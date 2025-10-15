HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
¿Cómo va la marcha nacional hoy, 15 de octubre?
¿Cómo va la marcha nacional hoy, 15 de octubre?     ¿Cómo va la marcha nacional hoy, 15 de octubre?     ¿Cómo va la marcha nacional hoy, 15 de octubre?     
Judicialidad

Política criminal, seguridad ciudadana y flagrancia delictiva

Una entrevista exclusiva, conversamos con Juan Carlos Checkley Soria, Juez del Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria, quien nos comparte una mirada profunda sobre el papel de la justicia frente al incremento de la criminalidad y los desafíos en la lucha contra la impunidad.

Política criminal, seguridad ciudadana y flagrancia delictiva
Política criminal, seguridad ciudadana y flagrancia delictiva

¡No te pierdas esta conversación clave sobre justicia y seguridad en el Perú! 

#CorteSullana #Justicia #SeguridadCiudadana #FlagranciaDelictiva #Entrevista #PoderJudicial #ActualidadPerú #ContenidoPatrocinado

Notas relacionadas
Golpe contra la criminalidad: intervienen a cuatro sujetos que estarían implicados en casos de extorsión en Piura

Golpe contra la criminalidad: intervienen a cuatro sujetos que estarían implicados en casos de extorsión en Piura

LEER MÁS
La Corte Superior de Justicia de Sullana continúa fortaleciendo el acceso a la justicia en la región

La Corte Superior de Justicia de Sullana continúa fortaleciendo el acceso a la justicia en la región

LEER MÁS
Juez de Flagrancia ordena prisión preventiva para investigado por robo con arma de fuego a tienda comercial

Juez de Flagrancia ordena prisión preventiva para investigado por robo con arma de fuego a tienda comercial

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Corte de Lambayeque consolida su compromiso contra el crimen con la inauguración del Juzgado Permanente de Extinción de Dominio

Corte de Lambayeque consolida su compromiso contra el crimen con la inauguración del Juzgado Permanente de Extinción de Dominio

LEER MÁS
21 de octubre: Corte de Lambayeque inaugurará módulo corporativo de familia y oralidad en los juzgados de Chiclayo

21 de octubre: Corte de Lambayeque inaugurará módulo corporativo de familia y oralidad en los juzgados de Chiclayo

LEER MÁS
Dr. Edwin Figueroa Gutarra participa en importante Foro Judicial Internacional en Azerbaiyán

Dr. Edwin Figueroa Gutarra participa en importante Foro Judicial Internacional en Azerbaiyán

LEER MÁS
Corte de Lambayeque rindió sentido homenaje póstumo a la Dra. María Manuela Zeña Nanfuñay

Corte de Lambayeque rindió sentido homenaje póstumo a la Dra. María Manuela Zeña Nanfuñay

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Marcha 15 de octubre EN VIVO: paro nacional contra el Gobierno, quiénes participan y cuáles son sus demandas

Retiro AFP 2025: si tu DNI termina en 1, 2 y 3 podrás hacer la solicitud a partir de estas fechas para acceder hasta 4 UIT de tu fondo

José Jerí presenta proyecto de ley como congresista siendo presidente: ¿es esto posible?

Judicialidad

Corte de Lambayeque consolida su compromiso contra el crimen con la inauguración del Juzgado Permanente de Extinción de Dominio

21 de octubre: Corte de Lambayeque inaugurará módulo corporativo de familia y oralidad en los juzgados de Chiclayo

Dr. Edwin Figueroa Gutarra participa en importante Foro Judicial Internacional en Azerbaiyán

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Marcha 15 de octubre EN VIVO: paro nacional contra el Gobierno, quiénes participan y cuáles son sus demandas

José Jerí presenta proyecto de ley como congresista siendo presidente: ¿es esto posible?

JNE declara fundada la vacancia de Fernando Velasco, alcalde de Chorrillos

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025