarias para conocer con exactitud los sectores involucrados por medio de sus canales oficiales.

TE RECOMENDAMOS

DINA BOLUARTE minimiza el paro y MINISTRO JUAN CAVERO bajo la lupa | ARDE TROYA con JULIANA OXENFORD

PUEDES VER: Transmisión EN VIVO de Nazarenas TV: Link para seguir la procesión del Señor de los Milagros este 4 de octubre

lr.pe

Conoce los distritos que no contarán con agua este lunes 6 de octubre

Santiago de Surco

  • Asc. Villa del Reportero Gráfico, asc. Inmaculada y psj. Santa Isabel de Villa de 10:00 a. m. a 4:00 p. m.

Miraflores

  • Urb. San Antonio de 11:00 a. m. a 6:00 p. m.

Chorrillos

  • Urb. La Campiña de 9:00 a. m. a 3:00 p. m.

Ancón

  • Cercado Ancón de 7:00 a. m. a 1:50 p. m.

Villa María del Triunfo

  • Psj. César Vallejo de 3:20 a. m. a 1:20 p. m.

PUEDES VER: Plan de desvíos para el Metropolitano y corredores en el primer recorrido del Señor de los Milagros: ¿qué rutas cambiarán?

lr.pe

Santa Anita

  • Sector 171, Coop. Los Molles, Asc. Los Pinos de 8:00 a. m. a 11:50 p. m.

Rímac

  • A.H Cerro Palomares, Barrio Santa Rosa, psj. El Altillo, psj. Los ángeles de 12:00 p. m. a 8:00 p. m.

San Juan de Miraflores

  • A.H. San Antonio de Padua, A.H. Los Jardines de la Rinconada Pamplona Alta, A.H. Manuel Scorza, PJ. Villa San Luis de 8:00 a. m. a 8:00 p. m.

San Juan de Lurigancho

  • Urb. Mariscal Cáceres, Asoc. Mira del Éxito, Cerritos Rico, Miguel Grau, Unión Amistad, 28 de diciembre, Las Terrazas, Virgen de Fátima, Nueva Jerusalén, Incorporados a Nueva Jerusalén, Raíces Jicamarca, Las Viñas, A.H. Nuevo Santa Cruz, Agrup. Nueva Imagen, A.H. Pueblos unidos sector señor Muruhuay. Agrup. Nueva Juventud de 8:00 a. m. a 11:55 p. m.

PUEDES VER: ¿Habrá suspensión de clases el lunes 6 y martes 7 por el feriado del Combate de Angamos? Esto dice el Minedu

lr.pe

Corte de agua se debe a trabajos de mantenimiento

Sedapal sostuvo que la suspensión del suministro responde a trabajos técnicos como la limpieza de reservorio, reparación de tuberías, fuga de la toma de conexión o, en algunos casos, a la afectación por terceros. Señalaron que la medida responde a la necesidad de preservar la calidad del agua.

Los cortes se han programado por fecha y hora por cada distrito, al igual que el restablecimiento del servicio. Por ello, si deseas estar al tanto sobre los próximos cortes en tu zona, puedes ingresar al siguiente link: https://whatsapp.com/channel/0029VadvaqE1HspvpRn42J3v

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

Notas relacionadas
Corte de agua en Arequipa el 2 y 3 de octubre: revisa los horarios y distritos afectados según Sedapar

Corte de agua en Arequipa el 2 y 3 de octubre: revisa los horarios y distritos afectados según Sedapar

LEER MÁS
¿Tu distrito tendrá corte de agua hoy? Revisa los links oficiales para saber horarios y zonas afectadas

¿Tu distrito tendrá corte de agua hoy? Revisa los links oficiales para saber horarios y zonas afectadas

LEER MÁS
Corte de agua en Lima este 3 y 4 de septiembre: cosulta las zonas afectadas y horarios de Sedapal

Corte de agua en Lima este 3 y 4 de septiembre: cosulta las zonas afectadas y horarios de Sedapal

LEER MÁS
Nuevas fechas para el concurso de ascenso y nombramiento docente: revisa el cronograma del Minedu

Nuevas fechas para el concurso de ascenso y nombramiento docente: revisa el cronograma del Minedu

LEER MÁS
Beca 18 convocatoria 2026: inscripciones, requisitos, bases publicadas y cómo postular gratis a una de sus 10 modalidades

Beca 18 convocatoria 2026: inscripciones, requisitos, bases publicadas y cómo postular gratis a una de sus 10 modalidades

LEER MÁS
Cortes programados de luz para hoy: links para verificar si tu distrito será afectado

Cortes programados de luz para hoy: links para verificar si tu distrito será afectado

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
La tragedia del último tsunami en la costa del Perú: casas bajo el agua y víctimas mortales en varias regiones

La tragedia del último tsunami en la costa del Perú: casas bajo el agua y víctimas mortales en varias regiones

LEER MÁS
Resultados examen de admisión San Marcos 2026-I: revisa AQUÍ la lista oficial de ingresantes y puntajes del 4 de octubre

Resultados examen de admisión San Marcos 2026-I: revisa AQUÍ la lista oficial de ingresantes y puntajes del 4 de octubre

LEER MÁS
Sigue al Señor de los Milagros EN VIVO: imagen del Cristo Moreno recorre jr. Chancay en primera procesión

Sigue al Señor de los Milagros EN VIVO: imagen del Cristo Moreno recorre jr. Chancay en primera procesión

LEER MÁS
Nueva ley obligaría a restaurantes y supermercados del Perú a dar un litro de agua gratis a consumidores

Nueva ley obligaría a restaurantes y supermercados del Perú a dar un litro de agua gratis a consumidores

LEER MÁS
El asombroso túnel andino en Perú que enlaza la sierra con la selva: oculta nichos tallados en roca y tiene 400 metros de largo

El asombroso túnel andino en Perú que enlaza la sierra con la selva: oculta nichos tallados en roca y tiene 400 metros de largo

LEER MÁS
Paro de transportistas: gremios confirman su participación, mientras Gobierno intenta boicotear protesta

Paro de transportistas: gremios confirman su participación, mientras Gobierno intenta boicotear protesta

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alcalde de Patáz fue intervenido por la Policía durante su 'marcha de sacrificio' hacia Lima

Israel intercepta el último barco de la flotilla a Gaza mientras continúan las protestas en varias partes del mundo

Estados Unidos revela las impactantes imágenes del nuevo ataque a una embarcación en el Caribe que deja 4 muertos

Sociedad

Corte de agua en Arequipa el 2 y 3 de octubre: revisa los horarios y distritos afectados según Sedapar

Esta universidad pública dejó atrás a la UNI, a la Agraria y se posiciona como la mejor del Perú, según el ránking Sunedu 2025

Hombre es hallado sin vida en maletera de auto: pareja confesó ser la autora ante la Policía en Breña

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Alcalde de Patáz fue intervenido por la Policía durante su 'marcha de sacrificio' hacia Lima

Vladimir Cerrón intenta alejarse del Gobierno de Boluarte y acusa a sus ministros de ser 'topos' de Acuña

Rosa María Palacios sobre movilizaciones ciudadanas: "En todas las partes del mundo los estudiantes lideran las protestas"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025