Tras un año de obras, habilitan concurrida avenida que conecta Lima Norte: inversión alcanza los S/100 millones
La primera etapa de la obra incluye 7.3 kilómetros de vía mejorada y 60 paraderos renovados, con el fin de que Comas tenga mayor conectividad con distritos como Carabayllo e Independencia.
Pistas nuevas, paraderos modernos y más áreas verdes. Así luce hoy la avenida Túpac Amaru, una de las vías más transitadas de Lima norte, tras la entrega de la primera etapa de su rehabilitación integral por parte de la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML).
El tramo inaugurado (entre el óvalo Naranjal y la avenida Revolución, en Comas) busca mejorar la conectividad con distritos como Carabayllo, Independencia y Los Olivos, y beneficiaría a más de 700.000 vecinos. Con una inversión que supera los S/ 100 millones, el proyecto abarcó 7.3 kilómetros de intervención en el sentido norte–sur.
La avenida mientras estaba en construcción.
Obra mejoraría tráfico en Lima Norte
Según Emape, empresa municipal encargada de la obra, se rehabilitaron pistas y veredas, se construyeron muros de contención, rampas inclusivas y bermas, y se remodelaron 60 paraderos de transporte público, incluidos los del Metropolitano. Además, se instalaron semáforos nuevos, señalización moderna y mobiliario urbano.
La obra también incorporó un componente verde con la siembra de más de 8.000 plantas ornamentales, 32.000 m² de cubresuelo y 113 árboles de tipa, que aportan a la sostenibilidad ambiental. La segunda etapa del proyecto, correspondiente al sentido sur–norte, ya está en ejecución y será entregada próximamente, anunció la comuna limeña.
¿Qué tramos de la avenida se modificaron?
La obra comprende la interconexión vial con las avenidas:
- Naranjal
- Maestro Peruano
- Puno
- Andrés Belaúnde
- Micaela Bastidas
- Jamaica
- Los Incas
- Revolución
