Cae el ‘Gordo Adolfo’, acusado de asesinar a dos policías en Perú: se escondió en México por 9 años y enfrentaría cadena perpetua

Tras casi una década prófugo, Adolfo Ernesto Grosso Zamora, alias ‘Gordo Adolfo’, fue detenido en México y extraditado al Perú.

El 'Gordo Adolfo', uno de los más buscados de Perú por el asesinato de dos policías en 2016, fue capturado en México tras permanecer prófugo casi diez años.
El 'Gordo Adolfo', uno de los más buscados de Perú por el asesinato de dos policías en 2016, fue capturado en México tras permanecer prófugo casi diez años. | Difusión

Adolfo Ernesto Grosso Zamora, conocido como el 'Gordo Adolfo' o 'Lechuza', fue capturado en México. Uno de los más buscados de Perú por el asesinato de dos oficiales PNP en 2016 fue ubicado en el municipio de Nezahualcóyotl, luego de permanecer prófugo de la justicia durante casi una década.

Grosso también es acusado de liderar una red delictiva en Lima Norte. Él tenía una ficha roja de Interpol y había ingresado a México en marzo de 2016. Desde entonces, intentó pasar desapercibido bajo una identidad falsa. Tras su captura, las autoridades mexicanas le informaron de sus derechos y lo trasladaron a la sede del INM en Iztapalapa, Ciudad de México, para continuar con el proceso de extradición hacia Perú.

¿Cómo fue capturado el 'Gordo Adolfo'?

Según informó la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de México (SSPC), el ‘Gordo Adolfo’ fue detenido gracias a un trabajo coordinado entre la Secretaría de Marina (Semar), la Fiscalía General de la República (FGR), la Guardia Nacional, el Instituto Nacional de Migración (INM), la Policía Nacional Peruana (PNP), e Interpol.

El prófugo fue expulsado y trasladado a Lima, donde la PNP lo recibió para continuar con las diligencias judiciales. El 'Gordo Adolfo' tiene que responder por delitos contra el patrimonio y asociación ilícita para delinquir, y podría enfrentar 35 años en prisión o cadena perpetua.

De acuerdo con la PNP, Grosso Zamora formaba parte de la organización delictiva conocida como Los Gatilleros del Rímac, dedicada a robos y ataques armados. Además de la alerta roja, tenía una requisitoria judicial. Las investigaciones señalan que el detenido habría cambiado de identidad y vivido de manera irregular en México durante casi diez años.

Detenido por Interpol.

Vinculado con el asesinato de dos policías

El caso que lo llevó a la lista de los más buscados se remonta al 16 de marzo de 2016, cuando un grupo armado asaltó a un empresario y robó S/. 10.000. Durante la persecución, los delincuentes abrieron fuego contra los agentes que los seguían, lo que resultó en la muerte de dos policías y dejó heridos a otros.

El hecho fue calificado por las autoridades como un ataque directo y planificado. Desde entonces, ‘Gordo Adolfo’ fue identificado como uno de los presuntos autores y se mantuvo oculto en el extranjero. Las investigaciones continúan para determinar su participación directa en el homicidio de los agentes y en otros delitos cometidos por la banda.

Pese a la captura de Grosso Zamora, la PNP confirmó que otro integrante de Los Gatilleros del Rímac sigue con paradero desconocido. Las autoridades mantienen abiertas las pesquisas y destacaron que la cooperación internacional ha sido clave para ubicar a los responsables de los hechos.

Policías fallecidos.

