Sociedad

Así avanza la Línea 2 del Metro de Lima: la nueva estación estará a pocos metros de Gamarra

La obra en el distrito de La Victoria favorecerá hasta 3.000.000 de personas, según Félix Tam, experto del Ministerio de Transportes y Comunicaciones.

Los trabajos son realizados en el cruce de las avenidas Aviación y 28 de Julio. Foto: Gerson Cardoso/LR
Los trabajos son realizados en el cruce de las avenidas Aviación y 28 de Julio. Foto: Gerson Cardoso/LR

Así avanzan las obras de la Línea 2 del Metro de Lima. Félix Tam Rodríguez, especialista técnico del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), informó sobre el avance de la construcción de la nueva estación 28 de Julio. Dicha infraestructura, se encuentra ubicada en el distrito de La Victoria, específicamente entre los cruces de las avenidas Aviación y 28 de Julio.

El funcionario del MTC explicó que el avance se da con la llegada de las dos tuneladoras, máquinas utilizadas para excavar túneles en diferentes tipos de terreno. "Actualmente, el proyecto tiene un avance en general, como avance físico, del 72%", precisó el experto a medios locales.

Cabe precisar que la futura estación se estará cerca al Emporio Comercial de Gamarra, zona considerada estratégica por su interconexión con la Línea 1 del Metro de Lima.

PUEDES VER: Delegación chilena llegó a Gamarra y queda sorprendido por seguridad en emporio comercial: "Los peruanos nos llevan ventaja, hay que aprender"

lr.pe

Línea 2 del Metro de Lima: de Ate a Callao en 30 minutos

De acuerdo con Tam Rodríguez, el trayecto regular de Ate a Callao demora un aproximado de 2 horas y 30 minutos como mínimo. No obstante, con esta iniciativa, el tiempo de viaje se reduciría, lo que favorecerá hasta 3 millones de personas: "El traslado va a tomar solo media hora".

Trabajos en próxima estación 28 de Julio que se interconectará con Línea 1. Foto: Andina

Trabajos en próxima estación 28 de Julio que se interconectará con Línea 1. Foto: Andina

"La Línea 2 se compone de 27 estaciones. El proyecto incluye un ramal de la Línea 4 que son 8 estaciones más. En total, tenemos 35 kilómetros en todo el proyecto", agregó.

PUEDES VER: La Victoria: cámaras captan a presuntos extorsionadores en intento de incendiar almacén de telas cerca a Gamarra

lr.pe

MTC se apoya de ATU y Ositran para acelerar operaciones

Tam recalcó que si bien el MTC es la entidad que impulsa el proyecto y es vigilante de su ejecución, se apoya en gran medida de la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU), dado que es su órgano técnico. En esa misma línea, los avances están supervisados por el Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (Ositran).

"Con ese conjunto de entidades, hacemos posible que el proyecto tenga un avance de acuerdo con los cronogramas que se han venido manejando y el concesionario, por su parte, ha implementado dobles turnos en las estaciones que requieran para lograr el paso de la tuneladora", dijo.

