Pagos MPPE esto se sabe HOY, 16 de octubre: bonos del Ministerio de Educación y aumentos para docentes en Venezuela

Durante octubre de 2025, el Ministerio del Poder Popular para la Educación (MPPE) retomará el cronograma de pagos correspondiente a su plantilla a nivel nacional. Docentes, personal administrativo y demás trabajadores del sector educativo recibirán el Bono de Guerra Económica, el Cestaticket y las quincenas del mes.

Además, el Ejecutivo contempla la incorporación de nuevas ayudas económicas destinadas a beneficiar a todo el personal educativo, sin distinción por tipo de contratación.

Pagos MPPE: cronograma del Ministerio de Educación de octubre 2025

El Ministerio del Poder Popular para la Educación tiene previsto realizar la entrega del Bono de Guerra a su personal, abarcando tanto a empleados en actividad como a jubilados. Este beneficio económico será depositado junto con las quincenas y el Cestaticket, y su distribución se llevará a cabo en todo el territorio nacional.

Evaluaciones (comenzó a pagarse desde el 30 de septiembre)

Bono de Corresponsabilidad y Formación (comenzó a pagarse desde el 6 de octubre)

Primera Quincena (comenzó a pagarse desde el 10 de octubre)

Bono de Guerra para el personal activo y jubilado del MPPE con Cestaticket (comenzó a pagarse desde el 15 de octubre)

Bono de Guerra para el personal jubilado del MPPE sin Cestaticket

Cestaticket

Segunda Quincena

Cestaticket, octubre 2025: ¿de cuánto es el pago del MPPE?

Según lo comunicado por el presidente Nicolás Maduro, el valor del Cestaticket continuará establecido en 40 dólares indexados. A este beneficio se le agregan los 120 dólares del Bono de Guerra Económica, también ajustados mediante el sistema de indexación. En total, estos pagos elevan el ingreso mensual actualizado de los trabajadores a 160 dólares.

¿Cómo descargar el recibo de pago del MPPE?

Ingresa al portal oficial de Autogestión al Trabajador del MPPE .

. Pulsa en "Usuario certificado" e inicia sesión con tu cédula de identidad, los últimos cuatro dígitos de tu cuenta bancaria y tu año de nacimiento.

Dirígete a "Recibo de pago" y completa el formulario con los datos solicitados.

Oprime en "Generar recibo de pago" y el sistema te mostrará tu boleta.

Selecciona la opción de "Descargar recibo de pago en formato PDF" y listo.

¿Qué es el MPPE?

El Ministerio del Poder Popular para la Educación (MPPE) en Venezuela tiene a su cargo la formulación, implementación y supervisión de las políticas educativas en los niveles de educación inicial, primaria, secundaria y especial. Su objetivo fundamental es garantizar una educación gratuita, inclusiva y de calidad para toda la ciudadanía, conforme a los principios establecidos en la Constitución y en la normativa legal vigente del país.