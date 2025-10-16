Tragedia en la carretera. La tarde del último miércoles 15 de octubre, un violento choque en la vía Paita - Piura dejó como saldo una mujer muerta y cuatro personas heridas, de las cuales una permanece en estado crítico.

Según el parte policial, minutos después de las 6:00 p.m., el tráiler de placa D6R-819 colisionó violentamente contra el automóvil de placa T2B-555, presuntamente ocasionado por una arriesgada maniobra.

Producto del fuerte impacto, Carolina Esther Sánchez Gonzáles, de 62 años, falleció. Ella se dirigía a su vivienda tras culminar su jornada laboral en el Poder Judicial sede Paita. Junto a ella, se encontraba su colega Anapaula Vega Encalada, de 25 años, quien fue trasladada a una clínica local, donde permanece en estado crítico.

Poder Judicial lamenta muerte de trabajadora y heridos en accidente de tránsito

Entre los heridos también se identificaron a Juan David Nizama Deza, María Paula Wiesse Ramírez y Patricia Pilar Galán Suárez. Todos ellos también trabajadores del Poder Judicial, quienes presentan contusiones en diversas partes del cuerpo.

Por el momento, la Policía Nacional investiga las causas que provocaron el accidente. Por su parte, los pobladores han invocado a la conciencia a los conductores, debido a que esta vía registra continuos siniestros.

Tras el hecho, el Poder Judicial emitió un comunicado para expresar las condolencias a los deudos de Carolina Sánchez y manifestar su solidaridad con todos los heridos.

