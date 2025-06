Niño de 9 años rifará su bicicleta para llegar a concurso de matemáticas en Canadá: necesita recaudar 3500 dólares

Jofran Esteban Zúñiga, un niño peruano de tan solo nueve años, ha decidido rifar su bicicleta con un solo objetivo: representar al Perú en el concurso internacional Global Round of The Spirit of Math Contest, que se realizará en agosto en la ciudad de Toronto, Canadá. El menor, que cursa el tercer grado de primaria en el colegio privado Castillo de Talento, en el Cercado de Lima, necesita recaudar 3500 dólares para cubrir su viaje y el de su madre.

Recibe noticias de EE.UU en el canal de Whatsapp

Jofran no solo sueña con participar: su meta es clara, ganar la medalla de oro y dejar en alto el nombre de su país. Para ello, ha iniciado una campaña de recaudación en la que camina por las calles cercanas a la plaza San Martín, ofreciendo tickets de rifa a 10 soles cada uno. En su recorrido, no son pocas las personas que lo ponen a prueba con operaciones matemáticas, las cuales resuelve con soltura antes de vender sus boletos.

Sorteará su bicicleta, un regalo de su primer triunfo

El premio que Jofran ha elegido para su rifa no es cualquier objeto: se trata de la bicicleta que recibió como regalo tras ganar su primer concurso de matemáticas. Aun así, está dispuesto a sortearla este 24 de junio, confiando en que ese gesto lo acerque un paso más a su sueño.

Su madre, Ericka Zúñiga, y su padre, Jhonatan Uchasara, lo apoyan en esta iniciativa. Ericka incluso ha decidido sumarse a la rifa aportando sacos de arroz, con la esperanza de hacer más atractivo el sorteo y alcanzar la meta económica a tiempo. “No nos quedaremos de brazos cruzados”, afirma con convicción.

Conoce cómo apoyar a Jofran

Los padres de Jofran insisten en que no quieren truncar el talento y la pasión de su hijo por las matemáticas. “Queremos hacer un llamado al Ministerio de Educación para que se puedan sumar a esta lucha, para que mi niño pueda juntar los recursos y competir en Canadá, dejando el nombre del Perú en alto”, expresó Ericka Zúñiga.

Mientras tanto, la familia ya ha iniciado los trámites de visa para que el escolar no tenga ningún inconveniente al momento de viajar. Esperan que la solidaridad de la ciudadanía les permita alcanzar su meta y asegurar su participación en este evento educativo internacional que reunirá a niños de distintas partes del mundo.

Quienes deseen colaborar con esta causa pueden comunicarse directamente con la madre del menor al número telefónico 958 987 065.

Canales de ayuda

Policía Nacional del Perú (PNP) Para comunicarte con la Central Policial, debes marcar el código 105. Asimismo, si deseas recibir apoyo de la Policía de Carreteras, lo puedes hacer mediante la línea 110. Así, podrás reportar accidentes vehiculares, asaltos o accidentes por fenómenos naturales. Atención médica en EsSalud para la mujer víctima de violencia y su entorno familiar (01) 411 8000 opción 6 Alerta médica (01) 261 0502 Clave médica (01) 265 8783 Sistema de Atención Médica Móvil de Urgencia (SAMU) 106 (válido para las regiones de Amazonas, Áncash, Ayacucho, Huancavelica, Huánuco, Junín, La Libertad, Loreto, Madre de Dios, Piura, Lima Región, Tacna, Tumbes, Ucayali, Lambayeque y Pasco)

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.