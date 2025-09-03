HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Niño peruano de 9 años que rifó su bicicleta para ir a Canadá gana concurso de matemáticas: "Mi sueño es ganar la Olimpiada Mundial"

Jofran Uchasara representó al Perú en un concurso internacional luego de movilizar a los medios del país para poder conseguir fondos y viajar hasta Canadá en una competencia internacional de matematicas. que convocó a 14 países.

Jofran Uchasara, el pequeño de 9 años que movilizó a medios del país para poder recaudar fondos y participar en el concurso internacional de matemáticas Global Round of The Spirit of Math Contest, en Canadá logró su cometido y salió vencedor en la prueba. Los organizadores otorgaron a Jofran el diploma de primer puesto entre los 14 países que convocó la competencia.

Esta prueba convocó a estudiantes al rededor del mundo y se realizó en la Universidad de Toronto, del mencionado país. Jofran sobresalió al terminar la prueba antes del tiempo destinado. Inicialmente, tenía 45 minutos para realizarla, pero él terminó las 30 preguntas en 37 minutos.

PUEDES VER: Niño de 9 años rifará su bicicleta para llegar a concurso de matemáticas en Canadá: necesita recaudar US$3.500

lr.pe

Niño peruano de 9 años logra ganar concurso internacional de matemáticas

En declaraciones para RPP, el pequeño Jofran mostró su emoción y admitió que, aunque en un inicio se vio nervioso debido a la magnitud del evento, con el tiempo logró completar su prueba y, gracias a su esfuerzo, se siente feliz con los resultados. "Cuando anunciaron que yo saqué el primer puesto pensé 'wow, es un logro muy grande'. Estaba muy nervioso, pero después me puse muy feliz", afirmó.

Por su parte, su madre también le dedicó unas palabras. "Tanto tu papi como yo estamos muy orgullosos del logro que has obtenido. Y este es solo el comienzo, porque habrán más logros. Tú sigue esforzándote, preparándote y confiando. Todo se puede", fueron sus emotivas frases. Ahora, Jofre indicó que apunta a un sueño mayor: participar en la OMI, la Olimpiada Mundial de Matemáticas, la cual está enfocada en estudiantes de secundaria y se celebra de manera anual.

PUEDES VER: Joven peruano gana el Premio Plata en Fintech Americas por su labor en inclusión financiera en EE. UU.

lr.pe

Niño rifa su bicicleta y logra viajar a Canadá para representar al Perú en concurso

Jofre cursaba el tercer grado de primaria en el colegio privado Castillo de Talento, en el Cercado de Lima, cuando avisó a los medios su gran objetivo: recaudar US$3500 dólares para cubrir su viaje y el de su madre a Canadá, con la promesa de ganar la medalla de oro y dejar en alto el nombre del país. 

Para esto indicó que sortearía una importante bicicleta,la cual recibió tras ganar su primer concurso de matemáticas. Su madre, Ericka Zúñiga, y su padre, Jhonatan Uchasara, lo apoyaron en esta iniciativa, e incluso se sumaron a la rifa aportando sacos de arroz, con la esperanza de hacer más atractivo el sorteo y alcanzar la meta económica a tiempo. “No nos quedaremos de brazos cruzados”, fue lo que dijo en ese momento su madre.

Entonces, lo que se veía algo lejano en ese entonces logró concretarse a base de esfuerzo y contancia. Jofre consiguió el monto necesario gracias a la difusión del caso, el cual atrajo a empresarios y autoridades gubernamentales que colaboraron con su objetivo. Así, logró viajar hasta Canadá, donde fue reconocido por su talento con los números luego de ganar el concurso.

