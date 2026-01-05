HOYSuscripcion LR Focus

Reportan disparos cerca a la sede del Gobierno de Venezuela
Sociedad

Revelan imágenes de la fuga de interno sentenciado por abuso sexual en penal de Huánuco: no hubo vigilancia

Las autoridades han iniciado operativos junto a la Policía Nacional para recapturar al reo. El director del penal reconoció la falta de efectivos en torreones.

Las cámaras de seguridad del penal captaron la fuga del reo.
Las cámaras de seguridad del penal captaron la fuga del reo. | Composición LR | Difusión

El Instituto Nacional Penitenciario (INPE) informó sobre la fuga de Rolando Gerónimo Mateo (26), quien cumplía una sentencia por el delito de abuso sexual en el pabellón 3 del Establecimiento Penitenciario de Huánuco. Alrededor de las 4:20 p. m. del pasado jueves 1 de enero, las cámaras de seguridad del lugar captaron al reo escalando las edificaciones y trepando por las rejas para escapar.

Su huida, desde el también conocido penal de Potracancha, se llevó a cabo por el torreón 11, el cual no contaba con la presencia de agentes policiales, según precisó el INPE en su comunicado. "Los torreones que fueron cubiertos y relevados a las 14:00 horas son: T2, T4, T6, T7 y T9, quedando sin efectivos policiales de servicio los torreones T1, T3, T5, T8, T10, T11 y T12, siendo el torreón 11 donde se produjo la fuga", señala el pronunciamiento.

TACHAS RECHAZADAS, PARTIDOS EN CRISIS Y UNA REGIÓN MARCADA POR LA GUERRA | ARDE TROYA CON OXENFORD

Reo fuga de la zona denominada 'tierra de nadie' en el penal de Huánuco

De acuerdo con las imágenes, el reo aprovechó la falta de vigilancia para descender por el segundo piso de una de las edificaciones del centro penitenciario. Posteriormente, corrió hacia el cerco de seguridad, lo escaló con ayuda de una soga y logró escapar de la zona conocida como 'tierra de nadie'.

Al respecto, Gustavo Juan Proleón Ponce, director del penal de Huánuco, aseguró que ya se han desplegado operativos para dar con el prófugo. "Estamos tomando todas las medidas del caso. Existen ciertos factores que escapan a nosotros, como la falta de policías que cubren los torreones", sostuvo.

En búsqueda del reo

Ante lo sucedido, la autoridad penitenciaria notificó a la Policía Nacional del Perú (PNP) sobre la fuga del interno, solicitando que se inicien las acciones pertinentes para su búsqueda y recaptura.

Asimismo, se informó al Ministerio Público para dar inicio a las investigaciones y establecer las responsabilidades penales que correspondan. En respuesta a este incidente, el gobernador Antonio Pulgar se trasladó al penal de Potracancha para evaluar el caso.

