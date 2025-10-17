Los maestros del sector público en el Perú podrían ver un incremento significativo en sus ingresos a partir de 2026, según un dictamen aprobado recientemente por la Comisión de Educación, Juventud y Deporte del Congreso de la República. La propuesta busca actualizar la Remuneración Íntegra Mensual (RIM), que sirve de base para calcular el pago por hora de los docentes nombrados, elevándola progresivamente durante los próximos años. Con este reajuste, los profesores podrían percibir hasta S/252 por hora en 2026 y S/315 en 2028, dependiendo de la escala magisterial en la que se encuentren.

De aprobarse en el Pleno, la medida beneficiaría a más de 400.000 maestros a nivel nacional, quienes se encuentran en las ocho escalas establecidas en la Ley de Reforma Magisterial. Sin embargo, el proyecto también plantea desafíos para su implementación, pues requerirá una asignación presupuestal considerable y coordinación entre el Ministerio de Educación (Minedu) y el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) para garantizar su sostenibilidad en el tiempo.

Escala actual de RIM de los docentes del sector público en Perú. Foto: Minedu.

¿A cuánto ascendería el salario de los docentes, con propuesta de dictamen?

De momento, el valor de la RIM va desde los S/110.02 hasta los S/231.042, según la escala magisterial en la que se encuentre el docente. Este monto podría aumentar durante los próximos tres años, según la propuesta del congresista Segundo Montalvo, de la bancada de Perú Libre. De aprobarse, el valor iría desde los S/120 hasta los S/252 en 2026 y de S/150 a S/315 en 2028. Así iría la nueva escala:

Primera Escala Magisterial: S/3.600 por 30 horas | S/4.800 por 40 horas (S/120 por hora)

Segunda Escala Magisterial: S/3.960 por 30 horas | S/5.280 por 40 horas

Tercera Escala Magisterial: S/4.320 por 30 horas | S/5.760 por 40 horas

Cuarta Escala Magisterial: S/4.680 por 30 horas | S/6.240 por 40 horas

Quinta Escala Magisterial: S/5.400 por 30 horas | S/7.200 por 40 horas

Sexta Escala Magisterial: S/6.300 por 30 horas | S/8.400 por 40 horas

Séptima Escala Magisterial: S/6.840 por 30 horas | S/9.120 por 40 horas

Octava Escala Magisterial: S/7.560 por 30 horas | S/10.080 por 40 horas (S/252 por hora).

Para el 2028, la remuneración de los docentes del sector público quedaría de la siguiente manera y alcanzarían los de la máxima escala pagos de hasta S/315 por hora.