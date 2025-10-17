HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
¿Habrá toque de queda tras anuncio de declaratoria de emergencia en Lima Metropolitana?
¿Habrá toque de queda tras anuncio de declaratoria de emergencia en Lima Metropolitana?     ¿Habrá toque de queda tras anuncio de declaratoria de emergencia en Lima Metropolitana?     ¿Habrá toque de queda tras anuncio de declaratoria de emergencia en Lima Metropolitana?     
Sociedad

Docentes del sector público podrían ganar hasta S/252 por hora en 2026: dictamen propone nueva escala de sueldos

La propuesta sugiere una actualización de la Remuneración Íntegra Mensual (RIM), permitiendo a los docentes ganar hasta S/252 por hora en 2026 y S/315 en 2028, según su escala magisterial.

Docentes del sector público podrían ganar hasta S/252 por hora en 2026
Docentes del sector público podrían ganar hasta S/252 por hora en 2026 | Foto: composición LR/Gemini/pinterest.

Los maestros del sector público en el Perú podrían ver un incremento significativo en sus ingresos a partir de 2026, según un dictamen aprobado recientemente por la Comisión de Educación, Juventud y Deporte del Congreso de la República. La propuesta busca actualizar la Remuneración Íntegra Mensual (RIM), que sirve de base para calcular el pago por hora de los docentes nombrados, elevándola progresivamente durante los próximos años. Con este reajuste, los profesores podrían percibir hasta S/252 por hora en 2026 y S/315 en 2028, dependiendo de la escala magisterial en la que se encuentren.

De aprobarse en el Pleno, la medida beneficiaría a más de 400.000 maestros a nivel nacional, quienes se encuentran en las ocho escalas establecidas en la Ley de Reforma Magisterial. Sin embargo, el proyecto también plantea desafíos para su implementación, pues requerirá una asignación presupuestal considerable y coordinación entre el Ministerio de Educación (Minedu) y el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) para garantizar su sostenibilidad en el tiempo.

TE RECOMENDAMOS

TODO SOBRE LA MARCHA Y REBELIÓN EN EL CONGRESO | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS
Escala actual de RIM de los docentes del sector público en Perú. Foto: Minedu.

Escala actual de RIM de los docentes del sector público en Perú. Foto: Minedu.

PUEDES VER: Minedu otorgará nuevos beneficios a docentes universitarios: CTS, asignaciones y subsidio por luto y sepelio

lr.pe

¿A cuánto ascendería el salario de los docentes, con propuesta de dictamen?

De momento, el valor de la RIM va desde los S/110.02 hasta los S/231.042, según la escala magisterial en la que se encuentre el docente. Este monto podría aumentar durante los próximos tres años, según la propuesta del congresista Segundo Montalvo, de la bancada de Perú Libre. De aprobarse, el valor iría desde los S/120 hasta los S/252 en 2026 y de S/150 a S/315 en 2028. Así iría la nueva escala:

  • Primera Escala Magisterial: S/3.600 por 30 horas | S/4.800 por 40 horas (S/120 por hora)
  • Segunda Escala Magisterial: S/3.960 por 30 horas | S/5.280 por 40 horas
  • Tercera Escala Magisterial: S/4.320 por 30 horas | S/5.760 por 40 horas
  • Cuarta Escala Magisterial: S/4.680 por 30 horas | S/6.240 por 40 horas
  • Quinta Escala Magisterial: S/5.400 por 30 horas | S/7.200 por 40 horas
  • Sexta Escala Magisterial: S/6.300 por 30 horas | S/8.400 por 40 horas
  • Séptima Escala Magisterial: S/6.840 por 30 horas | S/9.120 por 40 horas
  • Octava Escala Magisterial: S/7.560 por 30 horas | S/10.080 por 40 horas (S/252 por hora).

Para el 2028, la remuneración de los docentes del sector público quedaría de la siguiente manera y alcanzarían los de la máxima escala pagos de hasta S/315 por hora.

  • Primera Escala Magisterial: S/4.500 por 30 horas | S/6.000 por 40 horas (S/150 por hora)
  • Segunda Escala Magisterial: S/4.950 por 30 horas | S/6.600 por 40 horas
  • Tercera Escala Magisterial: S/5.400 por 30 horas | S/7.200 por 40 horas
  • Cuarta Escala Magisterial: S/5.850 por 30 horas | S/7.800 por 40 horas
  • Quinta Escala Magisterial: S/6.750 por 30 horas | S/9.000 por 40 horas
  • Sexta Escala Magisterial: S/7.875 por 30 horas | S/10.500 por 40 horas
  • Séptima Escala Magisterial: S/8.550 por 30 horas | S/11.400 por 40 horas
  • Octava Escala Magisterial: S/9.450 por 30 horas | S/12.600 por 40 horas (S/315 por hora).
Notas relacionadas
Pagos MPPE esto se sabe HOY, 17 de octubre: bonos del Ministerio de Educación y aumentos para docentes en Venezuela

Pagos MPPE esto se sabe HOY, 17 de octubre: bonos del Ministerio de Educación y aumentos para docentes en Venezuela

LEER MÁS
Pagos MPPE información de HOY, 15 de octubre: Bono de Guerra para docentes y aumentos del Ministerio de Educación en Venezuela

Pagos MPPE información de HOY, 15 de octubre: Bono de Guerra para docentes y aumentos del Ministerio de Educación en Venezuela

LEER MÁS
Minedu otorgará nuevos beneficios a docentes universitarios: CTS, asignaciones y subsidio por luto y sepelio

Minedu otorgará nuevos beneficios a docentes universitarios: CTS, asignaciones y subsidio por luto y sepelio

LEER MÁS
Prueba de Nombramiento Docente 2025: ¿cuándo es la nueva fecha tras el cambio de Minedu?

Prueba de Nombramiento Docente 2025: ¿cuándo es la nueva fecha tras el cambio de Minedu?

LEER MÁS
Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

LEER MÁS
¿Adiós al pase libre para policías de civil? Congreso propone nueva ley que exigiría pagar pasaje en transporte público

¿Adiós al pase libre para policías de civil? Congreso propone nueva ley que exigiría pagar pasaje en transporte público

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
¿Habrá toque de queda tras anuncio de declaratoria de emergencia en Lima Metropolitana? Esto se sabe

¿Habrá toque de queda tras anuncio de declaratoria de emergencia en Lima Metropolitana? Esto se sabe

LEER MÁS
Policías son detenidos tras ser encontrados con dos menores dentro de hostal en Cerro San Cosme, La Victoria

Policías son detenidos tras ser encontrados con dos menores dentro de hostal en Cerro San Cosme, La Victoria

LEER MÁS
Municipalidad de Surco y Johnny Bello en disputa por academia de natación: excampeón sudamericano fue retirado por cese de concesión

Municipalidad de Surco y Johnny Bello en disputa por academia de natación: excampeón sudamericano fue retirado por cese de concesión

LEER MÁS
Estudió Ingeniería en la UNI y ahora ingresó en primer puesto a Medicina en la UNMSM con el puntaje más alto: "Es un orgullo para mis padres"

Estudió Ingeniería en la UNI y ahora ingresó en primer puesto a Medicina en la UNMSM con el puntaje más alto: "Es un orgullo para mis padres"

LEER MÁS
¿A qué hora inicia la procesión del Señor de los Milagros este sábado 18 de octubre en su segundo recorrido?

¿A qué hora inicia la procesión del Señor de los Milagros este sábado 18 de octubre en su segundo recorrido?

LEER MÁS
Alias 'Jorobado' estaba detrás de organización de conciertos de Agua Marina: promotor de evento confesó que los contrataron hasta 3 veces

Alias 'Jorobado' estaba detrás de organización de conciertos de Agua Marina: promotor de evento confesó que los contrataron hasta 3 veces

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Tony Succar pospone fecha de su concierto en Lima tras coyuntura nacional: "Estamos muy conmovidos"

Obra maestra del cine negro: “Rififi” de Jules Dassin

Óscar Arriola confirma que Luis Magallanes, policía que disparó a Eduardo Ruiz, se encuentra con notificación de detención

Sociedad

¿A qué hora inicia la procesión del Señor de los Milagros este sábado 18 de octubre en su segundo recorrido?

¿Habrá nuevo paro nacional de transporte este 17 de octubre? Esto dicen los transportistas

¿Te quedaste sin luz hoy? Consulta si tu distrito tiene corte programado en Lima y otras regiones

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Fallece joven durante manifestaciones: este fue el momento del ataque de presunto policía

Óscar Arriola confirma que Luis Magallanes, policía que disparó a Eduardo Ruiz, se encuentra con notificación de detención

Eduardo Ruiz: Fiscalía inicia diligencias urgentes sobre el asesinato de joven durante marchas contra el Gobierno de Jerí y Congreso

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025